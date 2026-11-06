Alina Laufer a cedat! „N-am mai putut, efectiv!” Ce i-a cerut de urgență soțului Ilan?

Alina și Ilan Laufer sunt păsări rare pe la evenimentele mondene în ultima perioadă. Cei trei copii mici ai lor le ocupă tot timpul, însă au reușit totuși să ajungă datorită noii lor angajate. Iată ce ne-au povestit cei doi, în cadrul unui interviu video oferit pentru click.ro.

Alina Laufer este o mămică cât se poate de activă și de fericită. Vedeta are acasă o familie mare și frumoasă, o fetiță de 10 luni, pe Eden, gemenii Davina și Nathaniel, care au deja 5 ani și pe Karina, o fiică adolescentă și extrem de frumoasă, care o ajută cat poate cu mezinii familiei.

Cu toate acestea, în urmă cu nici o lună, Alina nu a mai rezistat. I-a pus soțului sula în coaste, cum s-ar spune, și l-a somat să îi angajeze de urgență o bonă care să o ajute cu cei trei copii, care mai de care mai năzdrăvani.

Iată ce ne-au declarat soții Alina și Ilan Laufer la un eveniment monden, ajunși împreună tocmai datorită bonei care a salvat situația și a stat acasă cu copiii cuplului.

Foto: Click!

Pe ce criterii și-a ales Alina Laufer bona pentru copii?

Click!: Alina și Ilan, cum ați reușit voi să ajungeți împreună la un eveniment? Văd că vă grăbiți deja să ajungeți acasă la copii…

Alina Laufer: Da, am venit să semnăm condica și fugim repede acasă să-i prindem pe copiii la ora lor de culcare.

Click!: Cum mai rezistați cu patru copii?

Ilan Laufer: Și noi ne mirăm. Dar, acum să dau din casă, Alina de câteva săptămâni, aproape o lună, a cedat! Gata!

Alina Laufer: Da, am cedat efectiv, și după amenințări, am zis: domne, nu se mai poate! Acum avem o bonă, care în acest moment stă cu copiii, dar trebuie să mergem să-i dăm drumul acasă.

Foto: Facebook

„Nu știu să zic care e mai rău dintre ei”

Click!: Cum ai ales bona aceasta? Pe ce criterii? E filipineză?

Alina Laufer: Eu am făcut un casting. La mine, nu știu cum să zic, dar trebuie să mi se așeze energiile. Eu aleg o anumită persoană din prima, cum o văd, în secunda doi, îmi dau seama dacă pot să rezonez cu ea. Nu locuiește cu noi în casă, nu e bonă internă și nici filipineză. Am ales-o pentru că are experiență cu copiii, este o doamnă la 63 de ani și ne-am împrietenit foarte bine.

Am încredere să las copiii pe mâna ei. Știu că se descurcă, așa că acum sunt puțin mai liniștită puțin. Nu foarte mult pentru că la noi copiii sunt agitați, nu pot să las frâiele.

Click!: Care e cel mai agitat dintre din copiii? Care face cel mai mare scandal?

Alina Laufer: Tot fac scandal, de la cel mai mare la cel mai mic. Aș fi vrut să zic că e măcar unul cuminte dintre ei, dar nu există. Karina le are pe ale ei, multe, destule, deși e cuminte dar totuși are nevoile ei. Gemenii, nu mai spunem, că acolo deja s-a rupt filmul, iar Edenica mititica vine tare din spate. A început deja să facă urât, să tragă, să nu mai vrea, are un an și ceva și este de neoprit.

Ilan este persoana favorită din toată lumea. Oribil! Deci ea este copilul pe care eu l-am crescut eu, a stat numai cu mine, m-am dedicat total și pe el îl iubește cel mai mult! Sunt foarte frustrată și supărată pentru lucrul. Ș Karina zice: mami, asta nu se poate, noi am stat cu ea și ne tratează în halul acesta. Să știi că nici un copil de-al nostru n-a avut așa afinitate pentru el atât de devreme, la toți partea asta s-a dezvoltat mai încolo, nu așa de devreme.