Tily Niculae, despre castingul care i-a schimbat viața la 15 ani. Cum a obținut rolul din „La Bloc” și ce relație are astăzi cu Laura Cosoi și Dana Rogoz. „Nu știu dacă îmi făcusem neapărat speranțe”

Tily Niculae a devenit cunoscută publicului datorită rolului Roxanei din serialul „La Bloc”, pe care l-a obținut în adolescență, la numai 15 ani. Actrița își amintește cum a ajuns să facă parte din distribuția uneia dintre cele mai îndrăgite producții de televiziune din anii 2000 și dezvăluie în ce relație a rămas cu fostele sale colege, Laura Cosoi și Dana Rogoz. Într-un interviu pentru Viva!, vedeta vorbește despre experiențele care au format-o, prieteniile păstrate în timp și lecțiile învățate în anii petrecuți pe platourile de filmare.

Tily Niculae, despre castingul care i-a schimbat viața la 15 ani. Foto: arhiva

Tily Niculae, despre perioada „La Bloc”: serialul care i-a schimbat destinul

Pentru Tily Niculae, participarea la serialul „La Bloc” a reprezentat un moment de cotitură, atât în carieră, cât și în viața personală. Producția a cunoscut un succes important în anii 2000, iar personajele sale au rămas în memoria telespectatorilor, inclusiv datorită difuzărilor în reluare.

La mai bine de două decenii de la debutul serialului, actrița constată că publicul continuă să asocieze numele său cu personajul Roxana. Experiența i-a oferit nu doar vizibilitate, ci și oportunitatea de a învăța din culisele industriei de divertisment și de a lega prietenii care au rezistat trecerii timpului.

În prezent, Tily Niculae privește acea perioadă ca pe o adevărată școală profesională, care a ajutat-o să înțeleagă mai bine atât meseria de actriță, cât și importanța imaginii publice.

Cum a obținut Tily Niculae rolul Roxanei din „La Bloc”, la numai 15 ani

Drumul către distribuția serialului a început cu un casting la care au participat numeroase tinere. La acea vreme, Tily Niculae era deja obișnuită să meargă la audiții, iar familia o încurajase să privească fiecare experiență ca pe o oportunitate de învățare, indiferent de rezultat.

Actrița își amintește că vestea cea mare a venit pe neașteptate, în timpul nopții, când se afla acasă, alături de părinții săi.

„Îmi aduc aminte foarte clar momentul în care am fost anunțată că am luat castingul. Era târziu în noapte, eram acasă la ai mei, aveam, evident, 15 ani, și a sunat telefonul: «Felicitări, ai luat castingul! Mâine trebuie să ajungi la Buftea cu părinții tăi, să semnezi contractul, iar după-amiază ai deja probele pentru ținute. Vei merge și la coafor, pentru că vei avea un alt look.»”

Deși participase la numeroase audiții, Tily Niculae nu era convinsă că va obține rolul. Concurența era mare, iar numărul candidatelor și nivelul acestora au impresionat-o.

„Nu știu dacă îmi făcusem neapărat speranțe, pentru că eram obișnuită să particip la foarte multe castinguri. Mintea mea era deja antrenată, mai ales de mama, să gândesc așa: te duci, dai tot ce ai mai bun și nu contează dacă iei sau nu castingul. Important este că ai câștigat o experiență. Dar îmi amintesc foarte clar că erau sute de fete. Stăteam efectiv la coadă ca să intrăm la probă. Una mai frumoasă decât cealaltă, una mai talentată decât cealaltă.”

În cele din urmă, rolul Roxanei i-a revenit, deschizându-i ușa către o etapă importantă a carierei sale. Privind retrospectiv, actrița consideră că succesul a venit la momentul potrivit.

„Și, nu știu… acela a fost momentul meu. Știi cum e… cred că Dumnezeu îți pune uneori ceva deoparte.”

Ce relație are astăzi Tily Niculae cu Laura Cosoi și Dana Rogoz

Anii petrecuți la filmările pentru „La Bloc” au însemnat pentru Tily Niculae și întâlnirea cu oameni care au avut un rol important în viața sa. Printre aceștia se numără Laura Cosoi și Dana Rogoz, alături de care a împărțit experiența unei producții care le-a făcut cunoscute publicului.

Chiar dacă timpul a trecut, iar fiecare și-a construit propriul drum profesional și personal, legătura dintre cele trei nu s-a pierdut. Tily Niculae spune că relația lor a rămas una apropiată, chiar dacă întâlnirile nu mai sunt la fel de frecvente ca în perioada filmărilor.

Actrița consideră că experiența din serial a contribuit semnificativ la formarea sa și că a știut să valorifice oportunitățile care i-au apărut în cale.

„Mi-a schimbat destinul, fără îndoială. Și cred că am știut să fac rai din ce am avut. În primul rând, am avut grijă de verticalitatea mea. Apoi, am încercat să învăț și să «fur meserie» din tot ceea ce se întâmpla în jurul meu, inclusiv din zona de PR și de imagine. Pentru că noi, în realitate, am mai făcut o școală acolo.”

Experiența acumulată în acei ani a ajutat-o să înțeleagă și modul în care își poate construi o relație autentică cu publicul. Odată cu apariția rețelelor sociale, Tily Niculae a ales să le arate oamenilor și latura sa personală, fără să se limiteze la imaginea personajului interpretat pe micul ecran.

„Drept dovadă, după încheierea serialului, când au început să apară platformele sociale, am știut ce să fac cu imaginea mea și cum să mă poziționez. Și, atenție, nu construind o imagine care să nu aibă nicio legătură cu viața mea de zi cu zi. Din contră. Mi-am permis să mă expun cu vulnerabilitate și să mă arăt așa cum sunt. Nu mai eram legată de un contract, nu mai trebuia să fiu personajul. Puteam să fiu persoana. Puteam să le arăt oamenilor bucăți din viața mea reală.”

Tily Niculae și Laura Cosoi au păstrat legătura și după încheierea serialului

Prietenia dintre Tily Niculae și Laura Cosoi a continuat și după ce filmările pentru „La Bloc” au devenit o amintire. Chiar dacă responsabilitățile și programele încărcate le fac să se întâlnească mai rar, cele două știu că se pot baza una pe cealaltă.

Un gest recent arată că legătura lor a rămas la fel de caldă. Tily Niculae povestește că i-a trimis Laurei Cosoi un mesaj în care i-a mărturisit cât de emoționată este de venirea pe lume a fiicei sale, Nina.

„Cu Laura și cu Dana am o relație foarte frumoasă, care nu s-a încheiat odată cu serialul. Chiar zilele trecute i-am dat mesaj Laurei și i-am spus cât de emoționată sunt pentru venirea pe lume a Ninei. Și da, poate că nu ne mai vedem zilnic, pentru că fiecare are un program încărcat, dar știm că suntem la distanță de un telefon și că, no matter what (n. red. orice-ar fi), suntem acolo una pentru cealaltă.”

Pentru actriță, prieteniile construite în acea perioadă au rămas o parte importantă a poveștii sale. Dincolo de succesul serialului și de notorietatea câștigată în adolescență, Tily Niculae păstrează legătura cu oamenii alături de care a trăit una dintre cele mai importante etape ale vieții sale.

Tily Niculae, despre un an intens și provocările vieții de zi cu zi

În prezent, actrița își împarte timpul între responsabilitățile personale, familie și proiectele în care este implicată. Privind în urmă la perioada recentă, ea recunoaște că a traversat un an solicitant, marcat de numeroase schimbări și provocări.

„Sunt la fel cum mă știi de ani de zile. Nu consider că s-a schimbat neapărat ceva. Poate sunt puțin mai obosită, aș spune, pentru că a fost un an intens. A fost un an provocator, cu examenul de Capacitate, cu această perioadă de tranziție, cu vârstele atât de diferite ale copiilor, cu o grămadă de lucruri de rezolvat.”

Tily Niculae vorbește deschis despre ritmul alert al vieții cotidiene și despre multitudinea de lucruri care trebuie gestionate în fiecare zi.

„Cred că trăiesc cum trăim mulți dintre noi, știi? On a daily basis, cu foarte multe lucruri de făcut, de încheiat, cu multe taskuri care parcă nu se termină niciodată.”

Chiar și așa, experiențele acumulate de-a lungul anilor au ajutat-o să privească lucrurile cu mai multă maturitate. De la castingul câștigat la 15 ani până la prieteniile păstrate în prezent, povestea actriței este legată de un serial care continuă să fie recunoscut de generații întregi de telespectatori.

Pentru Tily Niculae, „La Bloc” nu a fost doar producția care a făcut-o celebră, ci și locul în care a învățat lecții importante despre profesie, imagine publică și relațiile care pot rezista dincolo de lumina reflectoarelor.