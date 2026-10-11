Cabral, surprins de decizia luată de copiii săi. Ce a descoperit prezentatorul TV în dormitorul celor mici: „Primul impuls e să fac ordine”

Cabral a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram un moment savuros din viața de familie. Prezentatorul TV a povestit cum dorința de a le oferi copiilor libertatea de a lua propriile decizii vine uneori la pachet cu situații neașteptate. Deși prima reacție a fost să intervină și să stabilească reguli, ceea ce a văzut ulterior l-a făcut să se răzgândească.

Cabral, surprins de decizia luată de copiii săi Foto: Instagram

Cabral a explicat că încearcă să îi încurajeze pe cei doi copii să gândească independent, să vină cu idei și să își susțină punctele de vedere. Cu toate acestea, unele dintre alegerile lor îl iau prin surprindere, mai ales atunci când lucrurile nu se desfășoară exact așa cum și-ar dori.

Recent, prezentatorul TV a descoperit că Maki, câinele familiei, ajunsese să doarmă alături de cei mici, după ce își petrecuse întreaga vară prin curte. Situația nu l-a încântat inițial, însă imaginea celor trei dormind liniștiți împreună i-a schimbat perspectiva.

Într-o postare publicată pe Instagram, Cabral a vorbit despre importanța libertății pe care le-o oferă copiilor săi și despre momentele în care alege să lase deoparte regulile pentru a se bucura de fericirea lor.

Cabral, mărturisire emoționantă despre copilăria celor mici

„Îi las pe amândoi să hotărască lucruri. Să vină cu idei, să și le susțină, să mă convingă și apoi să le pună în practică. Îmi place să-i văd cum învață să ia decizii singuri. Chiar dacă, uneori, deciziile astea vin la pachet cu niște surprize pe care eu, ca adult responsabil, nu le-aș fi aprobat chiar din prima.

Cum ar fi să mă trezesc cu Maki, care după o vară întreagă petrecută prin curte degajă un parfum discret de Poubelle Française, lăfăindu-se între cei doi pinguini.

Și primul impuls e să fac ordine, să explic, să stabilesc reguli. Dar apoi îi văd. Toți trei dormind grămadă, sforăind fiecare pe limba lui, liniștiți și fericiți că sunt împreună. Și-mi trece. Că, până la urmă, copilăria lor nu trebuie să fie despre cât de bine am reușit eu să țin lucrurile sub control. Ci despre cât de frumos s-au simțit ei crescând.

Iar eu mai stau puțin în ușă, mă uit la ei și-mi dau seama că, într-o zi, o să-mi fie un dor nebun de nopțile astea. Chiar și de parfumul franțuzesc al lui Maki. Sau nu. De asta nu”, a scris Cabral pe Instagram.

Cabral este conștient că cei mici vor crește, iar momentele simple petrecute împreună vor deveni amintiri prețioase. Astfel, chiar dacă unele dintre deciziile copiilor nu sunt întotdeauna pe placul său, vedeta preferă uneori să renunțe la control și să le ofere libertatea de a se bucura de copilărie.