Sorin Bontea, adevărul despre relația cu Cătălin Scărlătescu: „Nu vorbesc cu el vreo trei zile”

Sorin Bontea a vorbit despre relația pe care o are cu ceilalți chefi alături de care a lucrat de-a lungul anilor, dar și despre rivalitatea care există între bucătari. Invitat în podcastul Oanei Andoni, celebrul bucătar a povestit cum se înțelege cu foștii săi colegi, cât de mult timp petrec împreună în afara filmărilor și de ce competiția dintre ei nu lipsește nici măcar atunci când se află în bucătărie.

Sorin Bontea Foto: Instagram

Deși au colaborat timp de aproximativ 15 ani, Sorin Bontea spune că relația dintre ei este una bună, chiar dacă fiecare are propria familie și propriile preocupări. Bucătarul a recunoscut însă că nu au lipsit nici momentele tensionate și că uneori conflictele au continuat și după încheierea filmărilor. Mai mult, acesta a dezvăluit că s-a întâmplat să nu vorbească timp de câteva zile cu Cătălin Scărlătescu.

Sorin Bontea, despre rivalitatea dintre chefi: „Fiecare încearcă să fie mai bun decât celălalt”

În cadrul discuției cu Oana Andoni, Sorin Bontea a explicat că bucătarii sunt, în general, persoane mândre de meseria lor, iar această trăsătură a contribuit la dinamica dintre colegi. Fiecare își dorește să fie cât mai bun, iar competiția profesională îi motivează să evolueze.

„Bucătarii în general sunt foarte mândri și chestia asta pe noi ne-a ajutat foarte mult, știi? Mândria asta a bucătarului, în care fiecare încearcă să facă mai bine decât celălalt”, a mărturisit Sorin Bontea.

Acesta consideră că rivalitatea dintre ei nu trebuie privită neapărat ca un lucru negativ. Dimpotrivă, competiția îi ajută să își depășească limitele și să obțină rezultate mai bune în timpul filmărilor.

„Fiecare încearcă să fie mai bun decât celălalt și cred că competiția este benefică, face bine”, a explicat bucătarul în podcast.

Sorin Bontea a mai povestit că, deși petrec timp împreună la filmări și în deplasări, fiecare își vede de viața personală atunci când programul profesional se încheie.

„Ne înțelegem bine, nu petrecem atât de mult timp în afara filmărilor împreună. Fiecare cu familia lui, cu treburile lui, dar zic eu că mă înțeleg destul de bine cu ei”, a spus acesta.

De ce se ceartă Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu

Întrebat dacă între chefi există armonie sau dacă apar frecvent certuri, Sorin Bontea nu a încercat să ascundă momentele mai puțin plăcute din relația lor. Bucătarul a recunoscut că discuțiile în contradictoriu nu au loc doar în fața camerelor, ci și în spatele lor.

„Ne certăm des, să știți că ne certăm și în spatele camerelor. Adică da, avem și de-astea. S-a întâmplat de atâtea ori să ne certăm”, a povestit acesta.

Unul dintre colegii cu care a avut astfel de momente tensionate este Cătălin Scărlătescu. Bontea a dezvăluit că au existat situații în care cei doi au întrerupt comunicarea pentru câteva zile.

„S-a întâmplat să nu vorbesc cu Cătălin vreo trei zile, se mai întâmplă. El e cel mai supărăcios. Așa pare”, a spus Sorin Bontea.