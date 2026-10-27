Drama care i-a marcat viața Loredanei Chivu. Și-a pierdut tatăl la doar 18 ani: „Nu i-am înțeles nicio secundă gestul”

Loredana Chivu a trecut printr-o dramă cumplită în urmă cu mai mulți ani, când și-a pierdut tatăl, la vârsta de numai 18 ani. Momentul a marcat-o profund pe șatenă, care a vorbit de mai multe ori, cu lacrimi în ochi, despre tragedia din familie și despre întrebările la care nu a găsit niciodată un răspuns. Mai mult, concurenta de la „Asia Express” a fost rănită de comentariile celor care au învinovățit-o pentru gestul extrem al părintelui său.

Loredana Chivu și-a pierdut tatăl la 18 ani Foto: Instagram

Viața Loredanei Chivu s-a schimbat radical în ziua în care a aflat că tatăl ei a murit. Bărbatul a recurs la un gest extrem în podul casei, iar cel care l-a descoperit a fost fratele vedetei. Vestea tragică a ajuns la șatenă prin intermediul unei vecine, iar momentul în care s-a întors acasă a rămas întipărit în memoria sa.

Loredana Chivu a povestit că, atunci când a ajuns la locuința familiei, a văzut numeroase lumânări și rude îndurerate. Nu și-a putut lua rămas-bun de la tatăl ei în acele clipe, iar imaginea pe care a păstrat-o în minte a fost cea de la morgă, unde l-a văzut abia în dimineața următoare.

Vedeta a mărturisit că tatăl său nu a lăsat niciun bilet de adio, lucru care a făcut ca durerea să fie și mai greu de suportat. Nici până astăzi nu a reușit să înțeleagă pe deplin motivele care l-au determinat să recurgă la acel gest.

„Îmi este destul de greu să deschid acest subiect, eram destul de mare, aveam 18 ani când s-a întâmplat. Nu eu l-am găsit, fratele meu l-a găsit (...) E foarte dureros, nu a lăsat un bilet, cred că asta este o durere foarte mare, pentru că nu i-am înțeles nicio secundă gestul.

Pur și simplu a sunat o vecină (...) Am început să plâng, am căzut, nici nu mai știu exact ce am avut. Nu l-am văzut, am văzut doar foarte multe lumânări prin curte, l-am văzut abia a doua zi dimineață la morgă și mi-a rămas imaginea foarte bine întipărită în minte și îmi părea foarte străin. Nu semăna deloc cu el când era viu”, declara Loredana Chivu, la „Acces Direct”.

Comentariile care au rănit-o profund pe vedetă

Pe lângă suferința provocată de pierderea tatălui său, Loredana Chivu a fost nevoită să facă față și unor acuzații dureroase. Șatena a povestit că a fost profund afectată atunci când a citit comentarii în care unele persoane susțineau că ea ar fi fost responsabilă pentru moartea părintelui său.

Vedeta a explicat că nu s-ar fi așteptat niciodată ca tatăl ei să recurgă la un asemenea gest. Îl considera un om de la care nu și-ar fi imaginat că ar putea lua o asemenea decizie, iar lipsa unei explicații a rămas una dintre cele mai mari dureri ale sale.

În aceeași perioadă, Loredana Chivu a mai suferit o pierdere importantă: bunica sa s-a stins din viață tot în anul în care a murit tatăl vedetei.

„Toată lumea își punea semne de întrebare. Cel mai tare m-a durut când am citit niște comentarii și scria că tata ar fi murit din cauza mea (...) Nu părea genul de om slab care să ajungă la astfel de gesturi. Era un om la care nu m-aş fi aşteptat să facă lucrul ăsta. Nu i-am înţeles nicio secundă gestul”, mai spunea fosta asistentă TV, la acel moment.