Ce spune Alina Pușcău despre religia sa. De ce a renunțat la ortodoxie și cu cine urma să se căsătorească

Viața Alinei Pușcău s-a schimbat radical în urmă cu câteva luni, când a primit diagnosticul crunt de cancer la sân. Vedeta se află în prezent în America, unde urmează tratamentul pentru boala cu care a fost diagnosticată. În tot acest timp, credința a avut un rol important pentru ea, iar recent a făcut noi mărturisiri despre apropierea de Dumnezeu și despre motivul pentru care, în trecut, renunțase la religia ortodoxă.

Cu cine trebuia să se căsătorească Alina Pușcău. Foto: Facebook & Pixabay

Încă de când le-a dezvăluit public fanilor că suferă de cancer, Alina Pușcău le-a cerut celor care o iubesc să se roage pentru ea. Credința a fost prezentă în numeroasele sale mărturisiri din această perioadă, iar de curând, în cadrul unui interviu, vedeta a povestit că a revenit la religia ortodoxă.

Alina Pușcău: „Eu trebuia să mă căsătoresc cu un evreu”

Alina Pușcău s-a apropiat foarte mult de Dumnezeu, iar în perioada în care aștepta rezultatele biopsiei pentru a afla dacă suferă sau nu de cancer, a luat decizia de a reveni la religia ortodoxă. Vedeta a explicat că, în trecut, trecuse la religia evreiască deoarece se afla într-o relație cu un bărbat evreu, alături de care plănuia să se căsătorească.

„Mă duc la biserică la Sfântul Nectarie, am aflat că unde m-am născut, la biserica de lângă blocul meu este Sfântul Nectarie, aceeași biserică la care mă duc în L.A. Și m-am dat în religia ortodoxă, că eram în religia evreiască, M-am dat în religie când așteptam rezultatele pentru biopsie, așteptam să văd dacă am cancer sau nu, mi-am făcut botezul. Am făcut botezul și m-am dat în religia mea. Și de atunci viața s-a schimbat. Acum eu sunt ortodoxă. Eu trebuia să mă căsătoresc cu un evreu și am fost logodită și din cauza asta trecusem la religia evreiască”, a spus Alina Pușcău, potrivit Spynews.

Cum se simte vedeta în timpul tratamentului

Alina Pușcău urmează să meargă la cea de-a treia ședință de chimioterapie pe 18 septembrie. După această etapă, vedeta va afla mai multe despre evoluția bolii și despre modul în care organismul său răspunde tratamentului.

Deși spune că, la palpare, simte că tumora s-a micșorat, rezultatele investigațiilor vor arăta cu exactitate care este situația.

„Pe 18 fac a treia ședintă de chimioterapie și după aceea se face PET scan-ul, să vedem dacă s-a oprit metastaza și dacă s-a micșorat tumora. Eu o simt la mână că s-a micșorat, dar acum trebuie să vedem ce se vede. Trebuie să ne rugăm la Dumnezeu și de asta m-am dus la biserică și am zis ca lumea să se roage pentru mine, pentru că eu, când am aflat că am 11 tumori în corp, am crezut că eu nu mai trăiesc”, a mai spus vedeta.