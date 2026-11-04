 Monica Davidescu și-a lăsat soacra fără replică! Ce i-a spus și de ce a refuzat să devină doamna Temișan
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Monica Davidescu și-a lăsat soacra fără replică! Ce i-a spus și de ce a refuzat să devină doamna Temișan

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Monica Davidescu și Aurelian Temișan sunt căsătoriți de mulți ani, însă fiecare a rămas cu numele de familie pe care îl avea înainte de nuntă. Decizia actriței de a nu prelua numele soțului nu a fost una întâmplătoare, ci a avut legătură atât cu familia în care a crescut, cât și cu parcursul său profesional. Artista a explicat în emisiunea „Furnicuțele” că a dorit să păstreze numele tatălui său, dar și identitatea sub care devenise deja cunoscută în lumea teatrului.

Monica Davidescu și Aurelian Temișan
Monica Davidescu și Aurelian Temișan Foto: Arhivă

Alegerea sa nu a reprezentat o problemă în relația cu Aurelian Temișan, care a înțeles motivele pentru care partenera lui a vrut să rămână Monica Davidescu. Actrița a povestit inclusiv cum a abordat subiectul în discuția cu mama soacră și ce argument i-a oferit pentru a-i explica hotărârea.

De ce a refuzat Monica Davidescu să preia numele soțului după nuntă

Unul dintre motivele care au cântărit cel mai mult în decizia actriței a fost legat de tatăl său. Acesta își dorise un băiat și avea teama că numele familiei nu va mai fi transmis generațiilor următoare. Monica Davidescu a vrut să păstreze numele părintelui său și să îi respecte astfel dorința.

Spre deosebire de surorile sale, care au ales să poarte numele de familie ale soților după căsătorie, artista a simțit că trebuie să procedeze altfel. În plus, exista și un motiv profesional: numele Monica Davidescu era deja prezent pe afișele spectacolelor în care juca și devenise cunoscut publicului.

Actrița a ținut să precizeze că alegerea nu avea nicio legătură cu dorința de a păstra o distanță față de Aurelian Temișan. Soțul său nu s-a opus hotărârii și a acceptat ca fiecare să își păstreze propriul nume de familie.

Monica a povestit și cum i-a prezentat această decizie mamei soacre. Explicația sa a fost una aparte: i-a spus că există deja o singură doamnă Temișan și că nu își dorește să ocupe locul acesteia. Prin urmare, a preferat să rămână cu numele Davidescu, în timp ce soțul său a continuat să poarte numele Temișan.

Cei doi au găsit însă o variantă prin care ambele nume de familie să fie prezente în identitatea copilului lor. Fiica actriței și a lui Aurelian Temișan poartă atât numele tatălui, cât și pe cel al mamei, respectiv Temișan și Davidescu. Artista a făcut și o glumă pe seama acestei alegeri, spunând că numele destul de lung îi poate da uneori bătăi de cap atunci când trebuie să completeze diferite formulare.

De la copilăria în Prahova la admiterea la Facultatea de Actorie

Înainte să devină cunoscută pe scenele din România, Monica Davidescu a avut un parcurs care a început într-o localitate rurală din județul Prahova. Actrița s-a născut în apropiere de Câmpina și și-a petrecut copilăria în satul Vistieru, din comuna Șotrile, unde a locuit până în anul 1989.

Anii petrecuți acolo au însemnat și multe drumuri dificile către școală. Pentru a ajunge la liceu, Monica Davidescu era nevoită să parcurgă pe jos distanțe de câțiva kilometri, inclusiv în timpul iernii. Viața de la sat presupunea eforturi, însă dorința de a ajunge actriță a rămas prezentă încă din adolescență.

Primul pas către împlinirea acestui vis nu a fost însă atât de simplu pe cât și-ar fi imaginat. După absolvirea liceului, în 1990, a venit la București pentru a afla mai multe despre examenul de admitere la Facultatea de Actorie.

Experiența din Capitală a copleșit-o. Agitația orașului și întâlnirea cu profesorii pe care până atunci îi văzuse doar la televizor au făcut-o să creadă că nu este pregătită pentru un asemenea pas. În cele din urmă, a renunțat temporar la planul de a deveni actriță și s-a întors în sat, unde a lucrat ca învățătoare.

Pauza nu a însemnat însă abandonarea dorinței de a urca pe scenă. În 1994, Monica Davidescu a decis să încerce din nou și s-a prezentat la examenul de admitere la Actorie. De această dată, a reușit să intre la facultate și a început pregătirea pentru cariera pe care și-o dorise încă din adolescență.

Patru ani mai târziu, în 1998, a absolvit Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică. Astfel, drumul început în satul Vistieru, cu emoțiile primei vizite în București și cu o perioadă în care a lucrat ca învățătoare, a dus-o către o carieră artistică. Numele Monica Davidescu, pe care a ales să îl păstreze și după căsătoria cu Aurelian Temișan, a devenit tot mai cunoscut în lumea teatrului românesc.

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