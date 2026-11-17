De 32 de ani în România, Wilmark (49 de ani) a adus o bucățică din țara natală la București. Luni seară, pe 16 noiembrie, a fost amfitrionul unui spectacol de dans organizat de Ambasada Columbiei la Marriott.

1/9 De 32 de ani în România, Wilmark (49 de ani)| a adus o bucățică din țara natală la București. Foto: click.ro

Printre invitați s-au numărat Mihai Petre și Fabian Sanchez. Wilmark a povestit pentru Click! de când nu și-a mai văzut mama, când speră să ajungă în Columbia și ce mâncare îi amintește de ea.

„Mă simt aici cu cele două case, cu cele două familii ale mele”

Întrebat dacă îi este dor de casă, Wilmark a spus că, în seara spectacolului, s-a simțit aproape de ambele țări. De mama lui îl despart însă aproape doi ani de la ultima întâlnire.

„Pe mama cred că n-am mai văzut-o de doi ani de zile. Și de dor de casă… astăzi, nu, pentru că mă simt aici cu cele două case, cu cele două familii ale mele, așa că mă simt acasă”, ne-a spus Wilmark pentru Click!.

I-ar plăcea să ajungă în Columbia de sărbători, dar are deja multe evenimente în program. „Așa mi-aș dori. Iar de sărbători am foarte multe evenimente. Doamne ajută, poate în ianuarie”, a adăugat el.

Salsa rămâne dansul lui preferat

Wilmark a prezentat seara, s-a ocupat de direcția artistică și a coordonat toate momentele de dans. Pe scenă au urcat campioni mondiali, dar și dansatorii din trupa lui. La eveniment au fost invitați diplomați, membri ai Parlamentului și oameni din lumea dansului.

„O părticică din Columbia am adus pentru iubitorii de dans, iubitorii de muzică și, mai mult de atât, pentru a crea un moment de interacțiune între cele două culturi”, ne-a spus el înainte de spectacol.

În program au fost bambuco, cumbia, mapalé și, bineînțeles, salsa. Când l-am întrebat ce dans îi place cel mai mult, a răspuns fără ezitare: „Salsa”.

Apoi ne-a mărturisit ce a însemnat pentru el evenimentul respectiv. „Mă bucur foarte mult. Sunt emoții pozitive. Mă bucur foarte mult pentru faptul că am reușit, după atâția ani, să avem un eveniment autentic columbian aici, la noi în România.”

Mâncarea pe care i-o făcea mama o gătește și în România

Când a venit vorba despre gustul de acasă, Wilmark s-a gândit imediat la bandeja paisa, un preparat pe care i-l făcea mama lui și pe care îl gătește și acum, în România.

„Dacă vrei să te duci în Columbia, îți recomand bandeja paisa, care are fasole, orez, carne tocată, chicharrón, avocado, ochiuri, plátano și patacones”, ne-a spus el.

La final, Wilmark a ținut să le mulțumească românilor în limba lui, spaniolă: „Salut tuturor, salut, România, și mulțumesc că m-ați primit aici, în această țară atât de frumoasă”, a mai spus Wilmark pentru Click!