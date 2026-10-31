 S-au decis echipele de la „Vocea României” 2026! Cine sunt concurenții care au reușit să-i cucerească pe antrenori
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VideoS-au decis echipele de la „Vocea României” 2026! Cine sunt concurenții care au reușit să-i cucerească pe antrenori

#Vocea Romaniei
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Cele patru echipe de la „Vocea României” 2026 sunt complete, iar competiția intră într-o nouă etapă. După săptămâni de audiții, antrenorii au ales vocile care i-au convins că merită o șansă în concurs. Printre concurenți se numără atât nume noi, cât și participanți care au impresionat prin interpretări și momente pline de emoție. De acum, lupta pentru trofeu devine și mai intensă, iar primele decizii importante vor fi luate în etapa confruntărilor.

S-au format cele patru echipe de la „Vocea României” 2026
S-au format cele patru echipe de la „Vocea României” 2026 Foto: arhiva Click!

Audițiile pe nevăzute de la „Vocea României” 2026 s-au încheiat, iar cei patru antrenori și-au ales toate vocile alături de care vor merge mai departe în competiție. Ultima ediție a acestei etape a adus interpretări apreciate, momente emoționante și povești de viață impresionante. Tudor Chirilă, Irina Rimes, Smiley, Horia Brenciu și Theo Rose își vor pregăti acum concurenții pentru următoarea provocare: confruntările.

Cum arată cele patru echipe de la „Vocea României”

După nouă ediții de audiții pe nevăzute, antrenorii au ajuns la formula finală a echipelor. Ultima seară a selecțiilor a fost marcată de noi prestații care au atras atenția juraților, dar și de poveștile personale ale celor care au urcat pe scenă.

Pavel Bartoș a anunțat că, odată cu încheierea acestei etape, antrenorii vor avea de luat decizii dificile. Urmează confruntările, în care fiecare echipă trebuie să aibă 14 voci.

Timp de 9 ediții au avut libertatea să se întoarcă de câte ori au poftit. Încă au această putere, dar la finalul serii îi așteaptă cea mai înfricoșătoare vrajă: deciziile. Pentru că în etapa confruntărilor fiecare echipă trebuie să numere 14 voci”, a spus Pavel Bartoș.

La finalul audițiilor, fiecare antrenor și-a completat echipa cu ultimele alegeri. În etapa următoare, concurenții vor intra în confruntări și vor încerca să-și asigure un loc în continuarea competiției.

Echipa lui Tudor Chirilă la „Vocea României” 2026

  • Bianca Dan
  • Robert Iosifescu
  • Dominique Simionescu
  • Nicoleta Plămădeală
  • Eduard Cotoară
  • Pantaleo Tritto
  • Timea Csaszar
  • Bogdan Mișcoci
  • Daria Bostan
  • Rebecca Zaharia
  • Francoise Manuel
  • Alessia Anghel

Echipa lui Smiley la „Vocea României” 2026

  • Andra Ghiță
  • Youssef Zaki
  • Alexandru Stoica
  • Ștefan Munteanu
  • Elisa Popovici
  • Simina Colopelnic
  • Dafina Bușu
  • Rareș Ioan
  • Ioana State
  • Marius Georgescu
  • Lavinia Pisăliță
  • Cătălina Mihai
  • Daria Peltea
  • Alexandru Slăvescu

Echipa Irinei Rimes la „Vocea României” 2026

  • Horia Neșcu
  • Raluca Oaida
  • Maya Giotea
  • Maria Jugănaru
  • Hayley Crosbie
  • Bogdan Salagea
  • Georgiana Munteanu
  • Corina Sucarov
  • Andreea Dincă
  • Lizuca Bigu
  • YXNG
  • Alina Nădrag
  • Bogdan Savin
  • Mina Blue

Echipa lui Horia Brenciu și Theo Rose la „Vocea României” 2026

  • Dragoș Udilă (UDDI)
  • Iulia Petrea
  • Titus Pop
  • Claudia Bouleanu
  • Daria Cucu
  • Mihai Teacă
  • Cristina Boghici și Alexandra Bordei
  • Luca Mastacan
  • Ion Donciu
  • Tudor Gavrilă
  • Teodora Sava
  • Briana Văduva
  • Gabriela Amza
  • Giulia Haidău

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