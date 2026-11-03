Fiica Andreei Bănică îi face ravagii prin garderobă! S-a abonat la gențile de firmă ale mamei sale: „Tu știi cât am muncit eu? Mă doare sufletul”

Sofia, fiica Andreei Bănică și a lui Lucian Mitrea, a împlinit 17 ani în luna mai și a devenit o tânără de o frumusețe rară. Adolescenta s-a transformat spectaculos și este copia fidelă a mamei sale, căreia i-a luat gențile de firmă la purtare.



1/4 Sofia, fiica Andreei Bănică, are 17 ani Foto: Instagram

Sofia este primul copil al Andreei Bănică și al lui Lucian Mitrea și a ajuns la vârsta de 17 ani, transformarea ei uimindu-i pe fani.

Tânăra este de o frumusețe răpitoare și a moștenit trăsăturile și carisma mamei sale, fiind o prezență plină de stil care atrage toate privirile.

Foto: Instagram

Andreea Bănică: „Îmi împrumută din haine”

Sofia este la acest moment considerată „zâna familiei” și a început deja să împrumute nu doar hainele mamei sale, dar mai ales gențile de firmă care au costat-o bani grei pe solistă.



Iată ce ne-a povestit Andreea despre fiica sa, care face mai nou ravagii prin garderoba ei:

„Sofia a crescut, e frumoasă foc, e domnișoară! Îmi împrumută din haine, dar în ultima perioadă îmi ia gentile de firmă. Sunt supărată, mi-e frică să nu le strice cumva. I-am și zis: <<măi mamă, tu știi cât am muncit eu pentru geanta asta?! Ai mare grijă de ea, zău așa!

Pantofii am noroc că nu-i ia pentru că-s mari. Eu am mărimea 38, iar ea poartă acum 37, atât cât aveam și eu la picior când aveam vârsta ei”, a declarat Andreea Bănică, în exclusivitate pentru Click!

Andreea Bănică (48 de ani) și soțul ei, Lucian Mitrea, au împreună doi copii: o fată și un băiat. Sofia Maria are 17 ani, fiind deja o adolescentă pasionată de modă care seamănă izbitor cu mama ei. În timpul verilor, ea lucrează la hotelul pe care familia îl deține în stațiunea Eforie Nord. Băiatul Noah Andrei are 9 ani și este năzbâtiosul familiei, fiind pasionat de muzică.