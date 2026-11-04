 Sorin Bontea, adevărul despre relația cu Cătălin Scărlătescu: „Nu vorbesc cu el vreo trei zile”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Sorin Bontea, adevărul despre relația cu Cătălin Scărlătescu: „Nu vorbesc cu el vreo trei zile”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sorin Bontea a vorbit despre relația pe care o are cu ceilalți chefi alături de care a lucrat de-a lungul anilor, dar și despre rivalitatea care există între bucătari. Invitat în podcastul Oanei Andoni, celebrul bucătar a povestit cum se înțelege cu foștii săi colegi, cât de mult timp petrec împreună în afara filmărilor și de ce competiția dintre ei nu lipsește nici măcar atunci când se află în bucătărie.

Sorin Bontea
Sorin Bontea Foto: Instagram

Deși au colaborat timp de aproximativ 15 ani, Sorin Bontea spune că relația dintre ei este una bună, chiar dacă fiecare are propria familie și propriile preocupări. Bucătarul a recunoscut însă că nu au lipsit nici momentele tensionate și că uneori conflictele au continuat și după încheierea filmărilor. Mai mult, acesta a dezvăluit că s-a întâmplat să nu vorbească timp de câteva zile cu Cătălin Scărlătescu.

Sorin Bontea, despre rivalitatea dintre chefi: „Fiecare încearcă să fie mai bun decât celălalt”

În cadrul discuției cu Oana Andoni, Sorin Bontea a explicat că bucătarii sunt, în general, persoane mândre de meseria lor, iar această trăsătură a contribuit la dinamica dintre colegi. Fiecare își dorește să fie cât mai bun, iar competiția profesională îi motivează să evolueze.

„Bucătarii în general sunt foarte mândri și chestia asta pe noi ne-a ajutat foarte mult, știi? Mândria asta a bucătarului, în care fiecare încearcă să facă mai bine decât celălalt”, a mărturisit Sorin Bontea.

Acesta consideră că rivalitatea dintre ei nu trebuie privită neapărat ca un lucru negativ. Dimpotrivă, competiția îi ajută să își depășească limitele și să obțină rezultate mai bune în timpul filmărilor.

„Fiecare încearcă să fie mai bun decât celălalt și cred că competiția este benefică, face bine”, a explicat bucătarul în podcast.

Sorin Bontea a mai povestit că, deși petrec timp împreună la filmări și în deplasări, fiecare își vede de viața personală atunci când programul profesional se încheie.

Ne înțelegem bine, nu petrecem atât de mult timp în afara filmărilor împreună. Fiecare cu familia lui, cu treburile lui, dar zic eu că mă înțeleg destul de bine cu ei”, a spus acesta.

De ce se ceartă Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu

Întrebat dacă între chefi există armonie sau dacă apar frecvent certuri, Sorin Bontea nu a încercat să ascundă momentele mai puțin plăcute din relația lor. Bucătarul a recunoscut că discuțiile în contradictoriu nu au loc doar în fața camerelor, ci și în spatele lor.

„Ne certăm des, să știți că ne certăm și în spatele camerelor. Adică da, avem și de-astea. S-a întâmplat de atâtea ori să ne certăm”, a povestit acesta.

Unul dintre colegii cu care a avut astfel de momente tensionate este Cătălin Scărlătescu. Bontea a dezvăluit că au existat situații în care cei doi au întrerupt comunicarea pentru câteva zile.

„S-a întâmplat să nu vorbesc cu Cătălin vreo trei zile, se mai întâmplă. El e cel mai supărăcios. Așa pare”, a spus Sorin Bontea.

Ghid de cumpărături

horoscop
Zodiile care primesc răsplata Universului între 5 și 16 noiembrie! După luni de încercări, norocul se întoarce în viața acestor nativi Horoscop
Monica Davidescu și Aurelian Temișan, șocați de trecerea în neființă a actorului Ioan Isaiu
Monica Davidescu și-a lăsat soacra fără replică! Ce i-a spus și de ce a refuzat să devină doamna Temișan PrimeTime
image
#Alegeri intermediare SUA 2026
LIVE TEXT Alegeri intermediare în SUA. Democrații preiau controlul Senatului. Estimările arată o victorie zdrobitoare a „albaștrilor” și în Camera Reprezentanților adevarul.ro
image
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice adevarul.ro

Parteneri

image
Popescu, Sava sau Isenko? Care e cel mai bun dintre cei trei super-portari ai Universităţii Craiova www.fanatik.ro
image
Reacția lui Iulian Demeter, după ce fiul său de 11 ani și-a cumpărat pistol de pe internet observatornews.ro
image
O femeie care refuză să vândă casa unui dezvoltator imobiliar s-a trezit cu o toaletă mobilă în fața ușii: „Suport mirosuri de 2 luni” www.antena3.ro
image
Fiul fostului ministru Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea din Iași după acuzațiile de hărțuire sexuală www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali nu mai ştie cifrul de la seiful lui. Singurul om care îl cunoaşte: „Şi mail-ul, parolele, numai el” as.ro
image
Cine este Mihaela Pleșa, românca care face legea în America. Fiica unor refugiați din comunism a scris istorie în Texas playtech.ro
image
Ionuț Chirilă a „sărit” la Cornel Dinu! Ce a cerut clubului Dinamo. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Roxana Vașniuc, acuzații GRAVE la adresa fostului soț. Motivul pentru care vedeta nu își poate vedea fiica www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția la botezul copilului lui Alfred Simonis / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa și-a luat trei amanți în paralel, doar unul nu-i făcea față! A transformat nopțile de la Palat în adevărate orgii okmagazine.ro
image
„Jumătate din greutatea lui era bărbația”. Starul nu le lăsa nesatisfăcute pe iubitele lui okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Istoria sumbră a neutralizării morților periculoși, în Evul Mediu historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Războiul Romei împotriva piraților din Mediterana: campania spectaculoasă a lui Pompei cel Mare historia.ro
sorin bontea jpg
Sorin Bontea și-a ales țara în care vrea să se retragă la pensie! Cât costă casa la care visează PrimeTime
Monica Davidescu și Aurelian Temișan, șocați de trecerea în neființă a actorului Ioan Isaiu
Monica Davidescu și-a lăsat soacra fără replică! Ce i-a spus și de ce a refuzat să devină doamna Temișan PrimeTime
Adrian văncică Facebook jpg
I-a învățat Celentano pe români să bea? Adrian Văncică spune lucrurilor pe nume: „Nu cred că a prostit oamenii” PrimeTime
valerie lungu raluca badulescu jpg
#Asia Express
Valerie Lungu, criticată dur de Raluca Bădulescu după apariția la Neatza cu Răzvan și Dani: „E agresivă” PrimeTime
sanda ladosi si bogdan
Sanda Ladoși nu a fost invitată la majoratul fiului ei. Ce s-a întâmplat la petrecere: „A venit poliția” PrimeTime
roxana vasniuc 6 jpg
Roxana Vașniuc, acuzații grave la adresa fostului soț după divorț. Vedeta susține că nu își poate vedea fiica PrimeTime
denise rifai
Denise Rifai revine pe micile ecrane cu o nouă emisiune! Ce a pregătit prezentatoarea TV după trei luni de muncă PrimeTime
sanda ladosi copii
Cum arată și ce pasiuni au copiii Sandei Ladoși. Fiica artistei vrea să devină avocat: „Nu mă consider talentată” PrimeTime
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net