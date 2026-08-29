Andreea Raicu, mesaj dur despre țara noastră: „Pentru prima dată, nu mai cred că România se va schimba”

Andreea Raicu a publicat un mesaj neobișnuit de sincer despre România și despre felul în care privește acum schimbările din țară. Vedeta spune că, deși a fost mereu o idealistă și a crezut că lucrurile se vor așeza în cele din urmă, pentru prima dată simte că și-a pierdut această speranță.

Ce spune Andreea Raicu despre România Foto: Instagram

Andreea Raicu mărturisește că nu și-a dorit niciodată să plece din România și spune că țara i-a oferit numeroase oportunități și experiențe care au contribuit la formarea ei.

„Eu sunt, în esență, o idealistă. Chiar și în cele mai grele momente am avut convingerea că o să găsim o soluție, că lucrurile se vor așeza, că vom învăța ceva din ce ni se întâmplă și că, oricât de greu ar fi drumul până acolo, până la urmă o să fie bine. Dacă nu acum, mai târziu, dar o să fie.

Același lucru l-am simțit și în legătură cu România. Nu mi-am dorit niciodată să plec din țară. Pentru mine, România a fost și este acasă. Este locul care m-a crescut și care mi-a dat enorm de mult. Aici am avut șansa să fac lucrurile pe care mi le-am dorit, să cresc, să mă dezvolt, să cunosc oameni extraordinari și să trăiesc experiențe care m-au format”, a spus Andreea Raicu pe pagina sa de Instagram.

Și-a pierdut speranța că lucrurile se vor schimba

Vedeta spune că, după ani în care a văzut aceleași probleme repetându-se, indiferent de cine s-a aflat la putere, a ajuns într-un punct în care nu mai are aceeași încredere în viitorul țării.

„Poate tocmai de aceea îmi este atât de greu să recunosc ce simt astăzi. Pentru prima dată, nu mai cred că România se va schimba. Și nu spun asta despre un om, despre un partid sau despre un mandat. Sentimentul meu vine după prea mulți ani în care am văzut aceleași mecanisme repetându-se, indiferent cine a fost la putere”.

Andreea Raicu vorbește și despre divizarea societății și despre faptul că oamenii par să fie tot mai preocupați de interesele imediate.

„Mă uit la ce se întâmplă și am senzația că pur și simplu nu reușim să ne depășim condiția. Nu reușim să gândim mai departe de ziua de azi, de următoarele alegeri, de următorul mandat, de propriul interes. Ne certăm, ne împărțim în tabere, ne urâm pentru că gândim diferit și am uitat să ne mai întrebăm unde vrem să ajungem împreună. Ce fel de țară vrem peste 10 sau 20 de ani? Ce construim acum? Ce lăsăm în urma noastră?”.

„Ne lipsește din ce în ce mai mult gândul la «noi»”

Un alt lucru care o îngrijorează pe Andreea Raicu este agresivitatea pe care spune că o observă tot mai des în societate, de la interacțiunile de zi cu zi până la televiziune și rețelele sociale.

„Mi se pare că ne lipsește din ce în ce mai mult gândul la «noi». Îl simt în trafic, la televizor, pe rețelele sociale, în felul în care vorbim unii cu alții. E atât de multă agresivitate și atât de multă neîncredere, încât cred că după toată furia asta vine, inevitabil, oboseala. Și apoi indiferența”.

Vedeta recunoaște că a ajuns să se îndepărteze chiar și de subiectele politice, iar această schimbare o îngrijorează.

„Eu cred că am ajuns deja acolo. Pentru prima dată, aproape că nu mă mai uit la politică. Iar când o fac, mă surprind privind totul ca un outsider, ca și cum ceea ce se întâmplă nu ar mai avea legătură cu mine…

Iar în spațiul pe care noi îl lăsăm gol, alții continuă să decidă pentru noi. Cred că asta mă sperie cel mai tare: că tot mai mulți dintre noi am obosit să ne mai pese. Pentru că o țară în care oamenii sunt furioși încă se poate lupta cu ceva. Dar o țară în care oamenilor le-a devenit indiferent ce se întâmplă cu ea… Nu știu”.