 Cum s-a pregătit Cabral înainte de a urca pe scena „Vocea României”. Imagini din culise: „Cât de tare mi se pare”
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Cum s-a pregătit Cabral înainte de a urca pe scena „Vocea României”. Imagini din culise: „Cât de tare mi se pare”

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Ediția de vineri seară a show-ului „Vocea României”, difuzată pe 23 octombrie 2026 de PRO TV, a adus în fața publicului și a juraților un moment complet neașteptat.

Cabral, surprins în culise la PRO TV
Cabral, surprins în culise la PRO TV Foto: arhivă/instagram

Cabral Ibacka, una dintre cele mai longevive și carismatice figuri din televiziunea din România, a lăsat deoparte rolul clasic de prezentator și a acceptat provocarea de a păși pe scena audițiilor pe nevăzute în calitate de concurent-surpriză. 

Cabral Ibacka, antrenament intens în culise

În spatele apariției pline de energie din platou au stat însă ore întregi de repetiții tensionate, vocalize și trăiri intense pe care vedeta le-a experimentat chiar în culise, înainte de a se aprinde reflectoarele.

Deși are o experiență de decenii în fața camerelor de filmat și a gestionat mii de ore de emisiuni live fără trac, ipostaza de interpret vocal i-a dat bătăi de cap lui Cabral. Pregătirea pentru intrarea pe scenă a fost una riguroasă, ghidată pas cu pas de antrenoarea vocală a producției.

Înainte de a păși pe platou, prezentatorul a trecut printr-o sesiune solicitantă de încălzire a corzilor vocale. Profesoara de canto i-a indicat câteva note precise pe care să își calibreze vocea, iar Cabral a reluat melodia de nenumărate ori, atent la fiecare respirație și nuanță tehnică, pentru ca interpretarea să fie cât mai curată.

Mărturisirea sinceră a prezentatorului: „Să fac ceva mic nou și să am emoții”

Tensiunea a fost resimțită din plin de omul de televiziune, care a recunoscut deschis că vulnerabilitatea din spatele microfonului nu se compară cu nimic din ceea ce a făcut până acum pe micul ecran.

Stăpânit de un nod în gât în timp ce își auzea propria voce răsunând pe monitorizarea din culise, Cabral a mărturisit sincer:

„Cât de tare mi se pare că după atâția ani de carieră să fac ceva nou, mă rog, ceva mic nou, și să am emoții!”.

Această stare de neliniște constructivă l-a readus pe prezentator în postura de debutant, transformând apariția sa din platoul „Vocea României” într-o lecție despre curajul de a ieși din zona de confort profesional, chiar și la apogeul carierei.

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