 Ce i s-a întâmplat lui Neti Sandu în taxi? Vedeta PRO TV a rămas fără replică: „Atâta poate omul, n-avem ce să facem”
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Ce i s-a întâmplat lui Neti Sandu în taxi? Vedeta PRO TV a rămas fără replică: „Atâta poate omul, n-avem ce să facem”

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Timp de decenii întregi, diminețile românilor au început invariabil în fața micilor ecrane, ghidați de previziunile astrologice prezentate de Neti Sandu și de buletinul meteo adus de colegul său, Florin Busuioc. 

Prin ce situații trece Neti Sandu când iese pe stradă
Prin ce situații trece Neti Sandu când iese pe stradă Foto: instagram

Considerată o prezență iconică a postului PRO TV, realizatoarea horoscopului se confruntă însă cu o realitate amuzantă și uneori bizară ori de câte ori părăsește platoul de filmare și iese în spațiul public.

Într-un interviu acordat cu sinceritate și autoironie, vedeta a dezvăluit ce pățește frecvent în cursele de taxi, dar și cum reacționează trecătorii atunci când realizează că omul de la televizor merge pe aceeași stradă cu ei.

Neti Sandu, aventurile din taxi și dilema națională a părului

Întrebată dacă ar avea suficient material pentru a publica un volum despre întâlnirile neobișnuite din viața de zi cu zi, Neti Sandu a mărturisit că, deși nu se consideră scriitoare, discuțiile pe care le poartă cu șoferii de taxi ar putea umple pagini întregi de umor pur:

„Îmi place ce scrie altul, dar eu nu am talent la așa ceva. Eu trebuie să scriu ce pățesc în taxi cu șoferii. Ar fi o carte de anecdote. Toată lumea întreabă toate tâmpeniile posibile. Și, mă rog, e amuzant... În continuare, tot asta e întrebarea, dacă e părul meu. N-am ce să fac... Atâta poate omul, n-avem ce să facem...”, a afirmat Neti Sandu în exclusivitate pentru Libertatea.

Curiozitatea legată de coafura sa inconfundabilă, devenită o adevărată marcă înregistrată pe micul ecran, continuă astfel să fie subiectul principal abordat de șoferi, în ciuda anilor care au trecut și a clarificărilor repetate.

Cum reacționează românii când o văd în carne și oase

Vedeta a rememorat și începuturile sale în televiziune, explicând că generația din care face parte a fost marcată de o epocă a restricțiilor, în care încurajările lipseau, iar teama de a ieși în evidență era omniprezentă. Exercițiul zecilor de ani petrecuți în transmisiuni directe a învățat-o însă cum să gestioneze orice tip de abordare:

„Am avut și eu emoții la început, noi venim din partea aia ca generație, din epoca aia în care nu erai încurajat, nu prea aveai voie să faci mai nimic, toți eram la fel. După aia, îți dai seama, atâția ani de exercițiu zilnic în direct și întâlnirea pe stradă cu oamenii, a trebuit să te descurci. În funcție de educație sunt și oamenii pe care îi întâlnesc pe stradă. Sunt unii la modul: «Ce faci, dragă?». Dacă ai ieșit din televizor... Unii doar schițează, așa, și tu le zâmbești... Alții îți spun: «Bună ziua». Le răspund: «Bună ziua»!”, a povestit prezentatoarea.

Totodată, Neti Sandu a explicat că anumiți trecători sunt atât de copleșiți de întâlnirea cu ea, încât simte nevoia să intervină pentru a detensiona momentul:

„Uneori, oamenii sunt excesiv de emoționați când te întâlnesc, ca și cum a coborât nu știu cine din cer, un zeu, ceva. Și îi ajut de fiecare dată să se calmeze, că mă emoționează și pe mine. Vreau să-i aduc la realitate, că nu e chiar «Deus ex machina»”, a mai mărturisit vedeta pentru Libertatea.

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