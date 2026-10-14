Papa Leon al XIV-lea, diagnosticat cu cancer pulmonar. Medicii i-au extirpat un lob al plămânului drept. Ce a anunțat Vaticanul

Vaticanul a confirmat diagnosticul de cancer pulmonar al Papei Leon al XIV-lea într-un buletin medical publicat după intervenția chirurgicală efectuată marți. Analizele țesutului prelevat în timpul operației au confirmat suspiciunile medicilor, care identificaseră deja problema în urma investigațiilor preliminare.

Papa Leon al XIV-lea, diagnosticat cu cancer pulmonar. Foto: X

Suveranul Pontif, în vârstă de 71 de ani, suferă de adenocarcinom pulmonar, o formă de cancer care se dezvoltă din celulele glandulare ale plămânului. Diagnosticul a fost confirmat prin examinarea histologică realizată în timpul intervenției.

Papa a fost internat la spitalul Gemelli din Roma pentru îndepărtarea formațiunii descoperite în urma unui control medical recent. Echipa medicală a decis extirparea lobului inferior al plămânului drept, cu scopul de a trata leziunea identificată.

Ce au transmis medicii după operația Papei

Intervenția chirurgicală a durat aproximativ 90 de minute și s-a desfășurat fără complicații, potrivit informațiilor comunicate de Vatican. După operație, Papa Leon al XIV-lea s-a trezit în condiții normale și a rămas în salonul său de spital pentru recuperare.

Profesorul Stefano Margaritora, șeful secției de chirurgie toracică de la spitalul Gemelli și coordonatorul intervenției, a oferit detalii despre procedura medicală.

„Pentru ca intervenția să aibă caracter curativ, lobul inferior al plămânului drept a fost extirpat folosind o tehnică video-asistată”, se precizează în comunicatul profesorului Margaritora.

De asemenea, medicii au explicat că examinarea rapidă a țesutului prelevat în timpul operației a confirmat diagnosticul suspectat înainte de intervenție.

„O examinare histologică intraoperatorie rapidă a confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, așa cum se bănuia din analizele preoperatorii”, menționează comunicatul.

Până la momentul publicării informațiilor, Vaticanul nu oferise alte detalii despre stadiul bolii sau despre eventualele tratamente oncologice care ar putea fi necesare ulterior.

Cât timp va rămâne Papa Leon în spital

Potrivit estimărilor comunicate anterior de Vatican, Papa Leon al XIV-lea ar urma să rămână internat aproximativ o săptămână, pentru supraveghere medicală și recuperare după intervenția chirurgicală.

Suveranul Pontif a plecat de la Vatican marți, cu puțin înainte de ora locală 13:00, fiind transportat cu un SUV negru către spitalul Gemelli, aflat la aproximativ nouă kilometri distanță.

La sosire, Papa a salutat mai mulți oficiali și persoanele care îl așteptau în fața unității medicale. Unii dintre cei prezenți i-au transmis mesaje de încurajare.

În urma internării, toate evenimentele publice ale Papei au fost anulate până pe 20 octombrie. Evoluția stării sale de sănătate va determina când își va putea relua programul obișnuit.

Vizita apostolică din noiembrie, în atenția Vaticanului

Problemele de sănătate apar într-o perioadă în care Papa Leon al XIV-lea are un calendar încărcat de activități oficiale. În perioada 6-17 noiembrie, acesta ar urma să efectueze o vizită de 11 zile în Uruguay, Argentina și Peru.

Deocamdată, informațiile publicate de Vatican nu precizează dacă intervenția chirurgicală și perioada de recuperare vor modifica planurile călătoriei.

Ales în mai 2025, Leon al XIV-lea este liderul spiritual al Bisericii Catolice, care numără aproximativ 1,4 miliarde de credincioși la nivel mondial. Născut la Chicago, în 1955, cu numele Robert Prevost, acesta a petrecut zeci de ani ca misionar și episcop în Peru înainte de a deveni Suveran Pontif.

Problemele de sănătate ale Papei, urmărite cu atenție de credincioși

Starea de sănătate a Papei reprezintă un subiect de interes internațional, având în vedere rolul său în conducerea Bisericii Catolice și programul său public.

Predecesorul său, Papa Francisc, s-a confruntat cu mai multe probleme medicale în ultimii ani de viață și a fost internat în repetate rânduri. Acesta a murit în aprilie 2025, la vârsta de 88 de ani.

În cazul lui Leon al XIV-lea, informațiile oficiale disponibile după operație indică o intervenție încheiată fără complicații și o trezire normală după anestezie. Cu toate acestea, diagnosticul de adenocarcinom pulmonar face ca evoluția recuperării și eventualele recomandări medicale ulterioare să fie urmărite îndeaproape.

Vaticanul nu a oferit, până în prezent, informații suplimentare privind prognosticul medical al Suveranului Pontif.