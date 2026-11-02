 Tily Niculae, cadou emoționant înainte de ziua ei de naștere: „Este o mare bucurie!”
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Tily Niculae, cadou emoționant înainte de ziua ei de naștere: „Este o mare bucurie!”

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Tily Niculae a plecat la Londra împreună cu fiica sa, Sofia, la invitația Grupului LEGO, pentru lansarea filmului „LEGO Friends: Heartlake The Musical”.

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IMG 6014 jpg Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Călătoria a adus întâlniri cu echipa producției, o seară de musical cu o semnificație personală și o aniversare sărbătorită în avans, alături de actorul Dragoș Moștenescu. 

Actrița își va celebra ziua de naștere pe 28 noiembrie.

Pentru Tily Niculae, vizita la Londra a îmbinat bucuria unei experiențe profesionale cu timpul petrecut alături de Sofia. Actrița și-a dorit ca fiica ei să descopere, prin ceea ce au trăit împreună, emoția spectacolelor și munca din spatele unei producții.

Am fost invitată la lansarea filmului «LEGO Friends: Heartlake The Musical». M-am întâlnit cu regizorii, cu distribuția filmului și am fost împreună cu Sofia. A fost o super experiență din punctul de vedere al meseriei mele de actriță, dar și al profesoarei de limba engleză. Este o mare, mare bucurie”, ne-a declarat Tily Niculae pentru Click!.

Un cadou în avans: o seară de musical și „My Way”

Înainte de aniversarea din 28 noiembrie, Tily și-a oferit și un cadou ales pentru emoția pe care și-a dorit să o trăiască: un musical dedicat lui Frank Sinatra. Actrița a explicat de ce a ținut să asculte celebra piesă „My Way”.

În avans, mi-am făcut un cadou la musicalul Frank Sinatra, pentru că am vrut să aud melodia «My Way», prin toate lucrurile pe care le-am trăit în ultima vreme. Și am vrut să-i arăt și Sofiei, prin ochii mei, ce înseamnă arta, cultura, emoția și așa mai departe”, ne-a mărturisit actrița.

Tot la Londra, Tily s-a revăzut cu colegul său, simpaticul actor din serialul "La bloc", Dragoș Moștenescu, iar întâlnirea a fost un prilej de a-și sărbători aniversarea mai devreme.

M-am întâlnit și cu Dragoș Moștenescu, care este mutat acolo de opt ani, și mi-am celebrat în avans ziua de naștere. Nu este încă ziua mea, este pe 28 noiembrie”, a precizat Tily Niculae pentru Click!

Ce a descoperit în culisele filmului Lego

Actrița a povestit pe larg și despre invitația care a adus-o în capitala britanică, precum și despre întâlnirea cu Paul Becker, regizorul și coregraful musicalului.

O invitație specială din partea Grupului Lego m-a adus la Londra, unde am avut privilegiul de a participa la lansarea filmului «LEGO Friends: Heartlake The Musical», disponibil pe Netflix din 28 octombrie!

Pentru mine, a fost o experiență cu adevărat memorabilă, în care am avut ocazia să cunosc personal actorii din distribuție, să discut cu echipa creativă și să îl întâlnesc pe Paul Becker, regizorul și coregraful musicalului. Am descoperit povești din culisele producției, provocările din spatele scenelor muzicale și pasiunea cu care a fost construit acest univers”, a povestit Tily.

În prezentarea experienței sale, actrița a amintit și echipa artistică a producției:

Filmul îl are ca producător executiv pe Kenny Ortega, numele celebru din spatele fenomenului «High School Musical», și reunește o distribuție tânără și talentată: Jada Langley, Gino Ochello, Hannah Gracie, Gracie McGonigal, Danita Walcott-Nicholls și Angelina Li.”

O vizită în universul Heartlake City

Programul a inclus și o experiență la LEGO Friends Unicorn Café, în Potters Fields Park, precum și prezentarea unor noi seturi LEGO Friends.

Am avut și bucuria de a descoperi în exclusivitate, înainte de lansare, trei noi seturi LEGO Friends, disponibile începând cu 1 ianuarie 2027: Friendship Party Bus, Heartlake City Shopping Mall și Pet Care & Play Centre”, a relatat actrița.

Pentru Tily, experiența a reunit mai multe dintre preocupările sale: actoria, predarea limbii engleze și încurajarea creativității copiilor.

Am plecat de la Londra cu inspirație, amintiri frumoase și încă o confirmare că poveștile, indiferent dacă sunt spuse prin film, muzică sau joacă, au puterea de a aduce oamenii împreună și de a-i încuraja pe copii să viseze fără limite”, a încheiat Tily Niculae.

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