 Daniel Pavel, în așteptarea unui nou proiect la Pro TV! În ce emisiune îl vom vedea în curând? „Se discută o nouă direcție”
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VideoDaniel Pavel, în așteptarea unui nou proiect la Pro TV! În ce emisiune îl vom vedea în curând? „Se discută o nouă direcție”

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Daniel Pavel a lăsat deocamdată proiectele TV în stand by și mai nou prezintă împreună cu frumoasa lui soție, Ana-Maria, pe la diverse evenimente. Cei doi se bucură de o reală apreciere și abia așteaptă să meargă să prezinte și pentru Diaspora. 

Daniel Pavel și frumoasa lui soție, Ana-Maria, sunt o prezență constantă în ultima perioadă pe la evenimentele mondene și nu numai. 

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Foto: Click!

„Există o chimie între noi și pe scenă”

I-am întâlnit și noi la o astfel de petrecere, unde au acordat un interviu în calitate de invitați. Prezentatorul ne-a dezvăluit ce se întâmplă cu proiectele lui de la Pro TV și la ce să ne așteptăm din partea lui în curând. 

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Daniel Pavel: Absolut, eu sunt dornic să pasez ștafeta și mă bucur că am și cui. Dacă o să își dorească soția aș vrea să mă ia și pe mine de acum încolo să prezentăm împreună. La ultima petrecere Viva, am prezentat amândoi  și a fost senzație. Există o chimie între noi acolo, pe scenă. 

Ea deja are multe oferte să prezinte evenimente pentru comunitățile feminine de afaceri și în străinătate, la Diaspora. Acolo sper să fiu și eu invitat. 

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Daniel Pavel: Da, sunt în stand by, pentru că se discută acum o nouă grilă, o nouă direcție a Pro TV-ului și e bine că e așa pentru că vrem să-i obișnuim pe oameni, dar vrem să le și dăm elemente de noutate. Și asta se întâmplă acum la Pro TV. Abia aștept să vedem reacția oamenilor la ce urmează. Vă urma ceva, zic eu, tare. 

Ana-Maria Pavel: Sunt foarte mândră de el pentru că tocmai ce a fost propus la Premiile TV Mania pentru “cel mai bun show cu celebrități” și aș vrea din tot sufletul ca el să câștige. Anul acesta competiția e foarte dură, de la Antenă mai ales. 

Ana-Maria și Daniel Pavel au prezentat petrecerea Viva
Ana-Maria și Daniel Pavel au prezentat petrecerea Viva Foto: Facebook

Vacanța din Turcia, mai frumoasă decât luna de miere 

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Ana-Maria Pavel: Da, am stat 12 zile într-o parte a Turciei mai izolată. Au fost aproape două săptămâni și a fost super. Am fost la locul în care s-a născut Fecioara Maria, ceva divin. Am stat într-un loc exclusivist și ne-am simțit foarte bine. Am avut piscina noastră, superb, a fost cea mai frumoasă vacanță din viața noastră, mai frumoasă ca luna de miere aș putea spune. 

Daniel Pavel: Ana se pricepe, ea e șefa la achiziționat și găsit locuri frumoase unde să ne petrecem vacanțele. Eu unul aș vrea să revin acolo și să vedem în ce condiții în doi, în trei, mai mulți,  cine știe. 

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Ana-Maria Pavel: Nici nu vreau sincer să mă gândesc cum s-ar integra momentan un bebeluș în familie, pentru că avem un program infernal amândoi. E adevărat însă că ne dorim mult un copil și este bine-venit oricând. 

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