Roxana Vașniuc, acuzații grave la adresa fostului soț după divorț. Vedeta susține că nu își poate vedea fiica

Roxana Vașniuc trece prin momente dificile, după cum a povestit chiar ea în urma celei mai recente apariții televizate. Vedeta susține că nu își mai poate vedea fiica și că fostul soț nu i-ar permite acest lucru.

Roxana Vașniuc și Ionuț Lorin au împreună o fetiță. Foto: Arhiva Click!

Roxana Vașniuc și Ionuț Lorin au decis să divorțeze în urmă cu câteva luni, după 14 ani de relație și patru ani de căsnicie, timp în care au devenit și părinții unei fetițe. Vedeta mărturisește că resimte puternic lipsa copilului și că își dorește să poată fi în continuare prezentă în viața acesteia.

Roxana Vașniuc, probleme după divorț. Vedeta spune că îi este dor de fiica sa

Deși nu a oferit foarte multe detalii despre situația prin care trece, Roxana Vașniuc a lăsat să se înțeleagă că nu traversează o perioadă deloc ușoară, întrucât nu și-ar mai putea vedea fiica așa cum și-ar dori.

„Se pare că cineva nu își găsește liniștea. Teoretic și-a găsit-o, dar practic amândoi nu cred că și-au găsit. Eu tot ceea ce îmi doresc este să îmi văd copilul și să pot avea grijă în continuare de fetița mea. Nu pot să fac din viața mea un spectacol, dar sunt convinsă că sunt multe femei care luptă pentru un drept ce le aparține: să își vadă propriul copil”, a declarat Roxana Vașniuc, la Știrile Antena Stars.

Ce acuzații îi aduce Roxana Vașniuc fostului soț

De asemenea, vedeta consideră că fostul soț ar fi încercat, prin diferite metode, să o îndepărteze pe fiica lor de ea. Roxana Vașniuc susține că deține dovezi și înregistrări pe care intenționează să le prezinte în fața autorităților competente, în speranța că situația se va rezolva pe cale legală.

Aceasta a mărturisit că și-ar dori ca lucrurile să nu ajungă la un conflict de amploare și ca fostul partener să îi permită să păstreze o relație apropiată cu fiica lor.

„Vreau să își vadă liniștiți de viața lor fără să ajungem foarte departe. După despărțire, mi-am dorit ca fetița să aibă o relație normală cu tatăl ei și așa sfătuiesc toți părinții. Apoi ușor a încercat să îndepărteze copilul de mine. Am tot felul de probe, de înregistrări, pe care le voi prezenta organelor competente”, a declarat Roxana Vașniuc.

Roxana Vașniuc a anunțat divorțul în luna aprilie

În luna aprilie a acestui an, Roxana Vașniuc anunța public, prin intermediul rețelelor de socializare, că relația dintre ea și Ionuț Lorin a ajuns la final. Vedeta a vorbit atunci despre motivele care au determinat-o să ia această decizie și a mărturisit că a ales divorțul din respect pentru propria persoană.

Aceasta a transmis că a încercat să salveze căsnicia și a sperat că vor putea depăși împreună momentele dificile, însă minciuna și trădarea au dus, în cele din urmă, la despărțire.

„Când am spus «Da», în biserică, am crezut că va fi pentru totdeauna! Am crezut că împreună vom depăși orice obstacol, ca mâna în mână vom trece prin bune și rele …. Am iubit, am iertat și am construit cu speranța că taina căsniciei este de neclintit!

Dar am învățat că minciuna și trădarea sunt singurele care pot dărâma și cel mai înalt zid….Nu forțez un drum acolo unde sinceritatea s-a pierdut. Astăzi, aleg divorțul ca formă de respect față de propria-mi persoană. Plec cu fruntea sus, știind că am oferit tot ce a fost mai curat, până la capăt!”, a scris Roxana Vașniuc, pe Instagram.