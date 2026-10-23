Ce religie are Alina Laufer: „Am îmbrățișat această schimbare din toată inima”

Alina Laufer a vorbit deschis, în cadrul podcastului moderat de Teo Trandafir, despre decizia de a se converti la iudaism, mărturisind că alegerea a venit din convingere personală și din dorința de a construi o familie unită alături de soțul său, Ilan Laufer.

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Alina Laufer, pasionată dintotdeauna de religie

Vedeta a explicat că interesul pentru religie a apărut încă din copilărie, deși a crescut într-o familie care nu era practicantă. Curiozitatea de a înțelege credințele și istoria religiilor a determinat-o să participe de una singură la ore suplimentare de religie încă din școala generală.

„În clasa a cincea m-am înscris singură la orele de religie. Veneam dintr-o familie de atei, iar eu eram foarte curioasă să învăț și să înțeleg”, a povestit Alina Laufer.

Ea a precizat că, atunci când l-a cunoscut pe Ilan Laufer, știa deja foarte multe despre iudaism și despre tradițiile evreiești, astfel că diferențele religioase nu au reprezentat o surpriză pentru ea.

„Știam foarte bine ce înseamnă să fii evreu. Nu a fost ceva necunoscut pentru mine”, a spus aceasta.

Alina Laufer a mărturisit că a ales să îmbrățișeze religia soțului său pentru că își dorea să construiască alături de el o familie care să împărtășească aceleași valori și tradiții.

„Am îmbrățișat această schimbare din toată inima, pentru că îmi doream foarte mult să avem o familie. O familie înseamnă și o credință comună”, a explicat vedeta.

Totodată, aceasta a subliniat că decizia nu i-a fost impusă de partenerul său, ci a fost una asumată în totalitate. „Nu mi-a impus nimic și nu mi-a cerut să fac acest lucru. A fost alegerea mea”, a mai declarat Alina Laufer.

Alina Laufer, criticată în urma operațiilor estetice

Vara aceasta, Alina Laufer a apelat la o intervenție estetică pentru a-și îmbunătăți aspectul. Fosta soție a lui Jorge a optat pentru un lifting temporal și frontal realizat endoscopic și s-a declarat mulțumită de rezultatul obținut.

După ce a publicat imagini în care a arătat schimbarea, vedeta spune că a primit numeroase comentarii răutăcioase. Deranjată de reacțiile primite, Alina Laufer a revenit cu un mesaj adresat femeilor care au criticat-o. Vedeta le-a reproșat acestora că au ales să transforme o postare dedicată aniversării soțului său într-un prilej de atacuri.

„Mesaj pentru toate frustratele care au intrat pe postare și au comentat, postarea pe care am făcut-o pentru ziua soțului meu. Era un moment frumos din viața noastră pe care ați ales, în loc să îl celebrăm împreună, cum era și cazul, să îl mânjiți așa cu noroi, pentru că, ce să vă zic, înseamnă că asta sunteți voi, așa este sufletul vostru, așa gândiți, așa acționați și în viața de zi cu zi.”

Alina Laufer a continuat într-o notă și mai tranșantă, spunând că nu înțelege lipsa de susținere între femei și că preferă să privească astfel de reacții cu detașare.

„Mie sincer să fiu, mi-e milă de voi, numai femei nu vă puteți numi. Nu aveți pic de solidaritate feminină”, a transmis vedeta.