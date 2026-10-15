 „Am simțit că Dumnezeu mi-a spus”. Gestul emoționant al unui student pentru un bătrân nevoiaș
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Video„Am simțit că Dumnezeu mi-a spus”. Gestul emoționant al unui student pentru un bătrân nevoiaș

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un student din Arizona a devenit celebru pe rețelele de socializare după ce a fost surprins ajutând un vârstnic aflat în dificultate. 

Gestul emoționant al unui student pentru un bătrân nevoiaș
Gestul emoționant al unui student pentru un bătrân nevoiaș Foto: Capturi YouTube ABC15 Arizona

Jordan Hope, în vârstă de 18 ani, și-a scos încălțămintea din picioare și i-a oferit-o unui bătrân pe care l-a observat mergând printr-o parcare din orașul Maricopa cu pantofi foarte uzați.   

Momentul a fost surprins de o femeie aflată în apropiere

Potrivit People, adolescentul se îndrepta spre bancă atunci când a observat situația și a simțit că trebuie să intervină. „Am simțit că Dumnezeu mi-a spus să mă întorc și să îi ofer niște încălțări noi”, a declarat acesta pentru presa locală.

Gestul a fost observat de o femeie aflată în apropiere, care a fotografiat momentul și l-a publicat pe Facebook. Aceasta a explicat că a fost impresionată de faptul că tânărul nu știa că este privit și nu urmărea să primească aprecieri sau recunoaștere publică.

Martora Yareli Madrid, cea care a surprins scena și a publicat imaginile pe rețelele sociale, a spus că gestul adolescentului a impresionat-o profund. Potrivit acesteia, tânărul și-a oferit încălțămintea fără să știe că este observat și fără să aștepte vreo recompensă sau apreciere publică.

M-a emoționat cu adevărat. A făcut acest lucru fără să fie urmărit, fără camere de filmat și fără să aștepte recunoaștere sau laude”, a scris femeia în postarea care a devenit virală.

La rândul său, Jordan Hope a declarat că nu și-a dat seama că cineva îl filma în acel moment. „Am văzut un camion parcat în fața mea când s-a întâmplat totul, dar nu știam ce fac oamenii de acolo”, a povestit adolescentul.

Acesta a aflat abia a doua zi că imaginile deveniseră virale, după ce bunica sa i-a trimis postarea într-un grup de familie. „A doua zi, bunica mea mi-a trimis postarea de pe Facebook în conversația familiei și am rămas surprins. Mi-am spus: «Wow!»”, a mărturisit tânărul.

Povestea a devenit și mai emoționantă după ce Jordan Hope a aflat că bărbatul își pierduse soția cu doar două săptămâni înainte. „Asta chiar mi-a frânt inima. Cred că avea nevoie de un prieten”, a mărturisit tânărul.

Cei doi au păstrat legătura

Deși inițial plecase din zonă, adolescentul s-a întors și l-a găsit pe bătrân într-un magazin Walgreens, unde încerca să cumpere câteva dulciuri. Hope a decis să le plătească el, după care i-a comandat un mijloc de transport către un restaurant din apropiere, unde au luat masa împreună.

După prânz, tânărul l-a însoțit pe bărbat până acasă și a rămas să stea de vorbă cu el pentru ca acesta să nu se simtă singur.

„Sunt doar un om care încearcă să răspândească puțină pozitivitate și să își facă datoria față de Dumnezeu”, a spus Jordan Hope.

Gestul său a fost lăudat de mii de internauți, care au apreciat nu doar ajutorul material oferit, ci și timpul și atenția pe care le-a acordat unui om aflat într-un moment dificil al vieții sale.

Ghid de cumpărături

horoscop
Cele 3 zodii care atrag norocul în noiembrie. Universul le răsplătește pentru bunătatea lor și le oferă protecție specială toată luna Horoscop
FInfluencerița Jennifer Burnham jpg
Tragedie în familia unei cunoscute influencerițe: fiul ei de doar 4 ani a murit. Mesajul care îți frânge inima Vedete internaționale
image
În cât timp iese alcoolul din sânge și din aerul expirat. Bine de știut dacă ești șofer adevarul.ro
image
„Acum înțelegem exact de ce a fugit Sorin Grindeanu”. Siegfried Mureșan îi îndeamnă pe liberali să câștige viitoarele alegeri parlamentare adevarul.ro

Parteneri

image
Daniel Pancu, reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării! Prima reacție a antrenorului de la Rapid. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Un profesor din Timiş a câştigat din meditaţii 100.000 de euro într-un singur an observatornews.ro
image
La 12 ani, o româncă se remarcă pe podiumul internațional al modelingului. Ilinca Maria Aldea a câștigat „The Best Model of Europe“ www.antena3.ro
image
Primarul Buzăului, Constantin Toma, „luptător” anti-suveraniști și critic înverșunat al apropierii PSD de AUR, fotografiat aseară în compania lui George Simion. Liderul AUR nu mai scăpa de edil, care s-a ținut după el în tot aeroportul, inclusiv la coada de îmbarcare www.gandul.ro
image
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ion Țiriac, acord cu SRI. Va primi 17 milioane de lei as.ro
image
Ce avere are Marian Neacșu, propus la Interne. Meseria pe care o avea înainte să intre în politică playtech.ro
image
Miză financiară uriaşă pentru Universitatea Craiova în Conference League! Câţi bani iau pentru o victorie cu Getafe şi cât ar putea încasa în cupele europene www.fanatik.ro
image
Cum arată bărbatul pe care Maurice Munteanu îl iubește. Concurentul de la Asia Express i-a făcut o declarație romantică www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Povestea ursului din Tapiseria de la Bayeux: luptele cu animale din Anglia medievală historia.ro
image
#Napoleon şi războaiele sale
Napoleon pe insula Sfânta Elena: ultimii ani ai unui împărat în exil historia.ro
Prințul Harry și Meghan Markle FOTO Getty Images
FotoMeghan Markle și Prințul Harry, prima apariție împreună după revenirea în Marea Britanie. Cum au fost surprinși Internațional
andrea gerrit coetzee profimedia jpg
„Soțul meu își caută o a doua nevastă”! Bărbatul vrea ca femeia să fie tânără și virgină Fapt divers
semafor istock jpg
5 milioane de lei pentru o trecere de pietoni în câmp: nu trece nimeni pe acolo Național
clădire jpg
Mesaj revoltător la o policlinică din Ploiești. Conducerea și primăria refuză orice explicație Național
image png
Un labrador din Scoția a fost desemnat „Animalul Anului” datorită meseriei sale neobișnuite. Cu ce se ocupă patrupedul Fapt divers
Violență domestică - abuz femei - femeie agresata - batuta - violentă FOTO Shutterstock
Coșmarul unei tinere cu autism! Iubitul ar fi sechestrat-o și bătut-o cu bestialitate trei zile. Polițiștii au trimis-o acasă cu Bolt. „Tati, vino să mă iei, că nu mai rezist!” Național
Diana Șoșoacă FOTO Mediafax / Andreea Alexandru
Diana Șoșoacă a dezvăluit cum a slăbit 20 de kilograme. Ce regim a urmat: „Am fost Miss la viața mea” Național
diana buzoianu Foto FB jpg
Scandal la Romsilva! Șefi din mai multe județe, la vânătoare în timpul programului. Reacția Dianei Buzoianu Național
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile actualitate.net