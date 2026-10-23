Cabral, surpriza serii la „Vocea României”! Cine l-a însoțit? „Vreau să vă fac cunoștință cu soția lui”

Cabral, cunoscutul prezentator de televiziune, a fost protagonistul unei surprize de zile mari în ediția „Vocea României”, difuzată vineri, 23 octombrie 2026, de la ora 20:30, la PRO TV.

Cabral, pe scena „Vocea României”. Foto: Pro TV

Acesta a urcat pe scena show-ului în calitate de concurent, iar apariția sa neașteptată i-a luat prin surprindere pe antrenori și a stârnit reacții pe măsură.

Cabral, pe scena „Vocea României” în calitate de concurent

Audițiile pe nevăzute din această seară au adus în fața antrenorilor numeroși concurenți dornici să își demonstreze talentul vocal și să își găsească locul în competiție. Printre aceștia s-a numărat și Cabral, a cărui prezență pe scenă a fost una cu totul neașteptată.

Cum au reacționat jurații de la „Vocea României”

Theo Rose a fost prima care l-a recunoscut și nu și-a ascuns uimirea în momentul în care și-a dat seama cine se află în fața sa.

„E Cabral! Asta da surpriză!”, a exclamat antrenoarea, la PRO TV, urmând să întoarcă scaunul.

Smiley: „Tot te copleșesc emoțiile”

Nici Smiley nu a trecut cu vederea momentul special. Antrenorul a remarcat emoțiile din glasul prezentatorului, care, deși are peste două decenii de experiență în televiziune, s-a confruntat cu trăirile intense specifice unei asemenea provocări. Apariția lui Cabral pe scena „Vocea României” a demonstrat că emoțiile nu dispar odată cu experiența și că fiecare provocare nouă vine cu propriile sentimente.

„S-au simțit emoțiile din glasul lui – dovadă că și după peste 20 de ani de televiziune, vii aici, la Vocea României, și tot te copleșesc emoțiile. Mă bucur foarte tare că se întorc Băieți buni!”, a spus Smiley.

„Mi se pare foarte tare că la kilometrii noștri încă avem emoții”

Cabral a reușit să întoarcă toate cele patru scaune la „Vocea României”, spre încântarea antrenorilor, care au urmărit cu atenție momentul său muzical. Prezentatorul a fost întâmpinat cu entuziasm, iar apariția sa pe scena emisiunii s-a transformat într-un moment plin de umor și voie bună.

„Mi se pare foarte tare că la kilometrii noștri încă avem emoții. Mulțumesc frumos. Eu am venit să vă spun că în curând, la PRO TV, vin «Băieți buni», cu Dragoș Bucur, cu...”, a mai spus Cabral.

„Vreau să vă fac cunoștință cu soția lui în film”

La un moment dat, pe scenă a urcat și Monica Bîrlădeanu, care face parte din distribuția serialului „Băieți buni”. Pavel Bartoș a profitat de ocazie pentru a o prezenta într-un mod inedit.

„Vreau să vă fac cunoștință cu soția lui în film”, a spus Pavel Bartoș.

Curios, Smiley a intervenit imediat cu o întrebare directă, stârnind amuzamentul celor prezenți.

„Vă pupați în film?”, a întrebat Smiley.

Cabral și Monica Bîrlădeanu. Foto: Pro TV

Monica Bîrlădeanu a păstrat suspansul și a lăsat publicul să aștepte răspunsul până la apariția producției pe micile ecrane.

„Ca să afli răspunsul, în curând la PRO TV”, a spus Monica Bîrlădeanu.

La final, Cabral le-a mulțumit celor prezenți și a avut numai cuvinte de laudă pentru antrenori.

„Sunteți spectaculos de mișto și vă iubesc și vă mulțumesc”, a spus Cabral.