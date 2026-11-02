„Nu mai răcesc toată iarna!” Gabriela Cristea a dezvăluit rețeta care i-a smuls lacrimi

Gabriela Cristea le-a arătat urmăritorilor săi cum pregătește hreanul la borcan, o rețetă pe care o consideră ideală pentru sezonul rece. Vedeta a mărturisit că prepararea ingredientului nu a fost deloc ușoară, mai ales din cauza mirosului puternic care i-a provocat lacrimi încă din primele momente.

Foto: instagram

Ingredientul care i-a smuls câteva lacrimi

Potrivit acesteia, partea cea mai dificilă a fost răzuirea hreanului, sarcină de care s-a ocupat Tina. Gabriela Cristea a spus că aceasta a muncit aproape o oră pentru a pregăti ingredientul, în timp ce ea însăși a început să lăcrimeze doar manevrându-l.

După ce a cântărit hreanul ras, vedeta a constatat că avea puțin peste 500 de grame, mai exact 507 grame. Ea a explicat și proporțiile folosite pentru conservare: la 250 de grame de hrean se adaugă 100 de mililitri de oțet, 100 de mililitri de apă, o lingură rasă de sare și una de zahăr.

Foto: instagram

Gabriela Cristea a amestecat ingredientele până la dizolvarea completă a sării și zahărului, apoi a turnat lichidul peste hreanul ras.

Potrivit acesteia, compoziția trebuie să acopere bine hreanul, fără ca acesta să rămână „înecat” în prea mult lichid. Pentru cantitatea pregătită, vedeta a ales să folosească aproximativ 300 de mililitri de apă și 300 de mililitri de oțet.

Amuzată de întreaga experiență, Gabriela Cristea a glumit spunând că, după cât de puternic este hreanul, este convinsă că nu va mai răci toată iarna.

„Aoleu, cum miroase! Deci te scoate din orice răceală hreanul ăsta”, a mărturisit Gabriela Cristea.

Câți bani a plătit Gabriela Cristea pentru murăturile de toamnă

Gabriela Cristea nu lasă toamna să treacă fără să își pregătească proviziile pentru iarnă. De curând, fosta prezentatoare de televiziune a mers în piață alături de soțul ei, Tavi Clonda, pentru a cumpăra legumele necesare preparării murăturilor.

Foto: instagram

După ce au ales toate produsele necesare, a venit și momentul plății. Inițial, cumpărăturile costau 460 de lei, însă vânzătoarea i-a făcut Gabrielei Cristea o reducere de 10 lei. Astfel, vedeta a plătit în total 450 de lei pentru legumele și celelalte produse cumpărate.

La final, Gabriela Cristea i-a provocat pe urmăritorii săi să își spună părerea despre suma achitată și să decidă dacă prețul a fost unul corect pentru cantitatea de produse cumpărate.

„Nu știu, e mult, e puțin, voi să spuneți”, a spus Gabriela Cristea la finalul cumpărăturilor.

Imaginile publicate de Gabriela Cristea au stârnit reacții în secțiunea de comentarii. În timp ce unii urmăritori au considerat că suma plătită este una rezonabilă pentru cantitatea de produse cumpărate, alții au apreciat faptul că vedeta susține micii comercianți și producătorii locali.