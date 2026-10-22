 Alina Laufer, criticată după liftingul facial: „S-a ajuns destul de departe!” De ce a apelat la intervenția estetică
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Alina Laufer, criticată după liftingul facial: „S-a ajuns destul de departe!” De ce a apelat la intervenția estetică

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Alina Laufer a vorbit deschis despre intervenția estetică de la nivelul feței care i-a adus numeroase critici din partea publicului. Soția lui Ilan Laufer a mărturisit de ce a apelat la această procedură, dar și cum a gestionat valul de comentarii negative de care s-a lovit pe rețelele de socializare.

Alina Laufer, criticată după liftingul facial
Alina Laufer, criticată după liftingul facial Foto: YouTube

Alina Laufer a apelat la un lifting temporal și frontal endoscopic, iar după intervenție a publicat o fotografie cu ocazia zilei de naștere a soțului ei. În loc să se bucure de moment, vedeta a avut parte de numeroase comentarii legate de aspectul său fizic.

Alina Laufer: „S-a ajuns destul de departe dacă m-am enervat eu atât de tare”

Cel mai tare a deranjat-o faptul că atenția oamenilor s-a îndreptat către înfățișarea sa, deși postarea era dedicată aniversării lui Ilan Laufer.

„Mi-am făcut un lifting temporal și frontal endoscopic. Asta m-a deranjat foarte tare, că era poza o postare de la ziua lui Ilan și toată lumea a comentat. S-a ajuns destul de departe dacă m-am enervat eu atât de tare.”

„N-am înțeles nici până acum de unde atâta ură”

Vedeta a mai spus că nu este genul de persoană care să comenteze despre viața, alegerile sau felul în care arată altcineva. Tocmai de aceea, valul de răutate de care s-a lovit a făcut-o să se întrebe de unde vine atâta ură din partea unor oameni.

„N-am înțeles nici până acum de unde atâta ură. Cred în continuare că trebuie să ai un anumit tip de caracter care, nu știu, se frustrează foarte tare sau invidios trebuie să fii ca să poți să verși asemenea ură.

Eu, de exemplu, nu comentez niciodată. N-o să mă vezi, ori am ceva bun de spus, altfel le țin pentru mine”, a mărturisit Alina Laufer în cadrul emisiunii „În Oglindă', moderată de Mihai Ghiță la Kanal D2.

De ce a apelat Alina Laufer la intervenția estetică

Chiar dacă este împăcată cu propria persoană, Alina Laufer și-a dorit să apeleze la ajutorul medicului estetician pentru a se simți mai bine în pielea ei. Vedeta consideră că fiecare femeie are dreptul să aleagă cum vrea să arate, iar decizia de a face o intervenție estetică îi aparține în totalitate.

„Referitor la intervenția mea estetică, în viață poți să fii așa, uite că se întreba lumea: <<Dar de ce n-a rămas ea așa, că așa de frumoasă ce era>>. Dar eu n-aș mai vrea să am 20 de ani.

Aș vrea, normal, doar că nu mai am. Dar pot să fiu așa, fie ești tânăr, că ești tânăr, fie îmbătrânești. Poți să ai un aspect fie tânăr, fie bătrân, fie operat.

Deci astea sunt cele trei variante. Eu am ales aspectul operat, e alegerea mea cu care eu trebuie să trăiesc și să mă uit în oglindă. Mie îmi place să mă văd aranjată”, a adăugat Alina.

Cum s-a simțit Alina Laufer după operație

Într-un interviu acordat publicației Click!, Alina Laufer a vorbit și despre felul în care s-a simțit după intervenția estetică. Deși se aștepta să aibă parte de dureri și de o recuperare dificilă, vedeta a mărturisit că lucrurile au fost mai ușoare decât își imaginase. În plus, aceasta a dezvăluit că soțul ei o susține în alegerile pe care le face.

„Mi-am făcut un lifting temporal și frontal, endoscopic, era nevoie, se simțea nevoia. Din când în când femeile trebuie să-și dea un refresh și am apelat la această soluție. A fost mai ușor decât am crezut. Nu m-a durut, nu am suferit doar că a trebuit să port ochelari de soare prin casă, câteva zile, ca să nu sperii copiii. Ilan mă susține tot timpul! Sunt foarte mulțumită! Doamna doctor mi-a citit gândurile, eu sunt obsedată de perfecțiune, de simetrie…”, ne-a declarat Alina Laufer de la un eveniment la care a fost prezentă în această vară. 

Ghid de cumpărături

banner gina pistol jpg
#Exclusiv Click!
VideoCum a depășit Gina Pistol depresia postnatală!? „Am fost și la terapie” Cine e bona care o ajută cu Josephine? Interviurile Click!
Horoscop Scorpion png
Zodiile puternic afectate de Mercur Retrograd. Patru nativi au parte de provocari serioase din 24 octombrie Horoscop
image
#Analize Adevărul
Cum a ajuns România să împrumute 400 de milioane pe zi. Expert: „Ne-ar trebui două treimi din veniturile statului pe 2 ani doar să ne plătim datoria” adevarul.ro
image
Inteligența artificială schimbă lupta cu cancerul. De la prevenție la tratamente, ce speranțe au pacienții adevarul.ro

Parteneri

image
„Craiova Impecabila!”. Marius Mitran, fascinat de demonstrația Universității cu Inter d’Escaldes: „Un adversar dezmembrat uneori în mici bucăți” www.fanatik.ro
image
Cel mai bogat bulevard din ţară are infrastructura din 1965. Sute de mii de corporatişti mai au un singur sens observatornews.ro
image
Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire profesională” www.antena3.ro
image
Nicușor Dan a contestat la CCR legea care declară ca municipiu orașul Voluntari, condus de Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Consuelo Mutu după divorţ. Cum arată acum şi din ce face bani as.ro
image
Ai datorii la bancă și primești o moștenire. Poate creditorul să pună poprire pe banii moșteniți? playtech.ro
image
Câți bani dă „Pescobar” la Steaua. „Militarii”, 7 sponsori noi www.fanatik.ro
image
Mira de la Insula Iubirii s-a dat de gol, după ce poza ei a apărut pe site-urile pentru adulți. Detaliul din oglindă spune TOT! www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Drama Christinei Applegate! După cinci ani de suferință, medicii i-au spus că nu are boala care i-a distrus viața. De ce actrița a izbucnit în lacrimi okmagazine.ro
image
Mary a Danemarcei a făcut o obsesie pentru această culoare! Regina adoră nuanța care a înnebunit femeile regale okmagazine.ro
image
#Epoca vikingilor
Cum au ajuns vikingii în America, cu 500 de ani înainte de Cristofor Columb historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Dispariția Zborului 19 în Triunghiul Bermudelor. O tragedie aviatică rămasă fără explicație historia.ro
Andra jpg
Ce își ia Andra Măruță la evenimente în caz că i se face foame: „Pe asta nu trebuia să o vedeți” Vedete românești
Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcan jpg
Gabi Bădălău îi dă replica Claudiei Pătrășcanu și publică dovezile plăților pentru copii. Ce sumă a achitat Vedete românești
bianca si cornel pasat instagram jpg
Cornel Păsat, la un pas să depună actele de divorț. Ce se întâmplă cu locuința lui și a Biancăi: „Lucrurile nu stau așa” Vedete românești
mirela retegan, maya si cornel sorian
Maya Sorian, dezvăluiri despre divorțul părinților săi. Cum a afectat-o despărțirea Mirelei Retegan de tatăl ei Vedete românești
Mirela Vaida piscina
Mirela Vaida a răbufnit după ce a fost jignită de fani: „Ce e cu răutatea aceasta?” De la ce a pornit totul Vedete românești
vita kari profimedia jpg
Și-a pus coșuri de răchită în loc de sutien! Cine e influencerița care a șocat la premiera „Wicker” Vedete internaționale
Nicoleta Ghelase jpg
„Medicii nu-mi mai dădeau șanse de supraviețuire”. Drama unei artiste din România Vedete românești
cristina ciobanasu, oana si vlad
VideoVlad Gherman și Oana Moșneagu și-au cumpărat casă. Cum a reacționat Cristina Ciobănașu, fosta iubită a actorului Vedete românești
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net