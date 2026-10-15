 Netflix concediază aproximativ 1.000 de angajați! Ce se întâmplă în companie după decizia radicală
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Netflix concediază aproximativ 1.000 de angajați! Ce se întâmplă în companie după decizia radicală

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Netflix pregătește o nouă rundă de concedieri, care va afecta aproximativ 1.000 de angajați din întreaga lume, adică în jur de 6% din personalul companiei. Decizia reprezintă cea mai amplă reducere a numărului de salariați de la restructurările din 2022 și vine într-un moment în care gigantul de streaming încearcă să își mențină ritmul de creștere într-o piață tot mai competitivă.

Netflix
Netflix Foto: Shutterstock

Anunțul a fost făcut miercuri, 14 octombrie, printr-un mesaj intern transmis angajaților de directorii executivi Ted Sarandos și Greg Peters. Reorganizarea va viza mai multe departamente importante, printre care cele de dezvoltare a produselor, tehnologie, juridic și resurse umane. Deși conducerea susține că afacerea rămâne solidă, compania își reevaluează prioritățile și modul în care își distribuie resursele.

De ce renunță Netflix la aproximativ 1.000 de angajați

În mesajul adresat personalului, Ted Sarandos și Greg Peters au explicat că măsurile urmăresc o utilizare mai eficientă a resurselor companiei și concentrarea asupra obiectivelor considerate esențiale. Conducerea a subliniat că misiunea Netflix este una ambițioasă și că atingerea acesteia presupune alegeri atent cântărite în privința oamenilor și a investițiilor.

„Misiunea noastră, aceea de a oferi divertisment întregii lumi, este ambițioasă, iar îndeplinirea ei presupune să fim disciplinați în privința modului în care ne prioritizăm oamenii și resursele”, au transmis cei doi directori, potrivit Reuters.

În același timp, reprezentanții companiei au ținut să precizeze că disponibilizările nu înseamnă că Netflix se confruntă cu o deteriorare a situației financiare. Potrivit mesajului intern, activitatea continuă să crească, iar estimările pentru întregul an rămân în grafic.

„Afacerea noastră este solidă și continuă să crească, iar noi suntem în grafic pentru a ne îndeplini estimările pentru întregul an”, au precizat Sarandos și Peters.

La sfârșitul anului 2025, Netflix avea aproximativ 16.000 de angajați la nivel mondial. Reducerea anunțată acum ar reprezenta, așadar, o schimbare importantă în structura personalului, afectând mai multe echipe din cadrul companiei.

Ultima restructurare de o asemenea amploare a avut loc în 2022, când Netflix a eliminat aproximativ 450 de posturi în două etape. Măsurile de atunci au venit după ce platforma a raportat prima scădere a numărului de abonați din ultimii peste zece ani. Noua rundă de concedieri readuce în atenție presiunile cu care se confruntă compania, chiar dacă mesajul conducerii insistă asupra solidității afacerii.

YouTube și TikTok, rivali tot mai importanți pentru gigantul de streaming

Netflix continuă să fie unul dintre principalii jucători de pe piața serviciilor de streaming, însă competiția nu se mai limitează la platformele care oferă filme și seriale contra cost. Compania trebuie să concureze și pentru timpul pe care utilizatorii îl petrec în fața ecranelor, într-un peisaj dominat tot mai mult de YouTube și TikTok.

Aceste platforme pun la dispoziție volume mari de conținut gratuit și funcționează, în mare parte, pe baza materialelor realizate de utilizatori. Modelul lor diferă de cel al Netflix, care investește în producții și își bazează o parte importantă a veniturilor pe abonamente. În aceste condiții, atragerea și păstrarea publicului devin obiective esențiale pentru companie.

Pentru a-și diversifica sursele de venit, Netflix a început să investească în mai multe direcții. Printre acestea se numără abonamentele cu publicitate, transmisiunile în direct, evenimentele sportive și jocurile video. Strategia urmărește extinderea ofertei și identificarea unor modalități suplimentare de monetizare a publicului.

Cu toate acestea, analiștii consideră că noile inițiative nu generează încă venituri suficient de importante pentru a diminua semnificativ dependența companiei de abonamente. Presiunea concurențială și așteptările investitorilor privind creșterea continuă să reprezinte provocări pentru conducerea Netflix.

Un alt episod care a atras atenția pieței a fost retragerea companiei din cursa pentru achiziționarea activelor de streaming și a studiourilor Warner Bros. Discovery. În informațiile prezentate, Paramount a finalizat în octombrie preluarea Warner Bros., într-o tranzacție evaluată la aproximativ 110 miliarde de dolari. Eșecul demersului Netflix a alimentat întrebările investitorilor despre direcția în care se va dezvolta compania și despre oportunitățile pe care le va urmări în continuare.

Următorul moment important pentru Netflix este programat pe 20 octombrie, când compania urmează să prezinte rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea. Datele vor oferi investitorilor noi indicii despre evoluția veniturilor, performanța afacerii și perspectivele gigantului de streaming într-o industrie în care concurența pentru public și pentru resurse este tot mai intensă.

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