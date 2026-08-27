Ce proprietăți au Cabral și Andreea Ibacka. Schimbări importante în acte înainte ca divorțul să devină public

Înainte ca divorțul dintre Cabral și Andreea Ibacka să devină public, în documentele cadastrale au fost înregistrate mai multe schimbări privind proprietățile deținute de cei doi. Potrivit informațiilor publicate de CANCAN.RO și documentelor cadastrale consultate în zona Văii Prahovei, mai multe bunuri importante figurează separat pe numele fostului cuplu.

Cabral și Andreea Ibacka Foto: Facebook

Până acum, atenția s-a concentrat în special asupra casei de la mare, unde familia și-a petrecut de-a lungul anilor perioadele de vacanță. După despărțire, Andreea Ibacka a dezvăluit că își construiește singură o nouă locuință pe litoral.

Documentele cadastrale consultate arată însă că cei doi au avut și proprietăți importante în zona Poiana Câmpina. Cronologia modificărilor este una care atrage atenția, deoarece unele operațiuni au fost înregistrate înainte ca divorțul să devină public.

Potrivit actelor, Andreea Ibacka figurează ca proprietară a unui teren intravilan cu suprafața de 3.401 metri pătrați. Pe teren se află și o locuință cu parter, care are o suprafață construită de 81 de metri pătrați.

Andreea Ibacka a dobândit inițial, în 2018, jumătate din teren. Ulterior, în 2020, aceasta a dobândit și jumătate din construcție.

Proprietatea de la Poiana Câmpina a ajuns integral pe numele Andreei Ibacka

O nouă modificare a fost înregistrată în iulie 2022. Atunci, Andreea Ibacka a dobândit, printr-un alt act notarial, și cealaltă jumătate din teren și din casă.

În documentația cadastrală consultată, Andreea Ibacka este singurul nume care mai figurează ca proprietar al imobilului. Astfel, proprietatea ridicată în perioada căsniciei a ajuns integral pe numele ei în acte, înainte ca divorțul să fie făcut public.

O altă operațiune apare în documente câțiva ani mai târziu și îl privește pe Cabral. La data de 27 august 2025, acesta a dobândit, prin act notarial, două terenuri intravilane în Poiana Câmpina.

Primul teren are o suprafață de 3.280 de metri pătrați, iar cel de-al doilea măsoară 623 de metri pătrați. Cele două loturi însumează 3.903 metri pătrați, iar Cabral figurează ca proprietar cu o cotă de 1/1.

Potrivit informațiilor prezentate în documentele cadastrale, pe cele două terenuri nu figurează construcții. Actele folosesc însă termenul generic de „convenție” pentru această operațiune.

În lipsa contractului notarial propriu-zis, nu se poate stabili cu certitudine dacă terenurile dobândite de Cabral au făcut parte dintr-un partaj între acesta și Andreea Ibacka sau dacă operațiunea a avut o altă natură juridică.

Cât ar putea valora proprietățile celor doi

Informațiile publicate indică și valori orientative pentru proprietățile din Poiana Câmpina. Terenuri intravilane cu suprafețe de aproximativ 3.400-3.500 de metri pătrați, situate în aceeași zonă, sunt ofertate în prezent la prețuri cuprinse între 50.000 și 55.000 de euro. Prețul indicat este de aproximativ 15 euro pentru un metru pătrat.

Prin comparație, cele două terenuri dobândite de Cabral, care au împreună 3.903 metri pătrați, ar putea avea o valoare orientativă cuprinsă între 55.000 și 70.000 de euro. Valoarea finală poate varia însă în funcție de amplasament, acces și utilități.

În cazul proprietății Andreei Ibacka, evaluarea este diferită, deoarece terenul de 3.401 metri pătrați include și o casă cu o suprafață construită de 81 de metri pătrați.

O proprietate comparabilă din aceeași zonă, cu o locuință de aproximativ 81 de metri pătrați și un teren de 2.195 de metri pătrați, este ofertată la aproximativ 92.000 de euro.

Pe baza acestei comparații, proprietatea Andreei Ibacka ar putea avea, orientativ, o valoare cuprinsă între 95.000 și 120.000 de euro.

Cronologia documentelor este unul dintre elementele care atrag atenția în cazul proprietăților celor doi. Mai întâi, casa și terenul de la Poiana Câmpina au ajuns integral pe numele Andreei Ibacka, în urma modificărilor înregistrate în acte. Ulterior, pe 27 august 2025, Cabral a dobândit pe numele său cele două terenuri care însumează 3.903 metri pătrați.

Cabral și Andreea au divorțat în luna mai

Prezentatorul TV și Andreea Ibacka au confirmat în luna mai că au decis să pună punct mariajului. Cei doi au avut o nuntă ca în povești în vara lui 2011.

Vedetele au transmis un mesaj comun în care au negat că motivul separării ar fi fost un scandal sau o trădare, însă au ajuns să se îndepărteze unul de celălalt.

„Ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul. După 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate.”

Cabral și Andreea Ibaka au împreună doi copii: Namiko în vârstă de 6 ani și Tiago de 3 ani, însă prezentatorul mai are un copil dintr-o fostă relație cu Luana Mitran.

„Sunt doi copii care au nevoie de timp, blândețe și protecție, iar acesta este singurul lucru care contează cu adevărat pentru noi acum. Vă rugăm să nu mai căutați vinovați. Nu va exista un scandal pe care noi să îl hrănim public. Toate supozițiile apărute sunt false și nu vom intra într-un joc al explicațiilor și dezmințirilor fără sfârșit. Ne e greu? Da, ne e foarte greu. Și, sigur, asta este la noi și nu cerem nici înțelegere și nici compasiune, oamenii au probleme mult mai mari decât ce se întâmplă sub acoperișul nostru. Alegem să păstrăm respectul, discreția și să ținem pentru noi lucrurile care aparțin intimității familiei noastre“, a mai scris Andreea Ibacka.