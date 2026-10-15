„Am simțit că Dumnezeu mi-a spus”. Gestul emoționant al unui student pentru un bătrân nevoiaș

Un student din Arizona a devenit celebru pe rețelele de socializare după ce a fost surprins ajutând un vârstnic aflat în dificultate.

Gestul emoționant al unui student pentru un bătrân nevoiaș Foto: Capturi YouTube ABC15 Arizona

Jordan Hope, în vârstă de 18 ani, și-a scos încălțămintea din picioare și i-a oferit-o unui bătrân pe care l-a observat mergând printr-o parcare din orașul Maricopa cu pantofi foarte uzați.

Momentul a fost surprins de o femeie aflată în apropiere

Potrivit People, adolescentul se îndrepta spre bancă atunci când a observat situația și a simțit că trebuie să intervină. „Am simțit că Dumnezeu mi-a spus să mă întorc și să îi ofer niște încălțări noi”, a declarat acesta pentru presa locală.

Gestul a fost observat de o femeie aflată în apropiere, care a fotografiat momentul și l-a publicat pe Facebook. Aceasta a explicat că a fost impresionată de faptul că tânărul nu știa că este privit și nu urmărea să primească aprecieri sau recunoaștere publică.

Martora Yareli Madrid, cea care a surprins scena și a publicat imaginile pe rețelele sociale, a spus că gestul adolescentului a impresionat-o profund. Potrivit acesteia, tânărul și-a oferit încălțămintea fără să știe că este observat și fără să aștepte vreo recompensă sau apreciere publică.

„M-a emoționat cu adevărat. A făcut acest lucru fără să fie urmărit, fără camere de filmat și fără să aștepte recunoaștere sau laude”, a scris femeia în postarea care a devenit virală.

La rândul său, Jordan Hope a declarat că nu și-a dat seama că cineva îl filma în acel moment. „Am văzut un camion parcat în fața mea când s-a întâmplat totul, dar nu știam ce fac oamenii de acolo”, a povestit adolescentul.

Acesta a aflat abia a doua zi că imaginile deveniseră virale, după ce bunica sa i-a trimis postarea într-un grup de familie. „A doua zi, bunica mea mi-a trimis postarea de pe Facebook în conversația familiei și am rămas surprins. Mi-am spus: «Wow!»”, a mărturisit tânărul.

Povestea a devenit și mai emoționantă după ce Jordan Hope a aflat că bărbatul își pierduse soția cu doar două săptămâni înainte. „Asta chiar mi-a frânt inima. Cred că avea nevoie de un prieten”, a mărturisit tânărul.

Cei doi au păstrat legătura

Deși inițial plecase din zonă, adolescentul s-a întors și l-a găsit pe bătrân într-un magazin Walgreens, unde încerca să cumpere câteva dulciuri. Hope a decis să le plătească el, după care i-a comandat un mijloc de transport către un restaurant din apropiere, unde au luat masa împreună.

După prânz, tânărul l-a însoțit pe bărbat până acasă și a rămas să stea de vorbă cu el pentru ca acesta să nu se simtă singur.

„Sunt doar un om care încearcă să răspândească puțină pozitivitate și să își facă datoria față de Dumnezeu”, a spus Jordan Hope.

Gestul său a fost lăudat de mii de internauți, care au apreciat nu doar ajutorul material oferit, ci și timpul și atenția pe care le-a acordat unui om aflat într-un moment dificil al vieții sale.