Cum arată bărbatul ideal pentru Loredana Chivu. Ce nu mai acceptă niciodată în relații: „Am traume cu asta”

Loredana Chivu a făcut dezvăluiri sincere despre preferințele sale în materie de bărbați și a vorbit deschis despre lucrurile pe care nu le-ar mai accepta într-o relație. Concurenta de la Asia Express știe foarte bine ce își dorește de la un partener și a mărturisit că, dincolo de atracția fizică, educația și caracterul sunt cele mai importante pentru ea.

Cum arată bărbatul ideal pentru Loredana Chivu Foto: Instagram

În semifinala emisiunii Asia Express, concurenții au fost provocați să răspundă la mai multe întrebări despre partenerii lor de echipă. La un moment dat, Ana Maria Mocanu a fost întrebată ce crede că o atrage cel mai mult pe Loredana Chivu la un bărbat. Răspunsurile celor două nu au coincis, iar Loredana a ținut să explice care sunt, de fapt, criteriile după care își alege un posibil partener.

Ce așteptări are Loredana Chivu de la un bărbat

Dacă Ana Maria Mocanu a avut propria variantă, Loredana Chivu a pus accentul pe educație și caracter. Vedeta a mărturisit că nu poate construi o relație cu un bărbat care nu știe să se comporte și să poarte o conversație.

„Caracterul. Dacă este un bărbat educat, stăm de vorbă, restul mai vedem noi, dar în primul rând, caracterul”, a spus Loredana Chivu, la Asia Express.

„Nu suport să țipe un bărbat la mine”

Mai mult decât atât, concurenta a dezvăluit că există un comportament pe care nu îl poate tolera sub nicio formă într-o relație. Loredana nu acceptă ca un bărbat să țipe la ea și a explicat că această reacție are legătură cu experiențe dureroase din trecut.

„Nu suport să țipe un bărbat la mine, am traume cu asta (...) Nu îmi place ca un bărbat să țipe la o femeie în general”, a mai spus șatena.

Loredana Chivu, despre drama care i-a marcat viața

Dincolo de aparițiile televizate și de imaginea pe care și-a construit-o de-a lungul anilor, Loredana Chivu a vorbit în repetate rânduri despre momentele dificile prin care a trecut. Unul dintre cele mai dureroase episoade din viața fostei asistente de televiziune este sinuciderea tatălui său, o tragedie care a lăsat urme adânci în sufletul ei.

Loredana avea doar 18 ani atunci când tatăl său a murit, iar vestea a reprezentat un șoc pentru întreaga familie. Vedeta a povestit că fratele ei a fost cel care l-a găsit și că nici până astăzi nu a reușit să înțeleagă pe deplin gestul acestuia.

Într-o intervenție la emisiunea „Acces Direct”, Loredana Chivu a rememorat cu durere clipele în care a aflat despre tragedie și imaginea care i-a rămas întipărită în minte.

„Îmi este destul de greu să deschid acest subiect, eram destul de mare, aveam 18 ani când s-a întâmplat. Nu eu l-am găsit, fratele meu l-a găsit (...) E foarte dureros, nu a lăsat un bilet, cred că asta este o durere foarte mare, pentru că nu i-am înțeles nicio secundă gestul.

Pur și simplu a sunat o vecină (...) Am început să plâng, am căzut, nici nu mai știu exact ce am avut. Nu l-am văzut, am văzut doar foarte multe lumânări prin curte, l-am văzut abia a doua zi dimineață la morgă și mi-a rămas imaginea foarte bine întipărită în minte și îmi părea foarte străin. Nu semăna deloc cu el când era viu”, declara Loredana Chivu, la „Acces Direct”.