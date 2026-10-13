Papa Leon al XIV-lea, operat la plămân! Ce au descoperit medicii și cât timp va rămâne internat

Papa Leon al XIV-lea a fost internat la Spitalul Gemelli din Roma pentru o intervenție chirurgicală prin care medicii urmează să îndepărteze un nodul pulmonar descoperit recent. Procedura este considerată importantă pentru stabilirea naturii formațiunii și pentru a decide dacă va fi nevoie de alte tratamente.

Papa Leon al XIV-lea Foto: Arhivă

Suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, a ajuns la spital după o deplasare scurtă de la Vatican. El a intrat pe la intrarea principală a unității medicale și i-a salutat pe oamenii veniți să îi transmită mesaje de susținere.

Intervenția urma să fie realizată de o echipă coordonată de medicul Stefano Margaritora, șeful secției de chirurgie toracică de la Gemelli, scrie dailymail.com.

Medicii vor analiza dacă nodulul pulmonar este malign

Papa Leon al XIV-lea a vorbit public despre problema sa medicală, oferind detalii rare despre starea de sănătate în timpul pontificatului său. El a anunțat că formațiunea descoperită este mică și localizată și că va fi îndepărtată chirurgical.

Specialiștii spun că, în cazul în care nodulul se dovedește a fi canceros, faptul că a fost descoperit într-o etapă timpurie poate reprezenta un avantaj important.

„Acestea sunt lucruri care pot fi tratate foarte bine, dacă descrierea făcută de el reflectă situația clinică”, a declarat medicul Lorenzo Spaggiari, director de chirurgie toracică la Institutul European de Oncologie din Milano.

Doctorul, care nu face parte din echipa medicală a papei, a explicat că în astfel de situații medicii pot efectua mai întâi o biopsie pentru a determina natura formațiunii, urmată de îndepărtarea zonei afectate.

Potrivit specialistului, ambele proceduri pot fi realizate cu ajutorul tehnologiilor robotice, în anumite cazuri chiar în cadrul aceleiași intervenții.

Spaggiari a explicat că există tehnologii moderne care permit biopsierea unor noduli foarte mici, iar intervențiile chirurgicale pot fi realizate prin metode minim invazive.

Papa va rămâne internat aproximativ o săptămână

Intervenția la care este supus Papa Leon al XIV-lea necesită, de regulă, anestezie generală, iar perioada estimată de spitalizare este de aproximativ șapte zile.

Vaticanul a anulat toate audiențele pontifului până pe 20 octombrie, pentru ca acesta să se poată recupera după procedură.

Înainte de internare, cardinalul japonez Kikuchi Tsutomu a povestit că Papa i-a transmis că se simte bine și că a ales să facă operația cât mai repede pentru a nu-și modifica planurile pentru viitoarele deplasări externe.

„A decis să facă operația curând pentru a nu-și schimba planurile pentru viitoarele călătorii în străinătate, așa că nu este nevoie să ne facem griji, deoarece nu este o urgență”, a transmis cardinalul.

Spitalul Gemelli este cunoscut pentru îngrijirea oferită suveranilor pontifi, însă de această dată Papa nu va fi cazat în apartamentul papal special amenajat, deoarece acesta se află în renovare. Vaticanul a precizat că va sta într-o cameră aflată în apropiere.

Medicii au explicat că un nodul pulmonar reprezintă o zonă anormală de dimensiuni mici, identificată de obicei prin investigații imagistice. Acesta poate fi benign sau malign, iar uneori îndepărtarea chirurgicală este recomandată atât pentru diagnostic, cât și pentru tratarea unei eventuale tumori aflate într-un stadiu localizat.

După recuperare, Papa Leon al XIV-lea ar urma să își continue planurile pentru o vizită în America Latină, programată în luna noiembrie, în funcție de evoluția stării sale după intervenție.