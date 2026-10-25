Alina Laufer, decisă să facă bani din valul de critici: „Publicitatea e publicitate”

Alina Laufer a găsit o nouă perspectivă asupra criticilor pe care le primește în mediul online după intervenția estetică prin care și-a schimbat înfățișarea. Soția lui Ilan Laufer susține că valul de reacții negative nu o descurajează, ci o face să ia în calcul o modalitate prin care ar putea transforma atenția primită într-o sursă de profit.

Alina Laufer. Foto: Arhiva Click!

Ce spune Alina Laufer despre criticile pe care le primește

În urmă cu câteva luni, Alina Laufer a apelat la o intervenție de lifting facial care i-a schimbat vizibil trăsăturile. Deși vedeta este mulțumită de rezultat și a primit și aprecieri din partea unor internauți, transformarea sa a stârnit numeroase comentarii și critici.

În loc să se lase afectată de reacțiile negative, aceasta privește situația dintr-o altă perspectivă și consideră că orice formă de publicitate poate contribui la creșterea notorietății unei persoane publice.

Alina Laufer vrea să monetizeze atenția primită în mediul online

Invitată să vorbească despre valul de reacții care a înconjurat-o în ultima perioadă, Alina Laufer a recunoscut că nu s-a așteptat să atragă atât de multă atenție. Soția lui Ilan Laufer consideră că reacțiile oamenilor, indiferent de natura lor, pot avea efecte benefice pentru persoanele publice.

„Mă bucur că ai mai întrebat... Chiar mă gândeam zilele astea: zic, cu acest val de publicitate care a venit peste mine, efectiv, nu m-am așteptat la el. Dar publicitatea e publicitate, nu poți să zici că e negativă sau pozitivă. Ideea este că, probabil, stârnesc oamenilor niște sentimente și ei nu înțeleg că nu pot decât să ne ajute pe noi, persoanele publice, prin acest fel de sentimente”, a declarat Alina Laufer pentru Spynews.ro.

„Încă nu mi-am făcut un plan concret, dar ar trebui să profit”

Deși nu și-a stabilit încă o strategie concretă, vedeta ia în calcul posibilitatea de a transforma interesul publicului într-un avantaj financiar. Alina Laufer a recunoscut că ar putea profita de atenția pe care o primește, chiar dacă aceasta vine la pachet cu numeroase comentarii răutăcioase.

„Încă nu mi-am făcut un plan concret, pentru că viața mea, deși nu știu ce crede lumea despre viața mea, se desfășoară între familie și muncă. Sunt cele două lucruri pe care le fac zi de zi și încă nu mi-am făcut un plan concret, dar ar trebui să profit de bunăvoința, în ghilimele, a oamenilor și să... să monetizăm într-un fel treaba asta. Pentru că nu-mi plac banii, recunosc, și dacă ei vor să mă ajute, nu pot decât să... să profit”, a mai spus aceasta.

Alina Laufer nu înțelege de unde vine valul de ură

În ultimele zile, Alina Laufer a avut mai multe apariții în mediul online și în emisiuni televizate. Una dintre acestea a fost „În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, la Kanal D2, unde vedeta a venit însoțită de soțul său, Ilan Laufer.

Cu această ocazie, Alina a vorbit despre criticile pe care le primește și a mărturisit că nu reușește să înțeleagă de ce unii oameni aleg să își exprime atât de agresiv nemulțumirile.

„N-am înțeles nici până acum de unde atâta ură. Cred în continuare că trebuie să ai un anumit tip de caracter care, nu știu, se frustrează foarte tare sau invidios trebuie să fii ca să poți să verși asemenea ură.

Eu, de exemplu, nu comentez niciodată. N-o să mă vezi, ori am ceva bun de spus, altfel le țin pentru mine”, a mărturisit Alina Laufer în cadrul emisiunii „În Oglindă', moderată de Mihai Ghiță la Kanal D2.

Ce spune Alina Laufer despre intervenția estetică

Într-un interviu acordat publicației Click!, Alina Laufer a oferit detalii și despre procedura estetică la care a apelat. Vedeta a explicat că a ales un lifting temporal și frontal, realizat endoscopic, și s-a declarat mulțumită de rezultat.

Aceasta a povestit că recuperarea a fost mai ușoară decât se aștepta și a precizat că soțul său i-a fost alături pe tot parcursul procesului.

„Mi-am făcut un lifting temporal și frontal, endoscopic, era nevoie, se simțea nevoia. Din când în când femeile trebuie să-și dea un refresh și am apelat la această soluție. A fost mai ușor decât am crezut. Nu m-a durut, nu am suferit doar că a trebuit să port ochelari de soare prin casă, câteva zile, ca să nu sperii copiii. Ilan mă susține tot timpul! Sunt foarte mulțumită! Doamna doctor mi-a citit gândurile, eu sunt obsedată de perfecțiune, de simetrie…”, ne-a declarat Alina Laufer.