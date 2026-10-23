Theo Rose, revoltată de întrebarea primită în aeroport: „Știe băiatul tău că are mamă?”. Ce nu mai tolerează vedeta

Theo Rose a vorbit fără filtre despre maternitate, iubire, carieră și provocările vieții de femeie în 2026, într-un interviu. Artista a povestit ce nu mai tolerează de când a devenit mamă, a dezvăluit cum își adoarme copilul și a rememorat momentul în care o întrebare primită în aeroport a revoltat-o.

Theo Rose, revoltată de întrebarea primită în aeroport Foto: Facebook

Theo Rose este una dintre artistele care reușesc să vorbească despre experiențele personale cu umor, spontaneitate și sinceritate. Într-un interviu realizat de Liza Sabău, cântăreața a răspuns unor întrebări despre viața de mamă, relații, preferințe neobișnuite și lucrurile pe care le-a înțeles odată cu trecerea timpului.

De la trucurile pe care le folosește pentru a-și relaxa copilul până la presiunea pe care societatea o pune asupra femeilor care își continuă cariera după ce devin mame, Theo Rose a oferit răspunsuri savuroase, dar și declarații care deschid o discuție importantă despre prejudecăți și echilibrul dintre viața personală și cea profesională.

Unul dintre cele mai puternice momente ale interviului a fost cel în care artista a povestit despre o întâlnire în aeroport și despre întrebarea care a făcut-o să simtă că îi urcă sângele în cap.

Theo Rose: „Nu trebuie să ne dăm cu părerea chiar despre absolut orice”

Dacă ar putea transmite un singur lucru lumii în acest moment, Theo Rose știe exact ce ar spune. Artista consideră că oamenii ar trebui să fie mai atenți atunci când simt nevoia să comenteze alegerile și viețile celor din jur.

„Că nu trebuie să ne dăm cu părerea chiar despre absolut orice”, a declarat Theo Rose.

Mesajul său este unul simplu, dar cu atât mai relevant într-o perioadă în care opiniile circulă rapid, iar deciziile personale ajung adesea să fie analizate și judecate de ceilalți.

Prin răspunsul său, artista atrage atenția asupra nevoii de a respecta limitele personale și de a înțelege că nu orice situație necesită un comentariu. Uneori, să nu judeci și să nu intervii în alegerile altcuiva poate fi cea mai potrivită reacție.

Care este cel mai bun lucru pe care l-a făcut Theo Rose în viață

Întrebată care este cel mai bun lucru pe care l-a făcut vreodată, Theo Rose a oferit un răspuns legat de cariera sa și de una dintre oportunitățile care au contribuit la parcursul său profesional, dar aici l-a întâlnit și pe cel care astăzi îi este soț, Damian Anghel.

„M-am prezentat la castingul pentru Clanul”, a spus artista.

Viața de mamă vine cu provocări pe care numai părinții le cunosc cu adevărat, iar adormitul copilului este una dintre ele. Theo Rose a povestit, cu umor, despre metoda pe care o folosește pentru a-l relaxa pe fiul său.

„O metodă bună de adormit copilul? Îi dai așa cu mâna făcută căuș. Și pe el nu-l doare, îl relaxează. Până la pampers. Știi cum? Bam, bam, bam. Și mă pune, zice: «Bate-mă așa». Fimiu o să fie cu Deep Tissue, știi (masaj n.r.)? Ca ta-su. Da, da, da, jur”, a explicat vedeta.

Referirea la masajul deep tissue, o tehnică de masaj al țesuturilor profunde, a transformat discuția despre rutina copilului într-un moment savuros. Theo Rose povestește despre maternitate fără să încerce să cosmetizeze realitatea și găsește umor chiar și în situațiile obișnuite din viața de familie.

Ce nu mai tolerează Theo Rose de când a devenit mamă

Maternitatea poate schimba radical prioritățile, iar pentru Theo Rose una dintre cele mai importante lecții este legată de felul în care își gestionează timpul.

Întrebată ce nu mai tolerează după ce a devenit mamă, artista a răspuns categoric:

„Timpul pierdut din politețe. Gata.”

Replica sa spune multe despre felul în care se schimbă perspectiva asupra lucrurilor atunci când responsabilitățile cresc. Timpul devine mai prețios, iar situațiile în care cineva rămâne din obligație, doar pentru a nu deranja sau pentru a respecta convențiile sociale, pot ajunge să nu mai aibă aceeași importanță.

Pentru multe mame, echilibrul dintre familie, muncă și viața personală presupune stabilirea unor limite clare. Iar uneori, a spune „nu” sau a pleca dintr-o situație care nu îți face bine nu înseamnă lipsă de politețe, ci respect față de propriile nevoi.

„Copilul meu o să doarmă”. Ce credea Theo Rose înainte să devină mamă

Înainte de a avea copii, mulți oameni își imaginează cum va arăta viața de părinte și își fac planuri despre program, somn și organizarea familiei. Realitatea poate fi însă diferită.

Întrebată care este un lucru stupid pe care l-a spus înainte să devină mamă, Theo Rose a răspuns cu umor:

„Copilul meu n-o să... orice.”

Replica surprinde diferența dintre așteptările de dinaintea maternității și experiența concretă de după venirea copilului. Somnul și rutina pot deveni adevărate provocări, iar părinții ajung adesea să descopere că planurile lor nu se potrivesc întotdeauna cu ritmul celor mici.

Theo Rose vorbește despre această realitate fără dramatism, preferând să transforme experiențele de zi cu zi în momente amuzante.

Cum sună iubirea pentru Theo Rose: „Mai dormi și tu o oră”

Când a fost întrebată cum sună iubirea, Theo Rose nu a ales o declarație romantică sofisticată. Răspunsul său a fost legat de viața de familie și de unul dintre cele mai simple, dar importante gesturi pe care un partener le poate face pentru celălalt.

„Mami! Sau: stau eu cu copilul, mai dormi și tu o oră.”

Pentru artista, iubirea se regăsește și în grija concretă, în momentele în care partenerul observă că celălalt este obosit și preia din responsabilități pentru a-i oferi puțin timp de odihnă.

Într-o familie cu un copil mic, gesturile de acest fel pot face diferența. Nu este nevoie întotdeauna de declarații spectaculoase sau de surprize costisitoare.

Theo Rose, despre combinația alimentară neobișnuită pe care o adoră

Interviul a inclus și întrebări mai relaxate, menite să scoată la iveală preferințele personale ale artistei.

Întrebată care este o combinație ciudată de mâncare pe care o apreciază, Theo Rose a dezvăluit că îi place piftia cu oțet.

„Piftie cu oțet. Iau gelatina aia cu carne și o dau prin oțet și mănânc. Foarte bun.”

Theo Rose, despre cel mai prost sfat în dragoste: „Dacă te iubește, se schimbă. Zât!”

Când vine vorba despre relații, Theo Rose nu se ferește de ironii și nici nu îndulcește răspunsurile. Întrebată care este cel mai prost sfat în dragoste, artista a venit cu o replică scurtă, directă și în stilul său caracteristic:

„Dacă te iubește, se schimbă. Zât!”

Dincolo de umorul răspunsului, replica pune în discuție una dintre cele mai răspândite idei despre relații: aceea că iubirea este suficientă pentru a schimba un om.

În realitate, sentimentele nu garantează automat schimbarea comportamentului, iar o relație sănătoasă presupune asumare, comunicare și efort din partea ambilor parteneri.

Theo Rose, despre ce înseamnă să fii femeie în 2026: „Cu copilul cine stă?”

Unul dintre cele mai serioase momente ale interviului a apărut atunci când Theo Rose a fost întrebată ce înseamnă să fii femeie în 2026.

Artista a vorbit despre contradicția dintre mesajul pe care societatea îl transmite femeilor și întrebările pe care acestea continuă să le primească atunci când devin mame.

„Toată lumea spune că poți să faci orice și după ce poți să faci orice și te întreabă și: «Cu copilul cine stă?»”

Declarația surprinde presiunea pe care multe femei o resimt atunci când încearcă să-și construiască o carieră și să-și îndeplinească, în același timp, responsabilitățile familiale.

Deși femeilor li se spune că au libertatea de a-și urma visurile și de a face orice își propun, succesul lor profesional este adesea însoțit de întrebări despre felul în care își organizează viața de familie. Maternitatea ajunge astfel să fie privită, uneori, ca un obstacol în calea ambițiilor profesionale, în loc să fie înțeleasă ca unul dintre rolurile pe care o femeie le poate avea simultan.

Theo Rose a povestit și o întâmplare din aeroport, care a făcut-o să reacționeze puternic. Artista s-a întâlnit cu două doamne, iar una dintre ele a felicitat-o pentru realizările sale. Apoi a urmat o întrebare pe care nu a putut să o privească drept un simplu comentariu nevinovat.

„M-am întâlnit în aeroport cu două doamne și una dintre ele, știi ce m-a întrebat? Bravo, felicitări pentru tot. Știe băiatul tău că are mamă?”

Reacția artistei a fost imediată:

„A urcat sângele în cap. Mi s-a zbârlit carnea pe mine.”

Întrebarea a atins un punct sensibil, pentru că sugerează că o femeie care are succes profesional ar putea fi mai puțin prezentă în viața copilului său. În același timp, scoate la iveală o presiune socială cu care multe mame se confruntă: aceea de a demonstra permanent că pot îmbina toate responsabilitățile fără ca vreun aspect al vieții lor să aibă de suferit.

O femeie poate fi mamă și, în același timp, artistă, profesionistă sau antreprenoare. Faptul că își continuă activitatea nu înseamnă automat că își neglijează copilul.

Ce melodie îi dă lui Theo Rose chef de viață

La finalul interviului, discuția a revenit la întrebările relaxate și la preferințele muzicale ale artistei.

Întrebată ce piesă o trezește din pat și îi dă puțin chef de viață, Theo Rose a răspuns spontan:

„Vama. Tata taie porcul!”

Replica încheie conversația într-o notă amuzantă și păstrează tonul firesc al interviului. Artista nu încearcă să ofere răspunsuri pretențioase, ci vorbește direct, cu umor și fără să se îndepărteze de personalitatea sa.