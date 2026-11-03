 Camelia Enciu, dezvăluiri despre Gabriela Cristea: „Nu mă mai suport, mor”
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Camelia Enciu, dezvăluiri despre Gabriela Cristea: „Nu mă mai suport, mor”

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Camelia Enciu, una dintre cele mai apropiate prietene ale Gabrielei Cristea, a povestit despre o perioadă extrem de dificilă din viața prezentatoarei. Make-up artista a dezvăluit că vedeta ajunsese într-un moment de disperare din cauza kilogramelor în plus și a problemelor de sănătate, iar ea a încercat să o încurajeze să nu renunțe și să apeleze la ajutor de specialitate.

Gabriela Cristea
Gabriela Cristea Foto: Facebook

Mărturisirile au fost făcute în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, unde Camelia a rememorat discuția telefonică în care Gabriela i-a spus cât de greu îi era să facă față situației. Prietena sa a încercat să o liniștească și i-a amintit că trebuie să lupte pentru ea și pentru cele două fetițe.

Apelul telefonic care a îngrijorat-o pe Camelia Enciu

Camelia Enciu a povestit că Gabriela Cristea a sunat-o într-o zi de decembrie, într-o stare emoțională extrem de fragilă. Prezentatoarea plângea și îi mărturisea că nu mai poate suporta situația în care se afla.

M-a sunat la un moment dat, era un plâns isteric. Îmi spunea: «Nu mă mai suport, mor, nu mai pot efectiv». Atunci nu apăruse asta, nici eu nu mă apucasem încă. Și a trebuit să o liniștesc, să aplanez, să o încurajez: «Gabi, ai două fetițe, trebuie să lupți pentru ele»”, a relatat Camelia.

Make-up artista a înțeles că prietena sa avea nevoie de sprijin și a încercat să o încurajeze să caute o soluție pentru problemele cu care se confrunta. Nu era vorba doar despre aspectul fizic, ci și despre starea de sănătate și despre felul în care Gabriela se simțea.

Cum a încurajat-o să apeleze la un medic specialist

La câteva luni după acel episod, în aprilie, Camelia Enciu a început propriul proces de slăbire, urmând un tratament sub supravegherea unui medic specialist. După aproximativ o lună, când a observat primele rezultate, s-a gândit și la Gabriela Cristea.

Camelia a decis să îi vorbească despre experiența sa și să o încurajeze să meargă la medic pentru o evaluare și recomandări adaptate situației sale. Artista a explicat că tratamentul presupunea o creștere treptată a dozei, pentru acomodarea organismului, iar rezultatele apăreau pe parcurs.

„După vreo lună, când am văzut că începe să funcționeze, i-am zis: «Eu îl cumpăr și ți-l aduc direct». Tratamentul se ia treptat, doză de acomodare, că asta e prima dată, o doză de acomodare a organismului cu medicamentul. Abia când mărești doza vezi și rezultate”, a explicat Camelia Enciu.

Potrivit acesteia, încurajările și experiența personală au ajutat-o să o determine pe Gabriela să ia în calcul o schimbare și să discute cu un specialist despre opțiunile pe care le avea.

Aproximativ un an mai târziu, Gabriela Cristea ajunsese să slăbească în jur de 30 de kilograme. Rezultatul a fost un moment important pentru prezentatoare, care și-a sunat prietena pentru a-i împărtăși schimbarea prin care trecuse.

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