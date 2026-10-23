 Cabral, surpriza serii la „Vocea României”! Cine l-a însoțit? „Vreau să vă fac cunoștință cu soția lui”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

VideoCabral, surpriza serii la „Vocea României”! Cine l-a însoțit? „Vreau să vă fac cunoștință cu soția lui”

#Vocea Romaniei
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cabral, cunoscutul prezentator de televiziune, a fost protagonistul unei surprize de zile mari în ediția „Vocea României”, difuzată vineri, 23 octombrie 2026, de la ora 20:30, la PRO TV. 

Cabral, pe scena „Vocea României”.
Cabral, pe scena „Vocea României”. Foto: Pro TV

Acesta a urcat pe scena show-ului în calitate de concurent, iar apariția sa neașteptată i-a luat prin surprindere pe antrenori și a stârnit reacții pe măsură.

Cabral, pe scena „Vocea României” în calitate de concurent

Audițiile pe nevăzute din această seară au adus în fața antrenorilor numeroși concurenți dornici să își demonstreze talentul vocal și să își găsească locul în competiție. Printre aceștia s-a numărat și Cabral, a cărui prezență pe scenă a fost una cu totul neașteptată.

Cum au reacționat jurații de la „Vocea României”

Theo Rose a fost prima care l-a recunoscut și nu și-a ascuns uimirea în momentul în care și-a dat seama cine se află în fața sa.

„E Cabral! Asta da surpriză!”, a exclamat antrenoarea, la PRO TV, urmând să întoarcă scaunul. 

Smiley: „Tot te copleșesc emoțiile”

Nici Smiley nu a trecut cu vederea momentul special. Antrenorul a remarcat emoțiile din glasul prezentatorului, care, deși are peste două decenii de experiență în televiziune, s-a confruntat cu trăirile intense specifice unei asemenea provocări. Apariția lui Cabral pe scena „Vocea României” a demonstrat că emoțiile nu dispar odată cu experiența și că fiecare provocare nouă vine cu propriile sentimente.

„S-au simțit emoțiile din glasul lui – dovadă că și după peste 20 de ani de televiziune, vii aici, la Vocea României, și tot te copleșesc emoțiile. Mă bucur foarte tare că se întorc Băieți buni!”, a spus Smiley.

„Mi se pare foarte tare că la kilometrii noștri încă avem emoții”

Cabral a reușit să întoarcă toate cele patru scaune la „Vocea României”, spre încântarea antrenorilor, care au urmărit cu atenție momentul său muzical. Prezentatorul a fost întâmpinat cu entuziasm, iar apariția sa pe scena emisiunii s-a transformat într-un moment plin de umor și voie bună.

„Mi se pare foarte tare că la kilometrii noștri încă avem emoții. Mulțumesc frumos. Eu am venit să vă spun că în curând, la PRO TV, vin «Băieți buni», cu Dragoș Bucur, cu...”, a mai spus Cabral.

„Vreau să vă fac cunoștință cu soția lui în film”

La un moment dat, pe scenă a urcat și Monica Bîrlădeanu, care face parte din distribuția serialului „Băieți buni”. Pavel Bartoș a profitat de ocazie pentru a o prezenta într-un mod inedit.

„Vreau să vă fac cunoștință cu soția lui în film”, a spus Pavel Bartoș.

Curios, Smiley a intervenit imediat cu o întrebare directă, stârnind amuzamentul celor prezenți.

„Vă pupați în film?”, a întrebat Smiley.

Cabral și Monica Bîrlădeanu.
Cabral și Monica Bîrlădeanu. Foto: Pro TV

Monica Bîrlădeanu a păstrat suspansul și a lăsat publicul să aștepte răspunsul până la apariția producției pe micile ecrane.

„Ca să afli răspunsul, în curând la PRO TV”, a spus Monica Bîrlădeanu.

La final, Cabral le-a mulțumit celor prezenți și a avut numai cuvinte de laudă pentru antrenori.

„Sunteți spectaculos de mișto și vă iubesc și vă mulțumesc”, a spus Cabral.

Ghid de cumpărături

banner socaciu almasan jpg
#Exclusiv Click!
Răspunsul Marinei Almășan după acuzațiile Brândușei Socaciu. Ce a transmis fosta soție a lui Victor Socaciu Vedete românești
marina voica jpg
Marina Voica a ajuns pe mâinile medicilor. Artista a fost internată de urgență în spital Vedete românești
image
„Sunt foarte buni!” Preparatul românesc care a cucerit-o pe actrița norvegiană Renate Reinsve, la recomandarea lui Sebastian Stan adevarul.ro
image
Ilie Bolojan: „Cu golanii e greu să faci treabă”. Liderul PNL spune că politica românească are nevoie de cât mai mulți „oameni normali” adevarul.ro

Parteneri

image
Cele mai mari „țepe” date de Gigi Becali lui Dan Șucu! Blestemul transferurilor de la FCSB la Rapid continuă www.fanatik.ro
image
Românii care vor plăti impozit pe casă de 5 ori mai mare din 2027 observatornews.ro
image
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou www.antena3.ro
image
Ce a făcut David Popovici cu mașinile primite CADOU de la Ion Țiriac. Aroganță sau nu? „Nu pot să le conduc...” www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Ileana Lazariuc, mama copiilor lui Alexandru Țiriac. Cum arată acum și din ce face bani as.ro
image
Când va ninge în România. Temperaturile scad sub normal în noiembrie, potrivit prognozei ANM playtech.ro
image
Marcel Răducanu, critici pentru Reghecampf și Drăguș înainte de FCSB – Rapid: „Foarte ciudat ce se întâmplă!” www.fanatik.ro
image
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea uniformelor, pe masa judecătorilor www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice au scandalizat okmagazine.ro
image
Regina-Rezervă! Moștenitoarea tronului norvegian îi ține deja locul mamei sale bolnave. Ce apariție spectaculoasă cu tiară a avut Ingrid Alexandra okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Harun al-Rashid, povestea adevărată a unui calif intrat în legendă historia.ro
Claudia, Ionut, Radu Valcan jpg
Va ajunge Ionuț Mocăniță la testul poligraf? Propunerea pe care Radu Vâlcan i-a făcut-o Claudiei Ion la Insula Iubirii PrimeTime
denise rifai instagram jpg
Denise Rifai, despre secretul unei siluete trase prin inel: „Există disciplină” PrimeTime
Mirela Retegan și fiica ei, Maya, fără bani și fără telefon la Asia Express
#Asia Express
Mirela Retegan, despre ce nu s-a văzut la „Asia Express”. Dezvăluiri neașteptate: „Am râs, am plâns, am suferit de frig” PrimeTime
banner Banner pilotul de la in sula iubirii jpg
#Exclusiv Click!
Video Eduard Vlădescu, pilotul de la „Insula Iubirii”, a spus lucrurilor pe nume! Ce fel de domnișoare reușesc să-i atragă atenția PrimeTime
image png
VideoCe religie are Alina Laufer: „Am îmbrățișat această schimbare din toată inima” PrimeTime
connect r si misha
Ce recunoaște Connect-R despre divorțul de Misha: „O parte din mine a rămas în trecut” PrimeTime
pavel bartos jpg
Cum a ajuns Pavel Bartoș să lucreze cu iubitul fiicei sale. Ce spune despre relația lor: „Îți dau acum un secret” PrimeTime
loredana chivu si mirela retegan
#Asia Express
Loredana Chivu, ironii la adresa Mirelei Retegan. Cum a poreclit-o la Asia Express: „A prins voce să țipe” PrimeTime
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net