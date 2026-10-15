 Papa Leon al XIV-lea, primul mesaj după operația pentru cancer pulmonar. Ce le-a transmis credincioșilor
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Papa Leon al XIV-lea, primul mesaj după operația pentru cancer pulmonar. Ce le-a transmis credincioșilor

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Papa Leon al XIV-lea le-a transmis un mesaj credincioșilor catolici pentru prima dată după intervenția chirurgicală pentru cancer pulmonar. Suveranul Pontif le-a mulțumit pentru rugăciuni și pentru sprijinul oferit, în timp ce Vaticanul a anunțat că acesta a avut o noapte bună în spital.

Papa Leon al XIV-lea, primul mesaj după operația pentru cancer pulmonar.
Papa Leon al XIV-lea, primul mesaj după operația pentru cancer pulmonar. Foto: arhiva

Papa Leon al XIV-lea, mesaj după operația pentru cancer: „Vă mulţumesc din suflet pentru rugăciunile voastre”

Papa Leon al XIV-lea le-a mulțumit miercuri credincioșilor catolici care s-au rugat pentru sănătatea sa, într-un mesaj transmis participanților la un simpozion dedicat familiei și activității Bisericii Catolice. Este prima comunicare publică de acest fel după operația pentru cancer pulmonar, potrivit CNN.

Mesajul a fost adresat participanților la o reuniune organizată cu ocazia împlinirii a zece ani de la publicarea documentului „Amoris laetitia”, redactat de predecesorul său, Papa Francisc. Documentul tratează implicarea Bisericii în viața cuplurilor și a familiilor.

Suveranul Pontif a recunoscut că nu a putut participa personal la eveniment, dar le-a transmis celor prezenți un mesaj de apreciere pentru implicarea lor în viața comunității catolice.

„După cum știți, nu am putut fi alături de voi în aceste zile”, a scris Papa Leon al XIV-lea.

Acesta le-a mulțumit participanților pentru sprijinul oferit și pentru eforturile depuse în cadrul activităților dedicate familiilor.

Vă mulţumesc din suflet pentru rugăciunile voastre şi pentru munca pe care aţi depus-o împreună. Faptul că împărtăşiţi experienţele voastre şi că ascultaţi cu atenţie reprezintă într-adevăr un dar pentru întreaga Biserică”, a transmis Suveranul Pontif.

La finalul mesajului, Papa Leon a adresat credincioșilor o rugăminte directă, legată de perioada dificilă prin care trece.

„Vă rog să vă rugaţi pentru mine, aşa cum şi eu mă rog pentru voi”, a mai spus Papa Leon.

Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar

Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, o formă frecventă de cancer la plămâni.

Potrivit informațiilor prezentate de personalul medical care l-a îngrijit, Suveranul Pontif a fost supus marți unei intervenții chirurgicale care a durat aproximativ 90 de minute. Medicii au îndepărtat lobul inferior al unuia dintre plămânii săi.

Vaticanul a transmis că operația s-a încheiat cu succes și că nu au fost înregistrate complicații în timpul intervenției.

Cu toate acestea, nu au fost făcute publice toate detaliile medicale necesare pentru evaluarea evoluției bolii. Printre informațiile care nu au fost precizate se numără dimensiunea tumorii și eventuala extindere a cancerului la ganglionii limfatici din apropiere.

Aceste date sunt importante pentru stabilirea stadiului bolii și pentru evaluarea prognosticului.

Ce informații a transmis Vaticanul despre starea de sănătate a Papei

Joi dimineață, Vaticanul a anunțat că Papa Leon al XIV-lea a avut o noapte bună în spital și a luat micul dejun.

Anunțul vine după intervenția chirurgicală pentru cancer pulmonar și după primul său mesaj adresat credincioșilor de la operație.

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