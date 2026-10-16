 Ce a dezvăluit Andreea Ibacka în primul interviu după divorțul de Cabral. „O să vină și zile mai bune”
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Ce a dezvăluit Andreea Ibacka în primul interviu după divorțul de Cabral. „O să vină și zile mai bune”

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Andreea Ibacka a făcut mărturisiri despre viața de familie, maternitate, carieră și realizările sale academice, dezvăluind și un aspect mai puțin cunoscut din parcursul său. Vedeta a vorbit despre felul în care cei doi copii i-au schimbat prioritățile, dar și despre presiunea de a reuși pe toate planurile. Deși este adesea apreciată pentru aspectul fizic, Andreea Ibacka spune că și-ar fi dorit ca oamenii să remarce mai mult și rezultatele obținute prin studiu: a terminat facultatea cu bursă.

Ce a dezvăluit Andreea Ibacka în primul interviu după divorțul de Cabral.
Ce a dezvăluit Andreea Ibacka în primul interviu după divorțul de Cabral. Foto: arhiva

Andreea Ibacka, despre momentele dificile și importanța echilibrului personal

Viața de zi cu zi vine cu numeroase responsabilități, iar presiunea de a duce toate planurile la bun sfârșit poate deveni copleșitoare. Andreea Ibacka consideră că este important să existe un echilibru între ambiție și capacitatea de a accepta zilele în care lucrurile nu merg conform așteptărilor.

Vedeta a vorbit despre nevoia de a avea răbdare cu propria persoană și de a înțelege că o perioadă mai dificilă nu înseamnă un eșec. În opinia sa, oamenii ar trebui să își permită să se odihnească atunci când simt că au nevoie de o pauză, fără să se învinovățească pentru lucrurile pe care nu au reușit să le facă.

Într-o intervenție la SpyNews TV Live, Andreea Ibacka a explicat cum privește momentele de slăbiciune și de ce crede că este firesc să nu putem face totul într-o singură zi.

Cred foarte tare în mesajul acesta: nu există nu se poate. Dar mai cred foarte tare că este natural să nu se poată azi. Pot să am zile grele și momente de slăbiciune când spun că nu pot azi și să fiu înțelegătoare cu mine, că o să vină și zile mai bune”, a declarat Andreea Ibacka, la SpyNews TV Live.

Pentru vedetă, acceptarea propriilor limite face parte din procesul de a găsi un ritm de viață sănătos. Nu fiecare zi trebuie să fie la fel de productivă, iar uneori este mai important să îți acorzi timp decât să încerci să rezolvi toate lucrurile deodată.

Cei doi copii ai Andreei Ibacka, cea mai mare împlinire a vedetei

Unul dintre cele mai importante subiecte abordate de Andreea Ibacka a fost maternitatea. Vedeta a povestit cât de mult s-a schimbat după ce a devenit mamă și cum apariția celor doi copii a influențat felul în care privește viața.

Familia a ajuns să ocupe un loc central în prioritățile sale, iar experiența de a-și crește copiii i-a schimbat inclusiv perspectiva asupra iubirii. Andreea Ibacka vorbește cu recunoștință despre cei mici și consideră că rolul de mamă reprezintă una dintre cele mai importante experiențe din viața sa.

A fost cea mai mare binecuvântare din viața mea. Cea mai importantă decizie! Sunt recunoscătoare că am doi copii sănătoși, superbi, minunați. Nu aș schimba nimic la ei. M-a schimbat la 180 de grade, de la felul în care privesc viața, la prioritățile mele, familia fiind cea mai importantă, până la program. Chiar și dragostea am înțeles-o foarte diferit”, a declarat Andreea Ibacka.

Mărturisirea vedetei evidențiază schimbările pe care maternitatea le-a adus în viața sa. De la organizarea programului zilnic până la felul în care își stabilește prioritățile, copiii au contribuit la o transformare profundă.

Andreea Ibacka a terminat facultatea cu bursă. De ce și-ar fi dorit să fie apreciată și pentru rezultatele sale

Dincolo de viața de familie și de activitatea profesională, Andreea Ibacka a vorbit despre un subiect care o preocupă: felul în care este percepută de public.

Vedeta a recunoscut că se bucură atunci când primește complimente pentru aspectul fizic, însă consideră că frumusețea nu ar trebui să fie principala calitate pentru care este apreciată o femeie. În opinia sa, realizările intelectuale și efortul depus pentru a obține rezultate merită aceeași atenție.

Andreea Ibacka a dezvăluit că a absolvit facultatea cu bursă, însă această realizare nu a primit, în percepția sa, la fel de multă atenție precum aspectul său fizic. Mărturisirea sa scoate în evidență diferența dintre imaginea publică și lucrurile care nu sunt întotdeauna vizibile pentru cei din jur.

„Orice femeie se bucură să audă că este frumoasă și probabil că dacă nu aș mai auzi asta, mi-ar lipsi, dar îți recunosc că mi se pare că nu e cea mai importantă calitate care definește o femeie. Tot timpul am simțit nevoia să demonstrez că sunt și deșteaptă. Cumva, e frustrant că am primit mai multe complimente pentru pătrățelele de pe abdomen decât pentru diplomele pe care le-am luat. (...) Eu am terminat facultatea cu bursă, nimeni nu vorbește despre asta”, a mărturisit Andreea Ibacka.

Cum îmbină Andreea Ibacka familia, cariera și timpul pentru sine

Maternitatea i-a schimbat prioritățile, iar experiențele de zi cu zi au învățat-o să privească diferit reușitele și momentele dificile. În același timp, vedeta subliniază că este important să își acorde răgaz atunci când are nevoie și să nu transforme dorința de a reuși într-o presiune permanentă.

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