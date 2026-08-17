 Totul despre Festivalul Mamaia 2026! Vlad Miriță și Anca Țurcașiu sunt gazdele evenimentului. Ce post TV difuzează în direct
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Totul despre Festivalul Mamaia 2026! Vlad Miriță și Anca Țurcașiu sunt gazdele evenimentului. Ce post TV difuzează în direct

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Festivalul Mamaia 2026 va fi prezentat de Anca Țurcașiu și de Vlad Miriță, se va desfășura în perioada 21 – 23 august, în Piațeta Perla din stațiune și va fi difuzat în direct de TVR. Exclusiv pentru Click!, tenorul Vlad Miriță ne-a vorbit cu emoție despre revenirea pe marea scenă, dar și despre prietenia cu Anca Țurcașiu. Iată și ce nume mari din muzica românească vor susține recitaluri.

Vlad Miriță și Anca Țurcașiu vor prezenta Festivalul Mamaia 2026
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Vlad Miriță și Anca Țurcașiu vor prezenta Festivalul Mamaia 2026

Vlad Miriță revine la Mamaia după 24 de ani: „E festivalul care mie practic mi-a schimbat viața”

Tenorul Vlad Miriță are amintiri de neuitat, legate de festivalul cu tradiție, unde a participat, în calitate de concurent, în urmă cu 24 de ani. Pentru el a fost o adevărată rampă de lansare, ca artist: 

„Eu am debutat la Mamaia în 2002, de atunci nu am mai fost niciodată invitat la acest eveniment. Anul acesta revin prima oară, de la debut, după 24 de ani.

Asta adaugă emoție în plus, sunt o persoană destul de nostalgică, prezența la Mamaia are valoare sentimentală. Am și anulat alt eveniment, pentru a accepta invitația. E festivalul care mie practic mi-a schimbat viața”, spune el, exclusiv pentru Click!

Vlad Miriță va prezenta anul acesta și „Crizantema de Aur”

Vlad Miriță ne-a vorbit și despre prietenia cu Aurelian Temișan, fostul prezentator al Festivalului Mamaia:

„Ne leagă o prietenie sinceră, îl apreciez dintotdeauna, am avut mai multe colaborări, inclusiv am prezentat împreună, acum 16 ani, un Revelion la TVR. A fost o prezentare mai complexă. Legat de colaborarea cu Anca Țurcașiu, anul acesta am mai prezenta cu ea și Festivalul de la Brăila, de care mă leagă niște amintiri. Am participat în 2005 acolo, am și fost premiat. Anul acesta voi fi și gazda, alături de Alexandra Velniciuc, concursului de romanțe  „Crizantema de Aur”, din orașul meu natal, Târgoviște”, a mai adăugat el, exclusiv pentru Click!

Ce superstiție are înainte de a urca pe scenă? 

Artistul ne-a vorbit și despre pregătirile pentru evenimentul muzical, dar ne-a dezvăluit și ce superstiție are, înainte de a urca pe scenă: 

„Am intrat în repetiții azi, au venit textele de prezentare, trebuie să le parcurgem. Muncă este foarte multă, dar suntem împărțiți pe departamente. Cea mai intensă activitate o are orchestra, care are de cântat cu mulți artiști, din recital, plus concurenți. Va veni și un dirijor din Italia. Restul fiecare își face partea.

E și munca televiziunii, tot ce apare pe post e o altă poveste. Eu voi susține și două recitaluri, alături de Nico, dar voi cânta și singur”. Înainte de a urca pe scenă, îmi fac o cruce ca tot omul și zic „Doamne ajută!””, ni s-a mai confesat Vlad Miriță

Programul Festivalului Mamaia. Care vedete de top vor susține recitaluri?

Iată ce nume cunoscute din showbiz vor urca pe scenă, în cele trei zile de festival:

PROGRAM VINERI, 21 AUGUST. Se va desfășura sub genericul „Nostalgia” și vor cânta:  Voltaj, Ovidiu Komornyik, Alexandru Anghel, Carmen Rădulescu, Natalia Barbu, Oana Sîrbu, Nicola, Andreea Bălan și Monica Anghel

PROGRAM SÂMBĂTĂ, 22 AUGUST.  Tema va fi „De la clasic la modern” și vor evolua pe scenă: Antonia, Cristina Sofia Damian, Anca Țurcașiu, Vlad Miriță, Ramona Bădescu, Catinca Leu, Nico, Irina Popa și Paula Seling

PROGRAM DUMINICĂ, 23 AUGUST. Va avea loc Gala Laureaților, prezentată de Anca Țurcașiu cu Ramona Bădescu, după care, sub egida „De la Mamaia la San Remo”, vor susține recitaluri: Alessandro Safina, Bobby Solo, Marcel Pavel, Andrei Bănuță și Marta Varrecchia

Juriul este prezidat de compozitorul și dirijorul Ionel Tudor și îi reunește pe Corina Chiriac, Monica Anghel, Liana Stanciu, Adrian Daminescu, Laura Parfinov și Cristian Faur.

Când are loc „Mamaia Folclor”?

Festivalul cântecului și dansului popular continuă sărbătoarea de la Mamaia. După cele trei seri, dedicate muzicii ușoare, evenimentele de la Mamaia continuă la TVR 1, TVR+ și la TVR Folclor, de la ora 20.00, între 26 și 28 august 2026, cu Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia”

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