Alina Laufer, criticată după liftingul facial: „S-a ajuns destul de departe!” De ce a apelat la intervenția estetică

Alina Laufer a vorbit deschis despre intervenția estetică de la nivelul feței care i-a adus numeroase critici din partea publicului. Soția lui Ilan Laufer a mărturisit de ce a apelat la această procedură, dar și cum a gestionat valul de comentarii negative de care s-a lovit pe rețelele de socializare.

Alina Laufer, criticată după liftingul facial Foto: YouTube

Alina Laufer a apelat la un lifting temporal și frontal endoscopic, iar după intervenție a publicat o fotografie cu ocazia zilei de naștere a soțului ei. În loc să se bucure de moment, vedeta a avut parte de numeroase comentarii legate de aspectul său fizic.

Alina Laufer: „S-a ajuns destul de departe dacă m-am enervat eu atât de tare”

Cel mai tare a deranjat-o faptul că atenția oamenilor s-a îndreptat către înfățișarea sa, deși postarea era dedicată aniversării lui Ilan Laufer.

„Mi-am făcut un lifting temporal și frontal endoscopic. Asta m-a deranjat foarte tare, că era poza o postare de la ziua lui Ilan și toată lumea a comentat. S-a ajuns destul de departe dacă m-am enervat eu atât de tare.”

„N-am înțeles nici până acum de unde atâta ură”

Vedeta a mai spus că nu este genul de persoană care să comenteze despre viața, alegerile sau felul în care arată altcineva. Tocmai de aceea, valul de răutate de care s-a lovit a făcut-o să se întrebe de unde vine atâta ură din partea unor oameni.

„N-am înțeles nici până acum de unde atâta ură. Cred în continuare că trebuie să ai un anumit tip de caracter care, nu știu, se frustrează foarte tare sau invidios trebuie să fii ca să poți să verși asemenea ură.

Eu, de exemplu, nu comentez niciodată. N-o să mă vezi, ori am ceva bun de spus, altfel le țin pentru mine”, a mărturisit Alina Laufer în cadrul emisiunii „În Oglindă', moderată de Mihai Ghiță la Kanal D2.

De ce a apelat Alina Laufer la intervenția estetică

Chiar dacă este împăcată cu propria persoană, Alina Laufer și-a dorit să apeleze la ajutorul medicului estetician pentru a se simți mai bine în pielea ei. Vedeta consideră că fiecare femeie are dreptul să aleagă cum vrea să arate, iar decizia de a face o intervenție estetică îi aparține în totalitate.

„Referitor la intervenția mea estetică, în viață poți să fii așa, uite că se întreba lumea: <<Dar de ce n-a rămas ea așa, că așa de frumoasă ce era>>. Dar eu n-aș mai vrea să am 20 de ani.

Aș vrea, normal, doar că nu mai am. Dar pot să fiu așa, fie ești tânăr, că ești tânăr, fie îmbătrânești. Poți să ai un aspect fie tânăr, fie bătrân, fie operat.

Deci astea sunt cele trei variante. Eu am ales aspectul operat, e alegerea mea cu care eu trebuie să trăiesc și să mă uit în oglindă. Mie îmi place să mă văd aranjată”, a adăugat Alina.

Cum s-a simțit Alina Laufer după operație

Într-un interviu acordat publicației Click!, Alina Laufer a vorbit și despre felul în care s-a simțit după intervenția estetică. Deși se aștepta să aibă parte de dureri și de o recuperare dificilă, vedeta a mărturisit că lucrurile au fost mai ușoare decât își imaginase. În plus, aceasta a dezvăluit că soțul ei o susține în alegerile pe care le face.

„Mi-am făcut un lifting temporal și frontal, endoscopic, era nevoie, se simțea nevoia. Din când în când femeile trebuie să-și dea un refresh și am apelat la această soluție. A fost mai ușor decât am crezut. Nu m-a durut, nu am suferit doar că a trebuit să port ochelari de soare prin casă, câteva zile, ca să nu sperii copiii. Ilan mă susține tot timpul! Sunt foarte mulțumită! Doamna doctor mi-a citit gândurile, eu sunt obsedată de perfecțiune, de simetrie…”, ne-a declarat Alina Laufer de la un eveniment la care a fost prezentă în această vară.