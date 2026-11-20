Francisca împlinește vineri, 20 noiembrie, 33 de ani. Își începe ziua alături de soțul ei, TJ Miles, și de fetița lor, Clara, apoi pleacă în cuplu la Piatra Neamț, unde are un eveniment.

1/9 Francisca împlinește 33 de ani și pleacă de ziua ei cu TJ Miles la Piatra Neamț Foto: click.ro

Într-un interviu exclusiv pentru Click!, artista povestește cum s-a schimbat viața ei de când a devenit mamă, cât de mult o ajută soțul ei și ce își dorește de ziua ei.

Click! Cum îți petreci ziua de naștere?

Francisca: Plecăm din oraș. Petrecem, dar în afara orașului. Mergem la Piatra Neamț, la un eveniment. Mergem în cuplu, da. Chiar îmbinăm utilul cu plăcutul.

Clara cu cine rămâne cât sunteți plecați?

Clara va petrece dimineața cu noi și după aceea o lăsăm la bunici.

„Clara a venit cu noroc și cu multă motivație”

Ai spus că, de când ai născut, ai evenimente pe bandă rulantă. Te așteptai să ai un an atât de plin?

Eu mă vedeam mamă și atât. Mă vedeam cu proiectele mai ușor, fără să iau o pauză de tot. Și am avut mai multe decât în toți anii la un loc! Clara a venit cu noroc și cu multă motivație. Cred că, pentru că atenția mea e pe ea, eu nu mai pun presiune pe mine. Când vine ceva, mă bucur de el ca de un cadou.

Cum vă împărțiți tu și Miles timpul cu Clara atunci când ai evenimente?

Miles este foarte mândru de mine și mă susține în tot ceea ce fac. Când eu am treabă, el stă cu cea mică. Când nu putem niciunul, Clara stă la bunici.

Pe 9 noiembrie s-a împlinit o lună de la cununia voastră religioasă. Cum ați sărbătorit?

Am avut o zi cu familia. Mie îmi plac zilele în care mergem dimineața la biserică, apoi ieșim în oraș toți trei. Bine, toți trei, propriu-zis, că Clara nu prea mănâncă în oraș! Mai ieșim la o plimbare în parc, cu cățelul și cu copilul.

Clara are deja nouă luni. Ce face nou în perioada asta?

Împlinește zece luni pe 9 decembrie și deja se ridică în picioare. În curând mă aștept s-o văd la goană!

„Am de toate”

Mai ai timp să ajungi la antrenamente?

Acum merg rar. Carmen mă cheamă, dar eu ajung mai greu. La mine e vorba de o disciplină de ani de zile. Știu ce am de făcut și comunicăm constant. Sigur, am și zile în care mănânc mai prost sau sunt dezorganizată.

Ce cadou ți-ai dori la 33 de ani?

E foarte greu să-mi doresc un cadou. Am de toate. Am pantofi, am rochii, am genți, am ceasuri, am mașină, am casă, am copil. Am bărbat, am tot ce vreau! Am ajuns să-mi doresc doar sănătate. Să mă țină Dumnezeu cu mintea cum trebuie și pe drumul cel bun. Și să reușesc să realizez tot ce-mi propun, pentru că asta ține de mine, de munca mea și de dorința mea.

Francisca și TJ Miles, de la muzică și TikTok la viața de familie

Francisca Dulceanu, cântăreață originară din Botoșani, s-a lansat în muzică după ce a participat la un concurs de talente la 18 ani. Mai târziu, a ajuns și pe micul ecran, unde a prezentat rubrica meteo a emisiunii „Vorbește lumea”.

TJ Miles a locuit mai mulți ani în Toronto, iar după revenirea în România și-a făcut un nume pe TikTok și YouTube cu videoclipuri în care povestea din experiența lui și dădea sfaturi de viață. A devenit cunoscut și publicului TV după ce a intrat în echipa Faimoșilor la „Survivor România”, în 2022. A revenit în competiție în 2024, la „Survivor All Stars”.

Cei doi și-au făcut publică relația în primăvara lui 2023 și s-au căsătorit în 2025. În februarie 2026 au devenit părinții Clarei Lia, iar în septembrie au sărbătorit nunta și botezul fetiței la aceeași petrecere. Unul dintre cele mai emoționante momente a fost dansul mirilor cu Clara în brațe.