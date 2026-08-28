Wilmark, premiat la Paris! Ce reușită importantă a bifat? „Dansul poate schimba viața unui om”

În această vară, litoralul Mării Negre a avut un ritm aparte. Timp de aproximativ o lună și jumătate, Wilmark și-a adus energia la Phoenicia Holiday Resort din Mamaia, unde a îmbinat cursurile de dans pe plajă cu rolul de prezentator, împărțind scena cu îndrăgita artistă Anca Țurcașiu.

1/4 Wilmark a construit în România o carieră care reunește arta, divertismentul și comunitatea Foto: Sursa Foto: arhiva personala

Cu peste 25 de ani dedicați transformării dansului latino într-un limbaj al întâlnirii dintre oameni, Wilmark a construit în România o carieră care reunește arta, divertismentul și comunitatea.

Însă, dincolo de această vară intensă, s-a aflat un alt proiect de anvergură: Gozadero Latin Fest, care anul acesta a sărbătorit ediția istorică cu numărul 20. Mai mult decât o întâlnire a iubitorilor de salsa, bachata și ritmuri latino, Gozadero a devenit o adevărată comunitate internațională.

Ediția aniversară a fost însoțită de o recunoaștere deosebit de importantă: Gozadero Latin Fest a primit la Paris un Prix d’Excellence, în cadrul Sommet Européen des Scientifiques et des Innovateurs, desfășurat la Palais Brongniart. Diploma îi distinge pe Gozadero Latin Fest, Wilmark și Ioana Rizzo Hernandez, soția celebrului coregraf, la categoria „Innovators – Most Admired Events” și reprezintă o confirmare internațională a unui proiect construit, de-a lungul a douăzeci de ediții, în jurul dansului, al comunității și al conexiunii dintre oameni.

Caracterul internațional al festivalului a fost demonstrat și într-un mod extraordinar: anul acesta au participat oameni veniți de pe toate con tinentele. Click! a vorbit cu celebrul Wilmark despre vara petrecută la Mamaia, recunoașterea primită la Paris, familia care susține festivalul, emoțiile care nu se văd în fotografii și acel gest simplu care, pentru el, rezumă douăzeci de ani de muncă.

În această vară ai fost foarte activ pe litoral. Cum ai trăit acea lună și jumătate?

A fost o experiență foarte intensă și foarte frumoasă. Am fost aproape de oameni, am susținut cursuri de dans pe plajă și am împărtășit acea energie care, pentru mine, exprimă exact ceea ce înseamnă dansul: să comunicăm, să ne cunoaștem și să ne bucurăm împreună.

Am avut și ocazia de a prezenta diferite momente și spectacole alături de Anca Țurcașiu, o artistă extraordinară și o profesionistă pe care o respect foarte mult.

A fost o vară plină de activitate, dar și confirmarea unui lucru în care am crezut întotdeauna: nu contează dacă te afli în fața a sute de oameni, pe o scenă, sau dacă susții un curs pe plajă. Important este să reușești ca, în acel moment, oamenii să uite de toate și să fie fericiți.

„Gozadero Latin Fest a primit un Prix d’Excellence la Palais Brongniart are o semnificație aparte”

Cea de-a 20-a ediție Gozadero a primit o importantă recunoaștere internațională la Paris. Ce a însemnat acest lucru pentru voi?

A fost o bucurie enormă. Faptul că Gozadero Latin Fest a primit un Prix d’Excellence la Palais Brongniart are o semnificație aparte, deoarece reprezintă recunoașterea multor ani de muncă pe care publicul, de cele mai multe ori, nu o vede.

Pe diplomă apar Gozadero Latin Fest, Ioana și eu, iar acest lucru reflectă perfect realitatea proiectului: Gozadero nu a fost niciodată munca unei singure persoane.

Este o recunoaștere care aparține și familiei noastre, echipei, artiștilor, școlilor și, bineînțeles, tuturor participanților care au avut încredere în noi de-a lungul atâtor ani.

Premiile sunt importante, dar cel mai frumos este să te gândești că o idee născută în jurul dansului și al unirii oamenilor poate ajunge să fie recunoscută internațional după douăzeci de ediții.

Anul acesta au sosit participanți de pe toate continentele. Ce înseamnă pentru tine să vezi atâta diversitate reunită la Mamaia?

Este un lucru care mă emoționează foarte mult. Imaginează-ți că te afli în fața Mării Negre și vezi împreună oameni veniți din diferite colțuri ale lumii, fiecare cu propria cultură, limbă, manieră de a dansa și poveste de viață. Câteva ore mai târziu, toți împart același ring de dans.

Acesta este unul dintre cele mai clare exemple ale motivului pentru care am spus întotdeauna că dansul este un limbaj universal. Nu trebuie să întrebi de unde vine o persoană pentru a te putea conecta cu ea. Începe muzica și există deja un punct de întâlnire.

Faptul că Gozadero a reușit să aducă împreună participanți de pe toate continentele îmi oferă un sentiment uriaș de mândrie, dar înseamnă și o responsabilitate enormă.

Cum se pregătește un festival de o asemenea amploare?

Gozadero nu începe niciodată în august. Când oamenii ajung la festival, îi văd pe artiști, petrecerile, workshopurile, luminile, muzica și marea. Însă, în spatele acelor zile se află aproape un an întreg de pregătiri.

Există decizii, conversații și sute de detalii legate de artiști internaționali și naționali, școli, DJ, producție, hoteluri, programe și transport. Toate trebuie să se întâlnească în același loc și la momentul potrivit.

De aceea, chiar dacă eu lucram la mare, festivalul era prezent în fiecare zi. Fiecare bilet reprezintă o persoană care ne încredințează vacanța, banii și timpul său. Tratăm această responsabilitate cu maximă seriozitate.

Lucrează în familie

Cine se află în spatele întregii munci pe care publicul nu o vede de obicei?

Familia mea. Și nu spun asta doar ca pe o formulare frumoasă pentru un interviu.

Ioana, soția mea, este în prima linie alături de mine pe parcursul aproape întregului proces. Are grijă de artiști, de participanți și de o cantitate enormă de detalii pe care, probabil, publicul nu va ajunge niciodată să le cunoască.

Fiii noștri, Loukas și Joakín, fac și ei parte din festival. Fiecare ajută în felul său Loukas se ocupa de logistica evenimentului iar printre artiști internaționali, Joakin a fost și DJ la pool party mai mult de atat au crescut văzând ce înseamnă să construiești un asemenea eveniment.

Sora mea vine din Germania împreună cu fiul ei. Nepotul meu, Leonardo, găsește întotdeauna ceva cu care să ajute, chiar și în activități aparent simple, precum întâmpinarea oamenilor sau aplicarea brățărilor. Vin și nepoatele noastre din Franța, fiicele surorii Ioanei, iar finii noștri participă activ la eveniment, montat, cărat, danzat, rezolvat!.

În acele zile, o mare parte a familiei noastre se reunește în jurul festivalului. Pentru noi, practic, nu există o separare între „organizare” și „familie”: fiecare își găsește ceva de făcut, toți ajută și toți simt că Gozadero le aparține și lor într-o anumită măsură. Cred sincer că această energie se transmite.

Este această dimensiune familială unul dintre motivele pentru care atmosfera acestui festival este diferită?

Sunt convins. Poți închiria o scenă spectaculoasă, un sistem de sunet incredibil sau poți invita un mare artist. Toate acestea sunt importante. Dar există ceva ce nu poate fi cumpărat: sentimentul că cineva este cu adevărat fericit să te primească.

Oamenii simt când ceva este realizat exclusiv ca o afacere și când în spate există afecțiune. Noi ne dorim ca, atunci când o persoană ajunge la Gozadero, să simtă că cineva a așteptat-o.

Poate tocmai de aceea, după atâția ani, vedem participanți care nu mai vin pur și simplu la un festival. Ei vin să se reîntâlnească cu oameni care fac parte din propria lor poveste.

Există o imagine care te emoționează în mod special în fiecare an: momentul brățărilor. De ce are o semnificație atât de mare?

Este, probabil, unul dintre cele mai emoționante momente pe care le trăiesc în calitate de organizator. Atunci când îi primim pe participanți și vine momentul să le punem brățara festivalului, unii dintre ei ridică brațul și încep să ne arate brățările edițiilor precedente.

Și nu vorbesc despre o singură brățară. Sunt oameni care păstrează mai multe brățări ani la rând și ne povestesc: „Aceasta este de la ediția cutare, aceasta este de anul trecut, iar aceasta a fost de la ediția aceea...”. Le arată cu o mândrie impresionantă. Unii spun chiar că nu vor să le taie.

În acel moment înțelegi că, pentru persoana respectivă, Gozadero nu s-a încheiat atunci când muzica s-a oprit. A luat cu ea o parte din festival.

Ca organizator, poți analiza cifre, bilete vândute, numărul participanților sau artiștii invitați, însă aceste lucruri nu spun întreaga poveste. Când cineva revine an după an, ai deja răspunsul. Pentru mine, adevăratul succes nu stă doar în aplauzele pe care le primești într-o seară, ci în oamenii care își doresc să revină.

Brățara devine aproape o amintire fizică a experienței trăite. Atunci când cineva o păstrează ani întregi, simțim că tot efortul nostru a avut sens.

Dedicați un moment special și școlilor de dans. De ce a fost important să îl creați?

Pentru că, în opinia mea, dansul nu ar trebui să se transforme niciodată într-un război între școli. Fiecare școală are propria identitate, profesorii săi, stilul său de dans și comunitatea sa, iar acest lucru este minunat. Dar există ceva mult mai important decât noi toți: dansul.

De aceea am creat un moment în care școlile se pot întâlni, pot arăta cine sunt, își pot reprezenta comunitatea, își pot purta steagurile, se pot saluta și pot sărbători împreună.

Nu este o competiție și nimeni nu trebuie să demonstreze că este mai bun decât altcineva. Este un moment al unității. Să văd atâtea școli reunite, fiecare cu propria identitate, dar toate celebrând aceeași pasiune, reprezintă pentru mine esența a ceea ce ar trebui să fie comunitatea latino.

După douăzeci de ediții, Gozadero mai este doar un festival de dans?

Este un festival de dans, dar este și mult mai mult. Dansul este limbajul care ne aduce împreună; apoi apar prieteniile, relațiile, amintirile și poveștile.

Există oameni care se cunosc la evenimentele noastre și alții care revin în fiecare an pentru a-și întâlni prietenii care trăiesc în alte orașe sau chiar în alte țări. În plus, avem ceva extraordinar: Marea Neagră.

Timp de câteva zile reunim vacanța, plaja, muzica, dansul, artiștii și comunitatea. Conceptul de „dance holidays” descrie foarte bine ceea ce ne dorim să construim. Nu vrem să vii doar pentru a participa la cursuri; vrem să trăiești câteva zile de care să îți amintești pe tot parcursul anului.

Cât de important este nivelul artistic în cadrul acestei experiențe?

Este extrem de important. Atmosfera familială nu înseamnă că trebuie să facem compromisuri în privința calității.

Ne dorim un line-up puternic, cu artiști internaționali și naționali, profesori excelenți, DJ și dansatori. Tocmai combinația dintre nivelul artistic și apropierea umană este una dintre caracteristicile Gozadero.

Poți învăța de la mari artiști, iar câteva ore mai târziu îi poți întâlni în același mediu, bucurându-se de festival într-un mod mult mai apropiat de participanți.

După atâția ani, care este lucrul care apasă cel mai mult și ce continuă să te surprindă?

Cel mai mult apasă responsabilitatea. Când ai în spate douăzeci de ediții, nu mai pornești de la zero: există o istorie, iar oamenii au amintiri și așteptări. Dar exact ceea ce apasă este și ceea ce te motivează. Când vezi oameni care revin de mulți ani, îți spui: trebuie să continuăm și să facem lucrurile din ce în ce mai bine.

Mă surprinde în continuare faptul că dansul creează legături între oameni complet diferiți. Poți avea o altă vârstă, o altă profesie, poți vorbi o altă limbă sau poți veni de pe alt continent. Începe o melodie și multe dintre aceste bariere dispar.

De aceea nu obosesc niciodată să spun că dansul poate schimba viața unui om. Nu neapărat pentru că va deveni dansator profesionist, ci pentru că întâlnește oameni, câștigă încredere, iese din rutină și se simte din nou viu.

„Continuăm să dansăm”

După această vară și după ediția istorică cu numărul 20, ce urmează?

Continuăm să dansăm. Festivalul reunește pentru câteva zile o comunitate uriașă, însă energia lui continuă pe tot parcursul anului.

În zilele de 15 și 16 septembrie, Wilmark Dance Academy va organiza doar două zile de Porți Deschise pentru înscrierea în noile grupe de începători de Salsa și Bachata. Este ocazia de a cunoaște academia, profesorii și atmosfera și de a face primul pas fără teamă. Nu este necesară experiența și nu trebuie să vii cu un partener; ai nevoie doar de dorința de a descoperi ceva nou.

În același timp, pregătim deja următoarea ediție Gozadero Latin Fest, care va avea loc în perioada 5–9 august 2027, la Mamaia. Va fi un nou capitol al acestei povești construite, de-a lungul a peste două decenii, cu muzică, prietenie, familie și oameni veniți din întreaga lume.

Pentru că, poate, următoarea brățară Gozadero poate începe, pur și simplu, cu primul tău curs de dans.