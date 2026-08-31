Confruntări aprige în „Trafic”! Ce se întâmplă în ultimul episod al serialului

În ultimul episod din serialul „TRAFIC, difuzat în această seară de la ora 21.30 la Pro TV, vine momentul confruntării finale! Ce se va întâmpla?

Tudor Chirilă joacă în Trafic Foto: Pro TV

Toate deciziile de până acum i-au adus în acest punct. De acum încolo nu mai există cale de întoarcere. Au intrat într-un joc riscant din care nimeni nu va ieși la fel cum a intrat. Doru, Laurențiu, Bogdan și Marius – destinele lor sunt pe cale să se intersecteze violent, iar când toate firele poveștii se vor lega, nimic nu va mai putea fi ținut sub control.

În ultimul episod din serialul „Trafic”, difuzat în această seară de la ora 21.30 la Pro TV, limitele dintre bine și rău vor deveni tot mai greu de trasat, iar fiecare personaj va fi pus în fața propriilor alegeri și a consecințelor lor. Pentru unii, lupta va fi despre dreptate, pentru alții despre supraviețuire, dar pentru Doru și Laurențiu miza va rămâne aceeași până la capăt: cât de departe poate merge un părinte pentru a-și salva copilul.

„În urmă cu mai puțin de 24 ore s-a desfășurat o operațiune amplă de destructurare a unei rețele internaționale de trafic de droguri”, așa va rezuma Laurențiu Crețu în fața presei confruntarea violentă dintre echipa lui și gruparea infracțională a familiei Mustață, în mijlocul căreia Doru și Bogdan se trezesc prinși, fără nicio cale simplă de ieșire.

Serialul Trafic a ajuns la final Foto: Pro tv

Această operațiune va răsturna complet jocul, într-un mod neașteptat.

Întrebat de greșelile comise de fiul său, Don Dumitru va răspunde concis și ferm:

„Oricât de multe greșeli și prostii ar face copilul tău, până la urmă, rolul unui părinte e să-l călăuzească să facă bine. Și dacă nu face, atunci trebuie să-l ierți și să-l sprijini, așa-i uman. Așa-i creștinește”.

Așadar, finalul serialului de la Pro TV ce-i are în distribuție pe cunoscuții actori Dragoș Bucur, Tudor Chirilă și Adela Popescu, dar și pe tânărul și talentatul actor Alexandru Burcu se anunță a fi unul exploziv.