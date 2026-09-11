Dan Alexa, gest emoționant pentru Alina Pușcău. Ce cadou i-a oferit: „Mulțumesc”

Alina Pușcău, fosta concurentă de la Asia Express, trece printr-o perioadă extrem de dificilă după ce a dezvăluit că suferă de cancer și trece printr-o serie de tratamente complexe. În lupta împotriva bolii, mai multe vedete și-au arătat sprijinul, iar printre acestea se numără și Dan Alexa, care i-a transmis un cadou emoționant.

Cadoul de la Dan Alexa pentru Alina Pușcău Foto: instagram

Cadoul primit de la Dan Alexa

Dan Alexa i-a făcut Alinei Pușcău un dar cu o încărcătură simbolică puternică. Vedeta a publicat pe Instagram o fotografie cu un breloc în formă de cruce, primit de la antrenor. Modelul a ales să-i mulțumească public fostului său coleg de la Asia Express.

Foto: instagram

Alina Pușcău s-a apropiat foarte mult de Dumnezeu, iar în perioada în care aștepta rezultatele biopsiei pentru a afla dacă suferă sau nu de cancer, a luat decizia de a reveni la religia ortodoxă. Vedeta a explicat că, în trecut, trecuse la religia evreiască deoarece se afla într-o relație cu un bărbat evreu, alături de care plănuia să se căsătorească.

„Mă duc la biserică la Sfântul Nectarie, am aflat că unde m-am născut, la biserica de lângă blocul meu este Sfântul Nectarie, aceeași biserică la care mă duc în L.A. Și m-am dat în religia ortodoxă, că eram în religia evreiască.

M-am dat în religie când așteptam rezultatele pentru biopsie, așteptam să văd dacă am cancer sau nu, mi-am făcut botezul. Am făcut botezul și m-am dat în religia mea. Și de atunci viața s-a schimbat. Acum eu sunt ortodoxă. Eu trebuia să mă căsătoresc cu un evreu și am fost logodită și din cauza asta trecusem la religia evreiască”, a spus Alina Pușcău, potrivit Spynews.

Cum se simte vedeta în timpul tratamentului

Alina Pușcău urmează să meargă la cea de-a treia ședință de chimioterapie pe 18 septembrie. După această etapă, vedeta va afla mai multe despre evoluția bolii și despre modul în care organismul său răspunde tratamentului.

Deși spune că, la palpare, simte că tumora s-a micșorat, rezultatele investigațiilor vor arăta cu exactitate care este situația.

„Pe 18 fac a treia ședință de chimioterapie și după aceea se face PET scan-ul, să vedem dacă s-a oprit metastaza și dacă s-a micșorat tumora. Eu o simt la mână că s-a micșorat, dar acum trebuie să vedem ce se vede. Trebuie să ne rugăm la Dumnezeu și de asta m-am dus la biserică și am zis ca lumea să se roage pentru mine, pentru că eu, când am aflat că am 11 tumori în corp, am crezut că eu nu mai trăiesc”, a mai spus vedeta.

Încă de când le-a dezvăluit public fanilor că suferă de cancer, Alina Pușcău le-a cerut celor care o iubesc să se roage pentru ea.