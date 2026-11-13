 Ce spune Alina Laufer despre al cincilea copil: „Ilan mă tot întreabă”. Avertismentul pe care i l-au dat medicii
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Ce spune Alina Laufer despre al cincilea copil: „Ilan mă tot întreabă”. Avertismentul pe care i l-au dat medicii

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Alina Laufer este o mămică împlinită. Vedeta are patru copii, proveniți din două căsnicii. Karina, fiica cea mare,  este rodul mariajului cu artistul Jorge, iar ceilalți trei copii ai blondei sunt din actuala căsnicie cu omul de afaceri Ilan Laufer. Deși fiica cea mică are de-abia un an și câteva luni, Alina nu spune nu când vine vorba și de al cincilea prichindel. Iată, însă, ce au spus medicii deocamdată! 

Alina și Ilan Laufer, împreună cu copiii
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Alina și Ilan Laufer, împreună cu copiii Foto: Facebook

Alina Laufer de abia mai prididește cu patru copii acasă. Karina (17 ani), fiica cea mare, o ajută și ea cât poate cu gemenii Davina și Nathaniel (5 ani), și mai ales cu mezina de doar un anișor și câteva luni, Eden. 

Alina și Ilan Laufer mai vor un copil! Ce au spus medicii?

Alina și-a luat și ajutoare, luna trecută, când a decis să angajeze și o bonă pricepută pentru cei trei micuți. 

Chiar dacă în casă e mare aglomerație și haos cât cuprinde, blonda nu spune nu când vine vorba de al cincilea copil. Așteaptă însă să primească verdictul medicilor. 

„Nu ne mai revenim noi niciodată! Să știi că nu zic nu! Încă nu am început demersurile pentru al cincilea copil, dar mă pregătesc. Am sunat deja și la doctor să văd dacă e totul bine. Ca orice femeie după ce a făcut cezariană, am sunat să văd dacă s-au așezat toate pe unde trebuie. 

 Încă nu am primit undă verde din partea medicilor, dar dacă o să primim acordul lor vedem. Să știi că încă mai merge și al cincilea copil. Știi cum se zice, de la al doilea în sus tot zici că merge și al treilea, apoi al patrulea și uite tot așa! După aia prinzi gust, parcă îți place. 

Uite acum am fost în Israel și am văzut  în jurul meu numai bebeluși, m-a luat așa o nostalgie! Bine, nu că Eden ar fi foarte mare, dar mie îmi plac mici, mici”, a spus Alina Laufer, în exclusivitate pentru Click!

Ilan Laufer ar mai vrea un băiat 

Recent, blonda a dezvăluit că soțul ei, Ilan, și-ar mai dori un băiețel. 

Ilan Laufer chiar e hotărât să mai facă un băiat cu soția lui care este chiar o mămică devotată și se ocupă cum știe ea mai bine de copiii lor.

„Ilan mă tot întreabă câți mai vrem să facem, unul sau doi? Bani să fie, să putem să-i creștem. Am de toate, asta mică, Eden, m-a costat cel mai puțin. Am scaune de mașină, cărucioare, totul reciclat de la gemeni.

Am născut-o natural, frumos, la Giulești. Pe Eden o îmbrac numai cu haine de la Davina și Nathaniel. Am de toate, nu mă mai stresez. Ne mai dorim copii pentru că ne dorim o familie frumoasă și numeroasă. Ilan ar mai vrea să avem un băiat!”, a mai declarat Alina Laufer, pentru Click!

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