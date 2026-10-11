Papa Leon al XIV-lea, pe masa de operație! Medicii au descoperit un nodul la plămân. Anunțul făcut de suveranul pontif

Vești îngrijorătoare de la Vatican! Papa Leon al XIV-lea a anunțat că va trece printr-o intervenție chirurgicală în perioada următoare, după ce medicii au identificat o problemă în urma unor investigații. Suveranul pontif le-a vorbit credincioșilor despre situația sa în timpul rugăciunii de duminică.

Papa Leon va fi operat în zilele următoare Foto: arhiva Click!

Papa Leon al XIV-lea va fi supus unei intervenții chirurgicale în zilele următoare, după ce medicii au descoperit un nodul la unul dintre plămâni, în urma unor investigații medicale. Suveranul pontif a făcut anunțul duminică, în timpul rugăciunii Angelus, desfășurate în Piața Sfântul Petru de la Vatican.

Liderul Bisericii Catolice le-a vorbit credincioșilor despre rezultatele investigațiilor medicale recente și a explicat că medicii au recomandat îndepărtarea nodulului. Potrivit declarației sale, formațiunea a fost identificată într-un stadiu foarte incipient și este bine delimitată.

În urma recomandărilor primite din partea specialiștilor, Papa Leon a decis să se supună intervenției chirurgicale, care a fost deja programată pentru zilele următoare.

„Recent, în urma unor investigații medicale, medicii au descoperit un nodul pulmonar bine delimitat, depistat într-un stadiu foarte incipient și clar localizat.

Medicii consideră oportun să intervină, astfel că, urmând sfatul lor, am decis să mă supun unei operații pentru îndepărtarea acestuia. Intervenția a fost deja programată pentru zilele următoare. Vă mulțumesc și mă încredințez rugăciunilor voastre”.

Cât va dura recuperarea suveranului pontif

Anunțul Papei Leon al XIV-lea a atras atenția asupra stării sale de sănătate, însă, până în prezent, nu au fost făcute publice detalii suplimentare despre natura nodulului. Faptul că acesta a fost descoperit într-un stadiu incipient și este bine delimitat a fost subliniat chiar de suveranul pontif în mesajul transmis credincioșilor.

Potrivit informațiilor transmise de Vatican, recuperarea după intervenția chirurgicală ar urma să dureze aproximativ o săptămână, potrivit Sky News. Deocamdată, nu există informații oficiale potrivit cărora operația ar modifica programul deplasărilor pe care Papa Leon le are planificate pentru luna noiembrie.

La finalul mesajului său, suveranul pontif le-a mulțumit credincioșilor pentru sprijin și le-a cerut să îl însoțească prin rugăciunile lor în perioada următoare.