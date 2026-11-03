Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam”

Theo Rose a povestit, în podcastul lui Horia Brenciu, un episod tensionat prin care a trecut recent alături de fiul său, Sasha, în vârstă de trei ani și jumătate. Cântăreața a descris momentul în care băiețelul a avut o criză de furie, a lovit-o, a tras-o de păr și a mușcat-o atât de tare de deget, încât i-a rămas un semn. Artista a recunoscut că a fost luată prin surprindere de reacția copilului și că, la un moment dat, nu a mai știut cum să gestioneze situația.

Theo Rose Foto: Instagram

Totul s-a întâmplat săptămâna trecută, într-o seară, după ce Sasha începuse să meargă la grădiniță și avea un program mai solicitant. Theo a povestit că, deși a fost un moment dificil, a simțit că a trecut printr-o încercare importantă pentru ea, nu doar în rolul de mamă, ci și ca om.

Cum a început criza lui Sasha: brioșele care au declanșat scandalul

În seara respectivă, în jurul orei 19:00, Theo Rose a hotărât să meargă împreună cu fiul ei la fratele său, care locuiește în blocul de vizavi. Bona familiei, Ada, pregătise brioșe, iar artista a luat câteva pentru a le duce și fratelui ei.

Sasha a fost de acord să o însoțească. Băiețelul a vrut și el să mănânce din brioșe, iar mama lui i-a explicat că deserturile fuseseră duse pentru fratele ei. În cele din urmă, au împărțit câteva, iar copilul s-a jucat în continuare.

Problemele au început în lift, la plecare. Sasha a întrebat unde sunt brioșele, iar Theo i-a reamintit că le duseseră unchiului. Reacția băiețelului a fost însă una neașteptată: a început să țipe și să o lovească peste picioare.

„A început acolo o criză. Fraților! Oboseală, poate, nu știu cum e cu tantrum, am auzit că le zice. Deci ceva ce eu n-am pomenit în viața mea. Mi-a dat niște pumni la picioare în lift”, a povestit artista.

Theo a încercat să-l liniștească și să-i explice că mai avea brioșe acasă, însă nimic nu părea să funcționeze. Nici intervenția unor fetițe mai mari din complexul rezidențial, care au încercat să-l distragă pe Sasha, nu a reușit să oprească episodul.

Theo Rose, trasă de păr și mușcată de fiul ei

Situația a devenit și mai dificilă după ce băiețelul a prins-o de păr și a început să tragă cu putere. Atunci, cântăreața a decis că trebuie să plece imediat spre casă.

„Când am văzut că mă trage și de păr, l-am luat de mână și am zis: «Băi, acum, în momentul ăsta mergem acasă»”, a relatat ea.

Pe drum, Sasha s-a ținut de piciorul mamei, în timp ce continua să țipe. Theo a ajuns într-un punct în care nu mai știa ce să facă și și-a sunat soțul, rugându-l să iasă în întâmpinarea lor.

Un alt moment greu a avut loc chiar în apropierea blocului. În timp ce copilul era încă în plină criză, o femeie a oprit-o pe artistă pentru a o întreba unde se află scara C2. Theo a încercat să-i răspundă, deși era concentrată și asupra fiului ei.

Atunci, Sasha a mușcat-o cu toată puterea de un deget. Cântăreața a arătat în podcast semnul rămas în urma mușcăturii și a mărturisit că durerea a fost extrem de puternică.

„Cu toată puterea lui, n-am simțit așa durere nici când l-am născut. Îți spun sincer”, a spus Theo Rose.

În acel moment, artista a recurs la un gest despre care a vorbit deschis în fața lui Horia Brenciu: l-a mușcat ușor pe Sasha de nas, pentru a-l determina să-i dea drumul degetului.

„L-am mușcat ușor de nas, ca să pot să-mi scot degetul din gura lui. Incredibil. Că nu mai puteam”, a explicat ea.

Ce i-au explicat Theo Rose și soțul ei după ce au ajuns acasă

Când au ajuns în fața blocului, Theo s-a întâlnit cu soțul ei, care a rămas afară cu Sasha pentru a discuta cu el pe un ton calm. Artista a recunoscut că era atât de copleșită, încât simțea că nu mai are capacitatea de a gestiona singură situația.

După ce s-au liniștit, cei doi părinți au vorbit împreună cu băiețelul. Au încercat să-i explice că înțeleg cât de obositor poate fi începutul grădiniței și că este firesc să fie nervos sau supărat, însă loviturile nu sunt acceptabile.

Theo i-a spus că, atunci când simte nevoia să-și descarce furia, poate să lovească o pernă, dar nu are voie să lovească oamenii din jur.

„Mami, uite, înțelegem că ești obosit, e mult și pentru tine. Ai început grădinița, te țin ăștia până la 3. Este greu, eu știu ce ți-or face acolo. Dar uite, niciodată, niciodată, mami, nu ne lovim între noi. Ok, poți să fii nervos, poți să spui că ești nervos. Mergem acasă, îți dau o pernă, îi dai niște pumni acolo la perna aia.”, a povestit artista.