 Câți bani ar încasa Tudor Chirilă de la PRO TV pentru „Vocea României”. Fratele artistului a dezvăluit suma: „E prea de tot”
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Câți bani ar încasa Tudor Chirilă de la PRO TV pentru „Vocea României”. Fratele artistului a dezvăluit suma: „E prea de tot”

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Deși este cunoscut mai ales pentru cariera sa muzicală și pentru implicarea în proiectele de televiziune, Tudor Chirilă a ajuns să fie remarcat și pentru performanțele obținute la „Vocea României”. De-a lungul celor 12 ani petrecuți în emisiune, artistul a adunat numeroase victorii, iar remunerația sa a devenit acum subiect de discuție după dezvăluirile făcute de fratele lui, Ionuț Chirilă.

Ce salariu câștigă Tudor Chirilă la „Vocea României”
Ce salariu câștigă Tudor Chirilă la „Vocea României” Foto: Facebook

Tudor Chirilă este unul dintre cei mai cunoscuți antrenori de la „Vocea României”, iar rezultatele obținute de-a lungul sezoanelor l-au transformat în juratul cu cele mai multe trofee din istoria emisiunii. Artistul face parte din echipa show-ului de la PRO TV încă din 2014, iar fratele său, Ionuț Chirilă, a vorbit despre suma pe care acesta ar încasa-o pentru participarea la competiție.

Tudor Chirilă, cel mai longeviv antrenor de la „Vocea României”

Artistul a intrat în echipa antrenorilor în 2014, odată cu cel de-al patrulea sezon al emisiunii. De atunci, a devenit una dintre prezențele constante ale formatului și a reușit să câștige competiția de opt ori.

În septembrie 2026, Tudor Chirilă a revenit pe scaunul de antrenor, în sezonul cu numărul 14. Acesta concurează alături de Smiley, Irina Rimes și echipa formată din Horia Brenciu și Theo Rose. Antrenorii își pregătesc concurenții pentru a descoperi vocea care va cuceri publicul și va obține marele trofeu.

Ultima victorie a lui Tudor Chirilă a venit în 2025, când concurenta Alessia Pop, din echipa sa, a câștigat competiția. Astfel, artistul și-a consolidat poziția de antrenor cu cele mai multe trofee din istoria emisiunii.

Ce salariu ar primi artistul de la PRO TV

Performanțele sale în cadrul show-ului ar fi însoțite și de o remunerație consistentă. Ionuț Chirilă a vorbit despre câștigurile fratelui său și a estimat că acesta ar primi aproximativ 100.000 de euro pentru rolul de antrenor.

Tehnicianul a făcut această remarcă în contextul competiției dintre antrenori și a glumit pe seama posibilității ca Tudor Chirilă să nu câștige trofeul și în acest sezon.

„Ar trebui să piardă anul ăsta, să nu piardă ăia 100.000 de euro sau cât ia. E prea de tot. O să intre Smiley și cu Brenciu într-o criză de asta”, a spus Ionuț Chirilă despre fratele său la Prosport.ro.

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