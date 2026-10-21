 Netflix dezvăluie lista filmelor de Crăciun din 2026! Ce premiere apar în noiembrie și decembrie
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Netflix dezvăluie lista filmelor de Crăciun din 2026! Ce premiere apar în noiembrie și decembrie

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Netflix vine cu o mulțime de surprize pentru iubitorii filmelor de Crăciun în 2026! Platforma de streaming pregătește producții noi, cu povești de dragoste, secrete de familie, personaje puse în situații neașteptate și momente emoționante. Printre cele mai interesante titluri se numără o comedie romantică în care o agentă de securitate trebuie să se prefacă iubita unui actor celebru, dar și un film despre o tânără care ajunge să retrăiască aceeași vacanță de sărbători. Iată ce filme și producții speciale sunt anunțate pentru noiembrie și decembrie 2026.

Netflix dezvăluie lista filmelor de Crăciun din 2026!
Netflix dezvăluie lista filmelor de Crăciun din 2026!

Ce filme noi de Crăciun lansează Netflix în 2026

Sezonul sărbătorilor se apropie, iar Netflix își pregătește catalogul cu producții dedicate celor care iubesc poveștile de iarnă. În noiembrie și decembrie 2026, abonații vor putea descoperi filme despre iubire, familie, credință și șansa de a o lua de la capăt.

Printre titlurile anunțate se regăsesc producții cu Dennis Quaid, Milo Ventimiglia, Leighton Meester și Jared Padalecki, dar și un film muzical semnat de Tyler Perry. Oferta include o comedie romantică suedeză despre două surori gemene care își schimbă viețile înainte de Crăciun și o poveste fantastică în care protagonista retrăiește aceeași perioadă a sărbătorilor.

Lansările sunt programate începând cu 4 noiembrie, iar în decembrie sunt pregătite și producții speciale pentru întreaga familie.

„A Dog’s Perfect Christmas” apare pe Netflix pe 4 noiembrie 2026

Netflix deschide sezonul filmelor de Crăciun cu „A Dog’s Perfect Christmas”, o poveste emoționantă despre familie, pierdere și puterea unui animal de a-i apropia pe cei dragi.

Acțiunea îl urmărește pe Sander Goss, un bunic care devine tot mai retras după moartea soției sale. Relația cu nepoata adolescentă, Ello, este tensionată, iar lucrurile se complică atunci când mama fetei se îmbolnăvește grav și ajunge în comă indusă.

Apariția unei cățelușe corgi, pe nume Ruby, ar putea schimba însă atmosfera din familie și le-ar putea oferi tuturor o nouă șansă de a se apropia.

Din distribuție fac parte Dennis Quaid, Milo Ventimiglia și Mary Steenburgen, în timp ce Thomas Haden Church asigură vocea câinelui Winstead.

Filmul este inspirat de romanul publicat în 2020 de W. Bruce Cameron, autor cunoscut pentru „A Dog’s Purpose”. Regia este semnată de Cathryn Michon, care a scris scenariul împreună cu Cameron.

Tyler Perry aduce pe Netflix „The Gospel of Christmas” pe 11 noiembrie

Pe 11 noiembrie 2026, Netflix propune „Tyler Perry’s The Gospel of Christmas”, o producție în care muzica gospel, credința și solidaritatea comunitară ocupă un loc central.

Povestea îl are în prim-plan pe Isaac, un pastor care moștenește biserica familiei sale dintr-un cartier din New York afectat de probleme sociale. În perioada sărbătorilor, acesta trebuie să își înfrunte îndoielile și tentațiile, dar și un adversar care îi amenință biserica.

Misiunea sa devine una dificilă, deoarece trebuie să găsească o soluție pentru a-și proteja familia, comunitatea și locul în care oamenii se reunesc.

Rolul principal este interpretat de Durrell „Tank” Babbs, iar Fantasia Barrino Taylor o joacă pe Rebecca, soția personajului său.

Producția reunește și nume importante din muzica gospel și R&B, printre care Yolanda Adams, Fred Hammond, Shirley Caesar, CeCe Winans și The Clark Sisters. Kirk Franklin participă la proiect în calitate de producător muzical.

„The Christmas Switch”, comedia romantică despre două surori gemene, apare pe 12 noiembrie

O schimbare neașteptată le dă viețile peste cap celor două protagoniste din „The Christmas Switch”, comedia romantică suedeză programată pentru 12 noiembrie 2026.

Mathilda și Freddie Stjärne sunt surori gemene, însă personalitățile și alegerile lor sunt foarte diferite. Cu doar câteva săptămâni înainte de Crăciun, cele două ajung să își schimbe viețile și sunt nevoite să iasă din rutina cu care s-au obișnuit.

Experiența le oferă ocazia să își reevalueze deciziile, să descopere perspective noi și să își dea seama ce își doresc cu adevărat, inclusiv în dragoste.

Personajele sunt interpretate de Felice Jankell și Happy Jankell. Filmul este inspirat de audiobookul „Christmas in St. Anna”, semnat de Eleonor Sager, și marchează debutul lui Adam Pålsson în regia unui lungmetraj.

„Guarding Stars” se lansează pe Netflix pe 18 noiembrie 2026

Una dintre producțiile care ar putea atrage atenția fanilor comediilor romantice este „Guarding Stars”, un film în care o misiune de protecție se transformă într-o poveste de iubire.

Hannah Brooks este o agentă de securitate care primește sarcina de a-l proteja pe Jack Stapleton, un actor celebru de la Hollywood, amenințat de un urmăritor. Pentru a se feri de pericol, acesta se retrage la ferma familiei sale din Montana, chiar înainte de sărbători.

Pentru a nu-și îngrijora mama bolnavă, Jack îi cere Hannei să pretindă că este iubita lui. Situația se complică atunci când relația fictivă începe să se transforme în ceva autentic, iar cei doi descoperă că între ei există mai mult decât o simplă înțelegere.

Din distribuție fac parte Leighton Meester, Jared Padalecki și Andie MacDowell.

Filmul este inspirat de romanul „The Bodyguard”, publicat de Katherine Center în 2022. Adaptarea aduce însă povestea în atmosfera Crăciunului și mută acțiunea într-o fermă din Montana. Regia este semnată de Elizabeth Allen Rosenbaum, cunoscută și pentru filmul „Purple Hearts”.

„In a Holidaze”, povestea tinerei care retrăiește Crăciunul, apare pe 2 decembrie

Luna decembrie începe cu „In a Holidaze”, o producție despre iubire, alegeri dificile și oportunitatea de a descoperi ce contează cu adevărat.

Filmul o urmărește pe Maelyn „Mae” Jones, interpretată de Maddie Ziegler, o tânără nemulțumită de felul în care arată viața sa. După un Crăciun petrecut alături de familie într-o cabană din Utah, Mae ajunge să își pună întrebări importante despre viitor și despre propriile sentimente.

După o greșeală sentimentală majoră, aceasta își dorește să înțeleagă ce ar putea să o facă fericită. În mod neașteptat, se trezește din nou în avionul care o duce spre începutul vacanței și ajunge să retrăiască aceeași perioadă.

Prinsă într-o buclă temporală, Mae trebuie să descopere ce își dorește cu adevărat pentru a putea ieși din acest cerc și pentru a-și schimba viitorul.

Din distribuție mai fac parte Graham Phillips, Elias Kacavas, Rob Lowe și Patton Oswalt. Producția este adaptată după romanul cu același nume, publicat în 2020 de Christina Lauren, pseudonimul folosit de autoarele Christina Hobbs și Lauren Billings.

Regia îi aparține lui Tiffany Paulsen, care a lucrat și la comedia romantică „Holidate”.

Netflix pregătește o surpriză de Crăciun și pentru copii

Pe 9 decembrie 2026, în Statele Unite, este programată lansarea producției „Gabby’s Dollhouse: Makers and Bakers Holiday”, o competiție specială inspirată de universul serialului „Gabby’s Dollhouse”.

Emisiunea îi aduce în prim-plan pe tineri pasionați de cofetărie și activități creative, care vor lucra în echipe și vor participa la provocări tematice. Aceștia vor avea de realizat deserturi și obiecte decorative inspirate de personajele și universul Casei de Păpuși.

Printre invitații anunțați se numără Aidy Bryant, Melissa Villaseñor și Justin Willman.

Deocamdată, data lansării este confirmată pentru Statele Unite, iar disponibilitatea producției în România trebuie verificată separat.

Ce alte filme de Crăciun pot fi urmărite pe Netflix

Pe lângă premierele pregătite pentru finalul anului, Netflix are în catalog și filme mai vechi, potrivite pentru cei care vor să intre în atmosfera sărbătorilor.

„The Best Christmas Pageant Ever”, lansat în 2024, este o comedie de familie despre copiii turbulenți ai familiei Herdman, care ajung să organizeze spectacolul anual de Crăciun al comunității. Situațiile neprevăzute transformă pregătirile într-o adevărată aventură.

„Christmas with the Coopers”, din 2015, urmărește povestea a patru generații ale aceleiași familii, reunite pentru un Ajun de Crăciun plin de momente neașteptate și situații amuzante.

Pentru cei care preferă misterul, „Mistletoe Murders” propune un serial polițist cu atmosferă de sărbători, în care proprietara unui magazin de Crăciun ajunge implicată în anchete de crimă.

De asemenea, „The Great British Baking Show: Holidays” aduce ediții speciale ale competiției culinare britanice, în care participanții pregătesc deserturi inspirate de sezonul festiv.

Disponibilitatea acestor titluri poate varia în funcție de țară și de modificările catalogului Netflix.

Când apar noile filme de Crăciun pe Netflix în 2026

Primele premiere sunt programate pentru 4 noiembrie, când apare „A Dog’s Perfect Christmas”. Pe 11 noiembrie urmează „Tyler Perry’s The Gospel of Christmas”, iar o zi mai târziu, pe 12 noiembrie, este anunțată comedia romantică suedeză „The Christmas Switch”.

Pe 18 noiembrie, publicul va putea descoperi „Guarding Stars”, în timp ce „In a Holidaze” este programat pentru 2 decembrie. Oferta dedicată celor mici continuă pe 9 decembrie, când „Gabby’s Dollhouse: Makers and Bakers Holiday” va fi lansat în Statele Unite.

Cu povești romantice, drame de familie, muzică și aventuri fantastice, filmele de Crăciun anunțate pentru 2026 promit o selecție variată pentru serile petrecute acasă. Înainte de a planifica o seară de film, merită verificată data disponibilității fiecărui titlu în catalogul Netflix România.

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