 Sorin Bontea și-a ales țara în care vrea să se retragă la pensie! Cât costă casa la care visează
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Sorin Bontea și-a ales țara în care vrea să se retragă la pensie! Cât costă casa la care visează

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Chef Sorin Bontea a vorbit sincer despre viața sa, dar, mai ales despre țara în care s-ar retrage la pensie. Celebrul bucătar își dorește o casă la malul mării și ar prefera să dea agitația din orașe pe plajele liniștite. În ce destinație s-ar întoarce iar și iar.

Chef Sorin Bontea.
Chef Sorin Bontea. Foto: captură video Youtube

Unde s-ar muta chef Sorin Bontea la pensie

Juratul de la MasterChef a dezvăluit ce preferințe are în materie de călătorii, dar și ce destinație ar alege pentru a se muta definitiv, după ce își încheie activitatea profesională din România. Înrtebat de Oana Andoni dacă se vede plecând din țară, bucătarul susține că s-ar muta în Spania la pensie, dar costurile unei case îl fac să se mai gândească.

„Eu aș vrea. Mi-ar plăcea să fiu în Spania la pensie. Nu știu dacă am vreo șansă, dar mi-ar plăcea. Când n-am ce face, mă mai uit pe la case prin Spania și mă gândesc: ia, uite, ce frumos ar fi aici. Dar, când văd cât costă, dau pagina și zic… lasă, data viitoare”, a declarat Sorin Bontea în podcastul Oanei Andoni.

În ce destinație s-ar întoarce

Sorin Bontea este un iubitor de vacanțe, ba chiar a afirmat că și-ar dori ca viața sa să fie o vacanță continuă. Întrebat despre destinația în care s-ar întoarce, juratul a menționat Caraibe.

„Caraibe. Acolo, iarna e ca vara. Și când plouă, plouă zece minute și după iese soarele cald din nou. Mi se pare climatul perfect”, a mai declarat Sorin Bontea.

Sorin Bontea dezvăluie secretele celorlalți doi chefi

Sorin Bontea „a dat din casă” și a vorbit și despre colegii săi, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Bucătarul nu a dorit să le dezvăluie secretele, dar a menționat lucruri despre care se știe mai puțin.

„Cătălin e alintat, nu prea îi place să piardă. Florin vrea să pară cel mai așa, știi, că le face el pe toate”, a mai declarat chef Sorin Bontea.

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