Ce se întâmplă cu vila Gabrielei Cristea din Italia. Anunțul făcut după vizita pe șantier

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au revenit în Italia pentru a vedea cum evoluează lucrările la proprietatea pe care au cumpărat-o în Abruzzo. Casa veche este aproape complet demolată, iar planurile celor doi ar putea avansa mai repede decât se așteptau. Prezentatoarea TV a dezvăluit că, după o întâlnire cu agentul imobiliar cu care colaborează, a aflat că există posibilitatea să obțină fonduri în Italia pentru proiectul lor.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda Foto: Arhivă

Gabriela Cristea, vești noi de pe șantierul din Italia

Cei doi au mers la proprietatea lor pentru a verifica stadiul lucrărilor și au filmat imagini de pe șantier. Demolarea se apropie de final, iar săptămâna viitoare ar urma să fie încheiate și ultimele etape ale pregătirii terenului.

Gabriela Cristea a povestit pe Instagram că întâlnirea cu agentul cu care lucrează le-a adus o veste încurajatoare. Există posibilitatea ca noua locuință să fie gata mai devreme decât estimaseră inițial, însă acest lucru depinde de obținerea unor fonduri.

„Am venit la casa noastră din Italia. A mai rămas puțin acolo de demolat. Săptămâna viitoare se întinde terenul tot. Ne-am întâlnit cu agentul nostru cu care am lucrat și am aflat că s-ar putea să avem o veste bună, că poate terminăm casa mai repede, dar să vedem dacă ne iese. Vrem să luăm niște fonduri de aici, din Italia, și se pare că s-ar putea să se poată”, a spus Gabriela Cristea pe rețelele sociale.

Foto: Instagram

Deocamdată, proiectul depinde de posibilitatea accesării acestor fonduri, iar cei doi așteaptă să vadă dacă planul se va concretiza. Dacă vor reuși să obțină sprijinul financiar, lucrările la noua casă ar putea avansa într-un ritm mai rapid.

Foto: Instagram

De ce au renunțat la renovarea casei vechi

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au început în urmă cu câteva luni lucrările la proprietatea din Abruzzo. Inițial, cei doi au luat în calcul renovarea și consolidarea clădirii, însă, după mai multe discuții cu specialiștii, au ajuns la concluzia că demolarea și reconstruirea reprezintă o variantă mai potrivită.

Decizia a venit după consultări cu arhitecții și inginerul structurist, dar și după analizarea costurilor și a prevederilor legale. Potrivit prezentatoarei, diferența financiară dintre consolidarea construcției existente și ridicarea unei case noi ar fi fost relativ mică, în timp ce reconstruirea li s-a părut o soluție mai sigură.

Gabriela Cristea a explicat că nu vor arunca toate materialele rezultate din demolare. O mare parte din cărămida veche și întregul acoperiș ar urma să fie recuperate și folosite în proiectul noii locuințe.

„După discuții îndelungate cu arhitecții și inginerul structurist, după consultarea legii și făcutul calculelor financiare am decis: o să demolăm casa și o reconstruim. E mult mai sigur așa, iar costurile sunt cu foarte puțin peste, față de reconsolidare. Vom recupera 95% din cărămidă și tot acoperișul, iar restul o să folosim ca balast”, a explicat vedeta.

Cum ar putea arăta următoarea etapă a proiectului

În această perioadă, prioritatea este finalizarea demolării și pregătirea terenului pentru viitoarea construcție. Recuperarea materialelor reprezintă o parte importantă a planului, iar posibilitatea de a accesa fonduri în Italia le-ar putea influența calendarul lucrărilor.

Deși Gabriela Cristea și Tavi Clonda au primit un semn încurajator, obținerea finanțării nu este încă sigură. Prezentatoarea a precizat că vor trebui să vadă dacă demersurile lor vor avea rezultatul dorit.