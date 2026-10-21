 Alimentul care nu lipsește niciodată din frigiderul lui Sorin Bontea! Cine gătește, de fapt, în familia juratului MasterChef
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Alimentul care nu lipsește niciodată din frigiderul lui Sorin Bontea! Cine gătește, de fapt, în familia juratului MasterChef

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Sorin Bontea, unul dintre cei trei jurați ai emisiunii MasterChef România, difuzată de PRO TV în fiecare marți și miercuri, de la ora 20:30, a făcut dezvăluiri despre obiceiurile sale din bucătărie. Celebrul chef a povestit ce aliment nu lipsește niciodată din frigiderul său, dar și cine se ocupă cel mai des de gătit în familia sa.

Sorin Bontea.
Sorin Bontea. Foto: Arhivă Click!

Într-un interviu acordat publicației Libertatea, Sorin Bontea a mărturisit că există un ingredient fără de care nu concepe să își organizeze mesele. Deși este cunoscut pentru preparatele sofisticate pe care le pregătește în bucătărie, juratul a dezvăluit că are și preferințe culinare simple, pe care le savurează cu plăcere.

Ce aliment nu lipsește niciodată din frigiderul lui Sorin Bontea

Spre surprinderea multora, ingredientul preferat al celebrului bucătar este untul. Acesta spune că îl folosește în numeroase combinații și că, uneori, cele mai simple gustări sunt și cele care îi plac cel mai mult.

„Untul. Ăla e nelipsit. În rest cam poate să lipsească orice. Dar untul este nelipsit. Îl folosesc în orice. Adică cel mai comod îmi e să mănânc pâine cu unt. Și cu sare. Serios! Și pâine cu gem, dacă îmi mai fac gem de prune. Pâine cu unt și cu gem, pâine cu unt și miere... Dar, cel mai frecvent și cel mai frecvent, pâine cu unt și cu sare”

Cine gătește cel mai des în familia lui Sorin Bontea

Deși petrece mult timp în bucătărie în cadrul emisiunii MasterChef, Sorin Bontea a recunoscut că acasă nu gătește atât de des pe cât s-ar putea aștepta fanii săi. De cele mai multe ori, soția sa este cea care pregătește mesele pentru familie, mai ales că atât ea, cât și juratul preferă mâncarea gătită.

„Nu prea gătesc atât de mult acasă. La fel ca și până acum... Pentru că asta este situația. Adică vin copiii, mai gătesc, mai vor una, mai vor alta... Soția mănâncă mâncare gătită, mie îmi place mâncare gătită... Deci mai gătește ea și mâncăm două-trei zile un fel de mâncare. Adică nu e așa, nu crește mușchiul de vită în copac sau foie gras-ul. Nu!”

Sorin Bontea: „Copiii mei au crescut cu mâncarea soției”

Într-un interviu mai vechi acordat aceleiași publicații, Sorin Bontea a vorbit și despre rolul soției sale în viața de familie, dezvăluind că cei doi copii au crescut cu preparatele gătite de mama lor. Juratul MasterChef a explicat că perioadele îndelungate în care a fost plecat l-au împiedicat să gătească des acasă, astfel că cei mici s-au obișnuit cu gustul mâncărurilor pregătite de soția sa.

„Să știi că, uite, copiii mei au crescut cu mâncarea soției, nu cu mâncarea făcută de mine. Ea gătea acasă, pentru că eu am fost plecat. Și, dacă am avut perioade foarte lungi de timp în care eu am fost plecat, copiii au crescut cu mâncarea făcută de soția mea și cumva ei sunt obișnuiți cu gustul ei. Ce înseamnă mâncare gătită vine de la soția mea. Dacă vor paste, dacă vor să mai fac nu știu ce nebuneală sau așa… le fac eu! Dar mâncarea gătită… Iar noi mâncăm mâncare gătită acasă, să știi! Ne place mâncarea gătită. Fiica mea ne dă telefon: «Fă-mi supă, fă-mi ciorbă, fă-mi alea, fă-mi alea»…”, a declarat Sorin Bontea.

Care sunt preparatele preferate ale celebrului chef

În ciuda experienței sale în gastronomie, Sorin Bontea rămâne un mare iubitor al mâncărurilor tradiționale românești. Tocănițele, ciorbele, ardeii umpluți și sarmalele se numără printre preparatele sale preferate, iar ciorbele ocupă un loc special în topul preferințelor sale culinare.

„Îmi place tocănița, îmi place ciorba, îmi place ardeiul umplut. Sarmalele îmi plac foarte mult! Dar da, îmi place mâncarea gătită. Îmi plac ciorbele, în special”, a spus Sorin Bontea.

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