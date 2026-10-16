Vlăduța Lupău și Theo Rose, pe perfuzii înainte de concert: „Așa ceva n-am văzut!”

Pregătirile intense pentru turneul de anvergură al Vlăduței Lupău și-au pus amprenta asupra stării fizice a artistei. Aflată în plină serie de spectacole majore – debutând la Cluj-Napoca, interpreta de muzică de petrecere a fost surprinsă la repetiții conectată la perfuzii alături de Theo Rose.

Vlăduța Lupău și Theo Rose, pe perfuzii înainte de concert Foto: Facebook

În ciuda epuizării fizice evidente, cele două vedete au transformat momentul medical într-o sesiune de bună dispoziție, continuând să cânte și să repete de pe scaune.

Imagini inedite din BT Arena: repetiții cu stativul medical lângă scaun și glume pe seama oboselii

Momentele au fost făcute publice chiar pe conturile de socializare ale artistelor, direct din sala polivalentă din Cluj. În imagini, Vlăduța Lupău apare în timp ce echipa îi aranja părul, având acul fixat în braț și perfuzia suspendată pe stativ chiar lângă ea, în timp ce pe fundal se auzea muzica de repetiție alături de Andrei Bănuță.

La rândul său, Theo Rose, așezată la câțiva pași distanță și conectată la același tip de tratament de hidratare sau vitaminizare, a reacționat uimită de ritmul alert impus de gazda show-ului: „Eu așa ceva pân' la femeia asta n-am văzut!”.

1/3 Theo Rose și Vlăduța cu perfuzii înainte de concert Foto: instagram

Departe de a lăsa oboseala să le doboare înainte de urcarea pe scenă în fața a mii de spectatori, Vlăduța Lupău a ținut să-și asigure fanii că show-ul merge mai departe cu motoarele turate: „Nimic nu ne mai poate opri din dans!”, a transmis artista alături de un emoji sugestiv cu o seringă.

Momentul inedit din vara aceasta

Seria momentelor spectaculoase din cariera Vlăduței Lupău nu a început la repetițiile pe perfuzii de la Cluj, ci a oferit episoade memorabile încă din timpul verii. În cadrul festivalului Transylvania Lives Beat, desfășurat în localitatea Porumbacu de Jos, artista a acceptat o provocare la limită venită direct din mulțime: să urce pe un cal de rasă adus la parada evenimentului.

Deși inițial a ezitat din cauza energiei debordante a animalului, solista s-a lăsat convinsă de insistențele celor prezenți. Proprietarul armăsarului negru pur sânge a cerut chiar reducerea volumului muzicii pentru a nu agita calul: „Dați muzica mai încet”, a spus acesta, vizibil emoționat de situație.