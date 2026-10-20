De ce boală autoimună suferă Livia Graur: „Îmi cădea părul cu pumnul”. Ce premiu a primit la Gala CelebriTime

Vedeta Prima TV, Livia Graur (40 de ani), a ajuns la 18 ani de carieră de succes în televiziune. Ea a fost premiată, recent, la Gala CelebriTime, unde printre laureați s-au mai numărat nume precum Mihaela Tatu, Andreea Bălan și fosta voleibalistă de performanță Lili Apostol. Am aflat și ce boală autoimună o chinuie pe frumoasa prezentatoare Livia Graur, de ceva timp.

La 40 de ani, Livia Graur este una dintre prezentatoarele TV cu state vechi pe micul ecran. Recent, Livia și-a schimbat look-ul și afișează mai nou la evenimentele mondene o coafură lejeră care o prinde de minune.

Știrista de la Prima TV ne-a dezvăluit însă că a avut ceva probleme în ultimul timp cu podoaba capilară, din cauza unei boli autoimune de care a descoperit că suferă.

„Eu nu am făcut niciodată schimbări radicale de look. Nu o să mă vedeți mâine albastră în cap, dar, când am decis să renunț la părul lung, a fost foarte bine și toată lumea mi-a spus că e o schimbare binevenită.

Nu le mai chinui nici pe colegele hairstylist și nici nu îl nenorocesc eu singură. Eu am această problemă, de vreo doi ani de zile tot încerc în toate direcțiile să-mi refac părul, pentru că s-a subțiat foarte tare și a început să cadă. Am trecut prin tot felul de ipostaze și acum urmez un tratament nou și, slavă Domnului, s-a mai refăcut.

Nu am numărat câte fire de păr îmi cădeau pe zi, știu că undeva la 100 de fire e recomandat. La mine însă cădea cu pumnul, când mă spălam pe cap! M-a luat panica efectiv la un moment dat și am făcut tot ce s-a putut să se refacă.

Sunt mai mulți factori care au dus la acest lucru: stresul, poluarea, alimentația, plus că eu sufăr de tiroidită autoimună. Mai e și vârsta, de ce să nu recunoaștem?! Dar, m-am mai liniștit puțin pentru că tocmai ce mi-am făcut un test din acela care îți arată vârsta biologică și a reieșit că am 25 de ani”, a dezvăluit Livia Graur, într-un interviu video pentru Click!

Livia Graur și Lili Apostol, la Gala CelebriTime Foto: Click!

Livia Graur, Mihaela Tatu și fosta voleibalistă Lili Apostol, premiate la Gala CelebriTime

Livia Graur a primit, săptămâna trecută, un premiu pentru jurnalism în televiziune la Gala CelebriTime, un eveniment care a reunit personalități din lumea sportului, televiziunii, modei și mediului online.

Printre vedetele premiate la gală s-au mai numărat Mihaela Tatu, Andreea Bălan sau designerul Florin Burescu.

Andreea Bălan și designerul Florin Burescu Foto: Instagram

„Am fost onorată să primesc premiul pentru jurnalism în televiziune. Cred că atunci când faci cu pasiune și plăcere ceea ce faci, se vede. Iar eu, după mai bine de 18 ani de jurnalism, mă simt fericită că am mers pe drumul acesta. Nu este unul ușor, dar satisfacția de a ști că ceea ce transmiți este corect și poate aduce o schimbare este enormă”, a declarat Livia Graur, pentru Click!, după primirea distincției.

Lili Apostol și Mihaela Tatu, premiate Foto: Click!

Cum a apărut Lili Apostol la Gala CelebriTime?

Fosta sportivă de performanță și cunoscuta influenceriță din Brăila Lili Apostol a fost și ea premiată în cadrul Galei CelebriTime.

„Acest premiu mă onorează și reprezintă o recunoaștere a anilor de muncă, ambiție și dedicare”, ne-a declarat Lili Apostol.

Pentru această seară specială, influencerița a ales o creație semnată Bianca Rusu Design.

Pentru Lili Apostol, premiul de la Gala CelebriTime reprezintă încă o etapă importantă într-o carieră construită prin perseverență, pasiune și dorința permanentă de a evolua.

Cu o carieră impresionantă în voleiul de performanță, multiple titluri naționale și participări în Champions League, Lili Apostol a reușit să își construiască, de-a lungul anilor, un nume și în lumea social media, unde este urmărită de o comunitate numeroasă.

În prezent, aceasta îmbină activitatea de influencer cu implicarea în sport, fiind coordonator al copiilor și juniorilor din cadrul clubului de baschet Cuza Pirates Brăila.