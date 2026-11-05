Theo Rose, lecție de curaj de la fiul său. Replica lui Sasha a lăsat-o fără cuvinte: „Hai, mami, că poți!” De ce a încurajat-o micuțul

Invitată în podcastul moderat de Horia Brenciu, Theo Rose a povestit una dintre cele mai emoționante amintiri pe care le are alături de fiul său, Sasha Ioan, pe care îl alintă Fimi.

Theo Rose, lecție de curaj de la fiul său Foto: instagram

Artista și-a amintit de o întâmplare petrecută vara trecută, la Nibiru, care s-a transformat într-o lecție despre curaj și încredere.

Momentul care a pus-o în dificultate pe Theo Rose

Theo Rose se afla în Nibiru pentru o serie de concerte și, într-una dintre zilele libere, a decis să petreacă timp cu fiul ei într-un loc de joacă amenajat în incinta complexului. Spațiul era format din numeroase trasee și obstacole gonflabile, iar pentru că băiețelul era prea mic pentru a intra singur, artista l-a însoțit.

„Era un loc de joacă imens, plin de trasee, obstacole și zone de escaladare. Cum Fimi era încă foarte mic, a trebuit să intru cu el și să îl ajut pe parcurs”, a povestit vedeta.

Pe măsură ce înaintau prin labirintul gonflabil, Theo Rose a ajuns să se joace nu doar cu fiul ei, ci și cu alți copii aflați acolo. La un moment dat, urmând un grup de băieței energici, artista s-a aventurat tot mai departe pe traseu, trecând peste obstacole, prin tuneluri și peste structuri de câțiva metri înălțime.

Situația s-a complicat după ce ea și fiul său au ajuns într-o zonă aflată la înălțime. Singura cale de a continua era un salt de aproximativ doi metri pe o saltea gonflabilă amplasată dedesubt.

Dacă ceilalți copii nu aveau nicio reținere să sară, Fimi nu a vrut să facă acest pas.

Theo Rose a ales să nu-l forțeze și a încercat să găsească o altă cale de întoarcere. Doar că, după ce și-a ajutat fiul să urce peste unul dintre obstacole, artista și-a dat seama că nu mai putea ajunge la el. Structura era înaltă și alunecoasă, iar ea nu găsea niciun punct de sprijin care să îi permită să se cațere.

„Nu aveam de ce să mă țin. Încercam să sar și să mă ridic, dar nu reușeam. M-am uitat în toate părțile după o soluție”, și-a amintit cântăreața.

La un moment dat, a apelat chiar la ajutorul unor copii aflați în apropiere, rugându-i să o ajute să capete avânt. Nici aceasta nu s-a dovedit însă soluția salvatoare.

Încurajările fiului său au făcut diferența

În timp ce Theo Rose încerca să depășească obstacolul, Fimi o urmărea atent de sus. Departe de a se speria, băiețelul și-a încurajat permanent mama și a continuat să creadă că va reuși.

„Haide, mami, că poți! Ești curajoasă! Ești foarte curajoasă!”, îi striga el.

Artista a mărturisit că acele cuvinte au avut un impact puternic asupra ei.

„Asta era provocarea. Îmi spunea întruna: «Hai, mami, că ești curajoasă și poți». Mă încuraja tot timpul și era convins că o să reușesc”, a povestit Theo Rose.

În cele din urmă, după ce a urmărit de mai multe ori tehnica unui copil care traversa cu ușurință obstacolul, artista a prins curaj și a încercat din nou. De această dată, planul a funcționat.

„Până la urmă l-am pus pe băiețelul acela să-mi arate de câteva ori cum face și am reușit și eu să mă urc. Am trecut dincolo și am ajuns la fiul meu”, a spus ea.