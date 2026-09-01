 Anca Dinicu, moment de panică într-un taxi: „Eram sigură că scoate o bâtă”
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Anca Dinicu, moment de panică într-un taxi: „Eram sigură că scoate o bâtă”

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Anca Dinicu a avut parte de un moment neașteptat în timpul unei călătorii cu taxiul. Actrița a povestit întâmplarea pe rețelele de socializare, iar reacția ei arată cât de mult a surprins-o gestul șoferului.

Anca Dinicu
Anca Dinicu Foto: Arhivă

Anca Dinicu a vrut să împărtășească cu urmăritorii săi o întâmplare petrecută în timp ce se afla într-un taxi. Actrița făcea o fotografie în mașină, însă în același timp atenția i-a fost atrasă de ceea ce se întâmpla în jurul șoferului.

Din imaginile publicate de actriță se vede că aceasta se afla pe bancheta din spate, în timp ce taximetristul căuta ceva în partea din față a mașinii.

Momentul a făcut-o pe Anca Dinicu să se gândească la ce era mai rău.

„În loc să îl înjure, l-a pus să jure că el nu a greșit niciodată”, a explicat actrița, descriind situația care se petrecea în timpul cursei.

Anca Dinicu a crezut că șoferul va scoate o bâtă

Situația a luat o turnură neașteptată pentru actriță. Din ceea ce a povestit, Anca Dinicu a crezut pentru o clipă că șoferul urma să scoată un obiect cu care să îl confrunte pe celălalt.

Eu eram sigură că scoate o bâtă, dar domnul căuta BIBLIA. Wow!”, a transmis Anca Dinicu, amuzată de deznodământul întâmplării.

Astfel, ceea ce pentru câteva clipe părea o situație tensionată s-a dovedit a fi cu totul altceva. În locul unei arme sau al unui obiect cu care să intimideze pe cineva, șoferul căuta Biblia.

Momentul a fost surprins chiar în timp ce Anca Dinicu se afla în mașină, iar actrița a ales să îl împărtășească ulterior cu cei care o urmăresc în mediul online.

O întâmplare care a luat-o prin surprindere

Reacția actriței arată că gestul taximetristului a fost suficient de neașteptat încât, pentru câteva momente, să creadă că situația ar putea deveni una violentă. Finalul, însă, a schimbat complet perspectiva asupra celor întâmplate.

Anca Dinicu a transformat astfel o experiență neobișnuită din timpul unei curse cu taxiul într-o poveste pe care a împărtășit-o cu umor urmăritorilor săi.

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Foto: Instagram

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