Livia Graur a primit colindători pe o ploaie mocănească! Cum s-a distrat împreună cu fiica, Renata, de Halloween: „Ne-a udat până la piele”

Livia Graur și fiica ei, Renata(13 ani) au avut parte de aventură maximă de Halloween. Vedeta Prima TV și fiica ei au primit colindători pe o ploaie mocănească, dar distracția a meritat din plin până la urmă.



1/4 Livia Graur a primit colindători de Halloween Foto: Click!

Livia Graur și fiica ei, Renata, nu s-au lăsat deloc descurajate de vremea mohorâtă și ploaia care a căzut toată ziua peste Capitală. Și-au pus în cap să se distreze de Halloween și au reușit.



Foto: Click!

Tarta cu dovleac le-a pus capac

La prânz, mama și fiica au ieșit la restaurant și s-au delectat cu un meniu specific de Halloween, tartă delicioasă cu dovleac fiind preferata lor.

„Nouă ne place Halloweenul. Știu că e o sărbătoare controversată, dar consider că poate fi un motiv de bucurie, să celebrăm toamna într-un mod frumos.

Anul acesta, am încercat ceva nou. Am ieșit la prânz la restaurant și ne-am bucurat de un meniu specific de Halloween. Tarta cu dovleac a fost delicioasă și am degustat și cocktailurile speciale”, a spus Livia Graur, pentru Click!

Colindătorii s-au bătut pe dulciurile oferite de Livia la poarta casei

După ce au servit prânzul, fetele au fugit repede acasă pentru a prinde colindătorii. Renata s-a costumat și s-a machiat în ton cu Halloween-ul, iar prezentatoarea Prima TV a înfruntat ploaia mocănească și a așteptat colindătorii la poarta casei cu dulciuri.

„Seara, am păstrat tradiția! La noi în cartier, an de an, se organizează <<Trick or treat>> pentru copiii din complex care bat din poartă-n poartă, iar vecinii se mobilizează și le oferă dulciuri.

Cei mici se costumează, iar atmosfera este una foarte frumoasă, de sărbătoare. Și Renata s-a costumat și s-a vopsit pe față. Ne-a cam dat însă vremea peste cap puțin anul acesta, din cauza ploii, care ne-a udat până la piele, dar nu ne-am descurajat. Copiii s-au bătut pe dulciuri”, a declarat Livia Graur, în exclusivitate pentru Click!