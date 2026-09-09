De ce nu-și deschide chef Sorin Bontea restaurant: „Se alege praful!”. Cum se menține după ce a slăbit 15 kilograme

Chef Sorin Bontea (56 de ani) e pregătit pentru un nou sezon MasterChef România, iar juratul de la PRO TV promite că telespectatorii vor avea parte de un sezon spectaculos.

1/7 Chef Sorin Bontea a spus de ce nu-și deschide restaurant Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Prezent la evenimentul dedicat show-ului culinar, Bontea ne-a vorbit exclusiv pentru Click! despre atmosfera din noua ediție, despre planurile sale, dar și despre viața de acasă, copii și schimbarea prin care a trecut în ultima perioadă.

Pentru Sorin Bontea, MasterChef înseamnă mai mult decât o competiție culinară. Juratul show-ului de cooking de la PROTV spune că noul sezon este, din punctul lui de vedere, „cel mai bun sezon ever de MasterChef”.

„Și din punctul concurenților, și concurenții, și lucrările, și găteala, și competiția, și strategiile, și cum suntem ca oameni, și cum suntem noi în acest sezon. Avem și foarte multe găteli neașteptate”, ne-a povestit chef Bontea.

Sorin Bontea nu vrea restaurant: „Nu stai acolo, nu-i la fel”

În timp ce colegii săi au planuri diferite, Chef Sorin Bontea preferă să meargă într-o altă direcție. Chef Florin Dumitrescu se pregătește de un nou proiect în zona gastronomică, iar Cătălin Scărlătescu are planuri de plecare în Zanzibar. Bontea, în schimb, pregătește un proiect care va apărea pe YouTube.

Cât despre ideea de a-și deschide propriul restaurant, juratul MasterChef este categoric.

„Acum, să faci restaurant… Nu am timp cu asta. Adică, dacă nu stai în restaurant, se alege praful. Așa e. Degeaba zici: «Lasă că-l fac, îl las pe lângă mine». Nu există. Nu stai acolo, nu-i la fel”, a explicat Sorin Bontea.

A slăbit și continuă să se mențină

Chef-ul de la MasterChef a vorbit și despre schimbările pe care le-a făcut în stilul său de viață. După ani în care a recunoscut că a mâncat și a băut „mult”, Sorin Bontea spune că a decis să o lase mai moale, iar acum se mândrește cu minus 15 kilograme.

„Eu mănânc și nu beau. Și nu mai mănânc după 6. Nu mă pedepsesc singur. Adică am mâncat și am băut ani la rând. Mult. Și am zis că, la un moment dat, e timpul să o las mai moale așa, că mă încearcă spatele... Nu mai sunt atât de tânăr”, a mărturisit el.

Rezultatele se văd și pe cântar. Chef Sorin Bontea ne-a dezvăluit pentru Click! că a ajuns la 84,4 kilograme, iar acum se menține în jurul valorii de 85.

„Cel mai puțin am avut 84,4.kilograme Și acum stau în 85, pe-acolo. Dacă mai dau două kilograme jos, trebuie să mă apuc un pic de sport”, ne-a spus, cu umor, juratul.

Cine gătește la el acasă?

Chiar dacă este unul dintre cei mai cunoscuți chefi din România, Chef Bontea nu pare să fie singurul care pune mâna pe tigăi atunci când ajunge acasă. Despre copiii săi, băiatul de 31 de ani și fiica de 24 de ani, vedeta spune că au cochetat și ei cu gătitul, însă nu neapărat suficient cât să transforme pasiunea într-o meserie.

„Băi, îi mai gătesc eu. El a mai dat banii pe tigăi, pe cuțite, și-a luat el ce a comandat și și-a făcut. Mai gătește și fiica mea, dar pentru ei, nu fac din asta o arta”, a povestit chef-ul, referindu-se la familia sa.

Pentru Bontea, însă, bucătăria rămâne în primul rând pasiune și meserie, nu neapărat motivul pentru care să deschidă încă un restaurant.

Iar după o perioadă în care a muncit mult și a făcut și schimbări importante în stilul său de viață, chef Sorin Bontea intră în noul sezon MasterChef cu aceeași energie și cu promisiunea unui show pe care el îl consideră deja „cel mai bun sezon ever”.